Mrówki często są traktowane jak szkodniki, bo chociaż teoretycznie nic nam nie robią, to w praktyce nikt nie lubi, gdy pałętają się po domu, balkonie i ogrodzie, wchodzą niemal wszędzie. Jak się pozbyć i odstraszyć na przyszłość?
W środowisku naturalnym te owady wykonują tytaniczną pracę, sprzątając martwą materię i napowietrzając glebę. Nasz entuzjazm opada, gdy z leśnych sanitariuszy zmieniają się w intruzów przejmujących mieszkania, niszczących zapasy lub nas po prostu ugryzą. Przyciągają je nie tylko resztki naszego jedzenia i odpadki, ale również mszyce, z którymi koegzystują.
Skąd się biorą mrówki w domu i na działce?
Ciepłe miesiące to czas wzmożonych poszukiwań pożywienia przez całe kolonie. Nasze mieszkania i przydomowe ogródki to dla nich otwarta stołówka. Wabią je najmniejsze drobiny pokarmu czy niedomknięte opakowanie cukru. Te same okruchy ściągają zresztą inne kuchenne owady, dlatego warto wiedzieć, jak pozbyć się moli spożywczych domowymi sposobami.
Eksperci z portalu LoveTheGarden wskazują przyczynę problemu. "Wystarczy odrobina cukru lub okruszki z chleba pozostawione na podłodze i możemy się spodziewać armii mrówek w kuchni. Starajmy się także nie zostawiać naczyń w zlewie zalanych wodą – mrówki chętnie poją się taką odstaną wodą" – czytamy.
Aby zakończyć inwazję raz na zawsze, musimy namierzyć centrum dowodzenia wroga. Musimy się wybrać na spacer po sesji i poszukać mrowiska lub kopczyka idąc po śladzie owadów. Redaktorzy bloga BRW wymieniają też kilka miejsc, w których mogą się znaleźć gniazda w domu.
"Mrówki najczęściej wybierają miejsca ciepłe, wilgotne i trudno dostępne. Gniazdo może znajdować się za listwami przypodłogowymi, w szczelinach przy oknach i drzwiach, pod podłogą, w pęknięciach ścian albo w okolicy rur i instalacji" – radzą. I dodają, że warto też sprawdzić przestrzeń pod szafkami kuchennymi, okolice zlewu i wszelkie miejsca, gdzie je trafiają okruszki.
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Gdy odnajdziemy ścieżki winowajców w mieszkaniu lub na działce, pora na zdecydowany kontratak. W sieci krąży zresztą mnóstwo patentów na owady. Asortyment środków zależy wyłącznie od naszych preferencji i przekonań.
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Najlepszą obroną jest porządek w domu i na działce. Szukające pokarmu zwiadowczynie opierają nawigację na zmyśle powonienia, a to ich największa słabość. Wykorzystanie drażniących aromatów wymienionych powyżej to skuteczna tarcza na całe lato. Możemy jednak być czyściochami, a mrówki i tak się pojawiają. Wszystko przez mszyce, których słodką spadź uwielbiają jeść mrówki. Jak zwalczać te owady na roślinach? Na nie również działają intensywne zapachy i opryski z legendarnego już octu i sody.