Zbliżenie na mrówki wędrujące po parapecie w domu. Sposoby na to, jak się pozbyć i odstraszyć
Mrówki w domu i ogrodzie potrafią zepsuć odpoczynek. Poznaj skuteczne sposoby na inwazję owadów. Fot. cakrim / Shutterstock

Mrówki często są traktowane jak szkodniki, bo chociaż teoretycznie nic nam nie robią, to w praktyce nikt nie lubi, gdy pałętają się po domu, balkonie i ogrodzie, wchodzą niemal wszędzie. Jak się pozbyć i odstraszyć na przyszłość?

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W środowisku naturalnym te owady wykonują tytaniczną pracę, sprzątając martwą materię i napowietrzając glebę. Nasz entuzjazm opada, gdy z leśnych sanitariuszy zmieniają się w intruzów przejmujących mieszkania, niszczących zapasy lub nas po prostu ugryzą. Przyciągają je nie tylko resztki naszego jedzenia i odpadki, ale również mszyce, z którymi koegzystują.

Skąd się biorą mrówki w domu i na działce?

Ciepłe miesiące to czas wzmożonych poszukiwań pożywienia przez całe kolonie. Nasze mieszkania i przydomowe ogródki to dla nich otwarta stołówka. Wabią je najmniejsze drobiny pokarmu czy niedomknięte opakowanie cukru. Te same okruchy ściągają zresztą inne kuchenne owady, dlatego warto wiedzieć, jak pozbyć się moli spożywczych domowymi sposobami.

Eksperci z portalu LoveTheGarden wskazują przyczynę problemu. "Wystarczy odrobina cukru lub okruszki z chleba pozostawione na podłodze i możemy się spodziewać armii mrówek w kuchni. Starajmy się także nie zostawiać naczyń w zlewie zalanych wodą – mrówki chętnie poją się taką odstaną wodą" – czytamy.

Aby zakończyć inwazję raz na zawsze, musimy namierzyć centrum dowodzenia wroga. Musimy się wybrać na spacer po sesji i poszukać mrowiska lub kopczyka idąc po śladzie owadów. Redaktorzy bloga BRW wymieniają też kilka miejsc, w których mogą się znaleźć gniazda w domu.

"Mrówki najczęściej wybierają miejsca ciepłe, wilgotne i trudno dostępne. Gniazdo może znajdować się za listwami przypodłogowymi, w szczelinach przy oknach i drzwiach, pod podłogą, w pęknięciach ścian albo w okolicy rur i instalacji" – radzą. I dodają, że warto też sprawdzić przestrzeń pod szafkami kuchennymi, okolice zlewu i wszelkie miejsca, gdzie je trafiają okruszki.

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Niezawodne i skuteczne sposoby na mrówki

Gdy odnajdziemy ścieżki winowajców w mieszkaniu lub na działce, pora na zdecydowany kontratak. W sieci krąży zresztą mnóstwo patentów na owady. Asortyment środków zależy wyłącznie od naszych preferencji i przekonań.

Domowe sposoby na mrówki

  • Soda oczyszczona - niezastąpiona soda z kuchni może się też nadać do zasypania wejść do gniazda
  • Miód lub cukier – słodka przynęto-pułapka wystawiona na małym talerzyku na zewnątrz z dala od domu. Redakcja LoveTheGarden zapewnia, że mrówki zwabione zapachem w ogrodzie przyklejają się do gęstej powierzchni.
  • Wrzątek - ostateczny środek na obfite zalanie i "wypalenie" mrowiska od środka wraz z królową

    • Chemiczne i sklepowe środki na mrówki

  • Boraks – tetraboran sodu niszczy układ nerwowy owadów. OBI radzi, by wymieszać jedną łyżkę substancji z trzema łyżkami cukru pudru i odrobiną wody, formując lepką truciznę.
  • Ziemia okrzemkowa – naturalny proszek, który niszczy insekty mechanicznie. Rozsypany na ścieżkach marszu uszkadza pancerzyki.
  • Kreda i talk – wyrysowanie grubej linii wokół misek zwierząt, na progach i parapetach podobno wyznacza barierę nie do przejścia.
  • Dedykowane środki na mrówki – w sklepach jest pełno chemii i pułapek do zwalczania tych owadów. Uważajmy jednak (przeczytajmy etykietę), by przy okazji nie wybić roślin w ogrodzie i nie zaszkodzić naszym zwierzętom.

    • Humanitarne metody na mrówki

  • Sok cytrynowy – skropienie nim progów oraz zewnętrznych parapetów tworzy barierę zapachową. Można też rozłożyć skórki cytrynę niczym barykady. Kwaśno-gorzki posmak odstrasza mrówki.
  • Ocet – najzwyklejszy płyn ze sklepu całkowicie dezorientuje robotnice. Przemywanie nim powierzchni zamazuje szlaki komunikacyjne roju.
  • Naturalne olejki eteryczne – w wielu miejscach sieci przeczytamy, że psikanie ścieżek lawendą, eukaliptusem i miętą też jest skuteczne.
  • Przyprawy – cynamon, majeranek czy papryka też mogą pokrzyżować im szyki.

    • Tanie zabezpieczenie przed mrówkami na lata

    Najlepszą obroną jest porządek w domu i na działce. Szukające pokarmu zwiadowczynie opierają nawigację na zmyśle powonienia, a to ich największa słabość. Wykorzystanie drażniących aromatów wymienionych powyżej to skuteczna tarcza na całe lato. Możemy jednak być czyściochami, a mrówki i tak się pojawiają. Wszystko przez mszyce, których słodką spadź uwielbiają jeść mrówki. Jak zwalczać te owady na roślinach? Na nie również działają intensywne zapachy i opryski z legendarnego już octu i sody.