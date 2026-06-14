W miejscowości Limeira w Brazylii miał miejsce tragiczny wypadek. 21-letnia dziewczyna chciała skoczyć z 40-metrowego mostu na bungee, jednak nie przypięto jej do liny zabezpieczającej i na skutek tego została zrzucona w przepaść. W sprawie zatrzymano już 6 osób.
W mediach społecznościowych na całym świecie krążyły dziś filmy wideo, na których widać było ten druzgocący wypadek. Początkowo informacja nie była jeszcze potwierdzona, jednak teraz głos w sprawie zabrały lokalne media, w tym między innymi brazylijski portal g1, dostarczając szczegółów na temat całej tej tragedii.
Śmiertelny skok na bungee w Brazylii. Zrzucili 21-latkę bez liny
Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez dziennikarzy portalu g1, w tragicznym wypadku zginęła 21-letnia obywatelka Brazylii, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Kobieta zapisała się na ekstremalną atrakcję – miała odbyć skok na bungee z wiaduktu o wysokości około 40 metrów. Została ona jednak zrzucona z platformy w głęboką przepaść bez odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego i bez podpiętej do uprzęży głównej liny. Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę (13 czerwca) w miejscowości Limeira, zlokalizowanej niedaleko São Paulo.
Na amatorskich nagraniach, które błyskawicznie obiegły internet i wywołały lawinę komentarzy, widać wyraźnie, jak trójka pracowników firmy organizującej wydarzenie podnosi kobietę w kasku. Następnie dwójka z nich przenosi ją, w pełni gotową do skoku, na krawędź platformy znajdującej się w rejonie tak zwanego Ponte do Esqueleto (Mostu Szkieletów) – jest to znana w regionie opuszczona konstrukcja kolejowa. Po wypuszczeniu 21-latki w przepaść okazuje się nagle, że nie została ona w ogóle przypięta do liny zabezpieczającej.
Sześć osób zatrzymanych. Trzej organizatorzy z zarzutami
Brazylijski portal g1 poinformował w swoich komunikatach, że w toku policyjnego śledztwa w sprawie zatrzymano dotychczas sześć osób. Co więcej, śledczy zaznaczyli, że trzej główni instruktorzy, którzy bezpośrednio podnieśli, a następnie zrzucili 21-latkę z wysokości bez przypiętej uprzęży, usłyszeli już bardzo poważne zarzuty – oskarżono ich o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Oznacza to, że pracownicy ci wykazali się rażącym zaniedbaniem podstawowych procedur bezpieczeństwa, a także brakiem jakiejkolwiek weryfikacji kluczowego sprzętu przed skokiem.
Jak z kolei w swoim oficjalnym raporcie potwierdziła brazylijska żandarmeria wojskowa, skok bez odpowiedniej asekuracji bezpośrednio doprowadził do śmierci młodej kobiety na skutek obrażeń wielonarządowych. Służby ratownicze i medyczne, które przybyły na miejsce tragedii, nic nie mogły już zrobić. Ratownikom pozostało jedynie potwierdzenie zgonu.
Ta wstrząsająca tragedia wywołała ogromną burzę w mediach, nie tylko w samej Brazylii, ale również na całym świecie. Opinia publiczna głośno dyskutuje teraz na temat rażącego braku jakiegokolwiek nadzoru oraz ignorowania podstawowych standardów bezpieczeństwa. Problem dotyczy zwłaszcza organizacji tego typu sportów ekstremalnych w nieprzystosowanych do tego i opuszczonych przestrzeniach.