Ugryzienie przez tę gąsienicę może zagrażać ludziom i zwierzętom. Fot. shutterstock // Fot. public domain / wikipedia.org

Gąsienice korowódki dębówki pojawiły się już w kilku województwach w Polsce. Są określone miejsca, w którym szczególnie możemy je spotkać. Lokalne samorządy zaczęły wydawać ostrzeżenia. Kontakt z parzącymi włoskami tych owadów może zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt.

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Korowódki dębówki zostały już zauważone w trzech regionach Polski. Komunikaty z ostrzeżeniem wydały niektóre gminy w: województwie małopolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Toksyczna gąsiennica w Polsce. Samorządy ostrzegają przed poparzeniem

"Na terenie naszej gminy pojawiły się gąsienice korowódki dębówki – owada stanowiącego zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. (...) Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu dębów, gdzie owady tworzą charakterystyczne gniazda i przemieszczają się w 'korowodach', od których pochodzi ich nazwa" – napisali na Facebooku przedstawiciele Gminy Koneck.

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Lasy Państwowe poinformowały, że korowódka dębówka jest gatunkiem ciepłolubnego motyla nocnego. "Rozpiętość jego szarych skrzydeł wynosi ok. 25 mm. Późnym latem do jesieni samica składa ok. 150 jaj w górnej części korony dębu, ale owady rozpoczynają swoją aktywność dopiero w maju" – czytamy.

Co ciekawe, te gąsiennice żyją w koloniach. Nocami żerują na liściach dębów. Wieczorami z kolei przemieszczają się w regularnym szeregu, który może liczyć nawet 100 tys. osobników. Na grzbiecie mają widoczne włoski. W momencie zagrożenia korowódka dębówka może wystrzelić je w powietrze. Unoszone przez wiatr pokonują długie dystanse. "Są kruche i wypełnione białkami oraz parzącym płynem zwanym thaumetopoeiną" – podano.

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Kontakt z tymi włoskami może powodować:

silne reakcje alergiczne podrażnienia skóry zapalenie spojówek a nawet problemy z oddychaniem .

Specjaliści z Lasów Państwowy poradzili też, co zrobić, gdy dojdzie do kontaktu z gąsienicą korowódką dębówką?

Jeśli włoski znajdują się bezpośrednio na skórze, usuń je za pomocą taśmy klejącej. Po prostu przyłóż klejącą stroną do miejsc, gdzie mogą znajdować się włoski gąsienicy i odklej. W razie konieczności czynność powtórz wielokrotnie, zmieniając kawałki taśmy. Podrażnione miejsca przemyj letnią wodą. Nie drap i nie pocieraj zmian alergicznych, jeśli wystąpiły na skórze. W przypadku, gdy włoski gąsienicy dostaną się do oczu, albo spowodują silną reakcję alergiczną, jak najszybciej należy zgłosić się do lekarza. Jeśli natomiast znajdują się tylko na ubraniu, najlepiej je zdejmij i wypierz w min. 60 stopniach.

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Eksperci mówią, że na zachodznie jest z nimi jeszcze gorzej

Biolodzy mówią, że sytuacja z toksycznymi gąsiennicami za zachodnią granicą jest jeszcze poważniejsza. W Badenii-Wirtembergii nad jeziorem Waidsee zamknięto część obszaru, aby nie narażać ludzi i zwierząt na niebezpieczeństwo. Gąsienice wykryto rteż w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Saksonii-Anhalt.