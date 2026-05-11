Nowe działania śledczych ws. ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA

Zbigniew Ziobro osobiście potwierdził medialne doniesienia o tym, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Na te wieści zza oceanu Prokuratura Krajowa wszczęła czynności mające ustalić, kto pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w ucieczce do USA i uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Przez weekend w przestrzeni medialnej pojawiały się doniesienia na temat tego, że Zbigniew Ziobro mógł uciec do USA. Początkowo prokuratura zaznaczała, że nie ma potwierdzenia o jego wyjeździe poza strefę Schengen. Jednak po pewnym czasie sam polityk ogłosił ostatecznie informację o swoim pobycie w Stanach Zjednoczonych. W odpowiedzi Prokuratura Krajowa wystosowała już oficjalny komunikat o podjętych w tej sprawie nowych działaniach śledczych.

Śledztwo w sprawie pomocników. Kto ułatwił ucieczkę Ziobry do USA?

Prokuratura nie zamierza poprzestać jedynie na samym fakcie odnalezienia się polityka za oceanem. Teraz śledczy biorą pod lupę osoby trzecie, które mogły brać udział w organizowaniu wyjazdu i ukrywaniu podejrzanego przed wymiarem sprawiedliwości. Chodzi o podejrzenie utrudniania śledztwa dotyczącego wielomilionowych nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości.

"Od wczoraj w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Kontynuowane są również czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego" – poinformowała Prokuratura Krajowa w serwisie X.

W poniedziałek przed południem odbyła się także konferencja prasowa, podczas której Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, komentował sytuację byłego ministra sprawiedliwości. – Wszystko wskazuje na to, że podejrzany Zbigniew Ziobro postanowił kontynuować ucieczkę. Bez żadnej satysfakcji należy stwierdzić, że prokuratura i prokuratorzy od początku mieli rację twierdząc, że konieczne jest tymczasowe aresztowanie podejrzanego – powiedział Nowak.

Rzecznik dodał również, że "potrzebne jest natychmiastowe i niezwłoczne wdrożenie poszukiwań międzynarodowych". – A Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej – tam, gdzie nie jest potrzebny polski paszport – mówił i dodał: – Dzisiaj zostanie również skierowany wniosek do ambasady USA o udzielenie informacji, czy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze zostały wydane wizy.

Jeszcze wcześniej Prokurator Generalny Waldemar Żurek zapowiedział w mediach społecznościowych podjęcie działań zmierzających do sprowadzenia polityka do kraju. Śledczy wskazują, że proces ten był dotąd utrudniany nie tylko przez polityka PiS, ale również przez stronę węgierską, która miała udzielać mu ochrony. Prokurator dodał również, że polskie służby zwrócą się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze podróżowanie bez ważnych dokumentów, licząc na pełną współpracę międzynarodową w tej sprawie.

Paszport genewski i wiza dziennikarska. Jak Ziobro wjechał do USA?

W jaki sposób polityk, któremu w grudniu 2025 roku unieważniono polski paszport, zdołał legalnie przekroczyć amerykańską granicę? Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur ocenił na antenie Polsat News, że Zbigniew Ziobro najpewniej posłużył się tzw. Genewskim Dokumentem Podróży. Dokument ten miał otrzymać od poprzednich władz Węgier, które gwarantowały mu azyl polityczny. Resort wyjaśnia jednak, że taki paszport genewski nie pozwala na wjazd do USA w uproszczonym systemie ESTA – konieczna jest wciąż zwykła wiza.

I tutaj pojawia się wątek medialny. Jak wcześniej ustalił Onet, kluczową rolę w ułatwieniu podróży byłego ministra sprawiedliwości mogła odegrać Telewizja Republika. Według nieoficjalnych informacji, to właśnie dzięki wizie dziennikarskiej wystawionej przez tę stację Ziobro mógł legalnie pojawić się w Stanach Zjednoczonych, mimo wydanego za nim w lutym listu gończego.

Ziobro ma "pracę na obczyźnie"

Sam Zbigniew Ziobro w rozmowie z Telewizją Republika nie krył zadowolenia ze zmiany otoczenia. Oficjalnie potwierdził swoją obecność w USA i ogłosił, że został komentatorem politycznym w stacji Tomasza Sakiewicza. – To dla mnie zaszczyt i bardzo się z tego cieszę, że będę mógł w największej konserwatywnej telewizji w Europie uczestniczyć w debatach i przedstawiać subiektywny punkt widzenia – deklarował na antenie.