Radosław Sikorski w podcaście Wieczór naTemat zwrócił się do Zbigniewa Ziobry Fot. i montaż: naTemat

Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych, był gościem podcastu Wieczór naTemat. Wiceszef Koalicji Obywatelskiej komentował nie tylko sytuację w Polsce i na arenie międzynarodowej, ale i odpowiadał na pytania dotyczące książki "Rozmowy rzymskie", zapis jego dialogu z o. Wojciechem Giertychem, Teologiem Domu Papieskiego. Wicepremier Sikorski, choć jest szefem dyplomacji, nie gryzł się w język, gdy wywiad naTemat dotknął kwestii ucieczki Zbigniewa Ziobry przed polskim wymiarem sprawiedliwości do USA. Szef MSZ zwrócił się w mocnych słowach wprost do zbiegłego polityka PiS.

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Czy Rosja zaatakuje Polskę? – Nie można wykluczyć czegoś szalonego – mówi wicepremier Radosław Sikorski w naTemat.

Sikorski o Putinie i Rosji: "Trzeba mieć dużą pałę"

Wicepremier Sikorski uważa, że Władimir Putin jest zdolny do wszystkiego, także do wydania nieracjonalnych rozkazów. Logika podpowiadałaby, że Rosja, która toczy wojnę przeciw Ukrainie, nie zrobi kolejnego kroku militarnego. Jednak czasem decydujące są inne względy.

Zdaniem ministra Sikorskiego takie posunięcie Putina byłoby "jeszcze bardziej beznadziejne dla Rosji", jednak biorąc pod uwagę jego wrogie intencje, Polska musi być gotowa na każdą ewentualność. – Musimy być przygotowani na odstraszanie, także na dywersję, także na ataki pod progiem fizycznej agresji – mówi Radosław Sikorski.

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Wicepremier Sikorski podkreśla, że rozmowy z Rosją muszą być bardzo ostre, bo standardowy język dyplomacji jest w jej przypadku nieskuteczny. – Trzeba mieć dużą pałę, a potem już można rozmawiać miękko. Rosja rozumie tylko najtwardsze argumenty – ocenił szef MSZ. Wpisuje się to w jego ostatnie ostrzeżenia: w trakcie niedawnej konferencji "Wojna o umysły. Strach, dywersja, dezinformacja" Radosław Sikorski stwierdził, że "Rosja toczy przeciwko nam pełnoskalową wojnę kognitywną".

Sikorski o Nawrockim i sprawach zagranicznych

Wicepremier Radosław Sikorski został także zapytany o relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Czy czymś go zaskoczył, ujął?

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– Ma atrakcyjny szelmowski uśmiech i jest z nim normalna rozmowa. Natomiast jeszcze nie do końca wyrósł z roli prezesa IPN-u. Jako prezydent Polski ma większą odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju niż za przeszłość – ocenił minister Sikorski.

Napięcia na linii MSZ-Pałac Prezydencki są widoczne od wielu miesięcy. Dziennikarka Anna Dryjańska nawiązała do prób Pałacu Prezydenckiego, by kierować polityką zagraniczną Polski – zapytała gościa naTemat o to, czy z można wywnioskować, że Nawrocki zdaje sobie sprawę, że ministrem spraw zagranicznych jest Sikorski.

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– Chyba tak, natomiast on chciałby być takim prezydentem jakim jest Emmanuel Macron, czy może nawet jego patron i ponoć przyjaciel Donald Trump. A tego Konstytucja w Polsce nie przewiduje – skwitował wicepremier rządu Koalicji 15 października.

Sikorski o Ziobrze i jego ucieczce do USA

Wicepremier Sikorski odniósł się także do ucieczki posła PiS Zbigniewa Ziobry przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Polityk, który nie chce usłyszeć zarzutów za nieprawidłowości związane z wydawaniem pieniędzy w Funduszu Sprawiedliwości, uciekł przed prokuraturą z Węgier do USA.

Dziennikarka naTemat zapytała Radosława Sikorskiego, w jaki sposób przekonałby Zbigniewa Ziobrę do powrotu do Polski. Jak informowaliśmy wcześniej, prokuratura szuka pomocników jego ucieczki do USA.

– Zbyszek, byłeś najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości wolnej Polski. To, że pozowałeś na szeryfa, a teraz jesteś uciekinierem, to jest rujnujące dla wizerunku partii, która ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwość, dla twojego wizerunku i twojej przyszłości. Popełniłeś katastrofalny błąd, nie stawiając się na wezwanie prokuratury – powiedział minister Sikorski, patrząc prosto w kamerę.

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– Twoja wiarygodność leży w gruzach. Przejdziesz do historii jako hipokryta już na pewno, a jeśli zostaniesz skazany, to hipokryta i złodziej – zakończył swój apel do Ziobry wicepremier Sikorski.

Sikorski o swojej nowej książce "Rozmowy rzymskie", zapisu rozmów z o. Wojciechem Giertychem

Spora część wywiadu naTemat dotyczyła jego nowej książki, "Rozmowy rzymskie", której współautorem jest o. Wojciech Giertych, Teolog Domu Papieskiego, prywatnie krewny posła KO Romana Giertycha. Jednym z najważniejszych wątków książki są stosunki między państwem a kościołami.

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– Ja uważam, że Kościół (rzymskokatolicki – red.) ma prawo zajmować stanowisko, a co się dzieje między hierarchami, a niektórymi politykami, chyba głównie prawej strony, no to już ich pani musi pytać. Ja mam wrażenie, że większość z tych polityków to na wyprzódki po prostu próbuje odgadywać i zadowolić (ich) zawczasu – ocenił minister Radosław Sikorski.

Wiceprzewodniczący KO nie kryje, że drażni go ostentacyjna pobożność części polityków. – Natomiast to, czego powinniśmy pilnować, to to, że jeśli ktoś chce epatować swoją pobożnością, dewocją, jeżdżąc czy to na urodziny księdza Rydzyka, czy z pielgrzymkami do Rzymu, to oczywiście, wolny kraj, tylko za swoje pieniądze, a nie publiczne – podsumował wicepremier Sikorski. Dodajmy, że skala dotacji za rządów PiS i tego, ile zarabia Tadeusz Rydzyk, była zresztą wielokrotnie opisywana.

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– Biskupi mają prawo przedstawiać swoje stanowisko, a rząd ma prawo ich nie słuchać? – zapytała Anna Dryjańska. – Oczywiście – odpowiedział wicepremier Radosław Sikorski.