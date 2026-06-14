W Brazylii zrzucono 21-latkę na bungee bez uprzęży w przepaść Fot. Zrzut ekranu / X.com / @NP__Oficial

W miejscowości Limeira w Brazylii miał miejsce tragiczny wypadek. 21-letnia dziewczyna chciała skoczyć z 40-metrowego mostu na bungee, jednak nie przypięto jej do liny zabezpieczającej i na skutek tego została zrzucona w przepaść. W sprawie zatrzymano już 6 osób.

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W mediach społecznościowych na całym świecie krążyły dziś filmy wideo, na których widać było ten druzgocący wypadek. Początkowo informacja nie była jeszcze potwierdzona, jednak teraz głos w sprawie zabrały lokalne media, w tym między innymi brazylijski portal g1, dostarczając szczegółów na temat całej tej tragedii.

Śmiertelny skok na bungee w Brazylii. Zrzucili 21-latkę bez liny

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez dziennikarzy portalu g1, w tragicznym wypadku zginęła 21-letnia obywatelka Brazylii, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Kobieta zapisała się na ekstremalną atrakcję – miała odbyć skok na bungee z wiaduktu o wysokości około 40 metrów. Została ona jednak zrzucona z platformy w głęboką przepaść bez odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego i bez podpiętej do uprzęży głównej liny. Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę (13 czerwca) w miejscowości Limeira, zlokalizowanej niedaleko São Paulo.

Na amatorskich nagraniach, które błyskawicznie obiegły internet i wywołały lawinę komentarzy, widać wyraźnie, jak trójka pracowników firmy organizującej wydarzenie podnosi kobietę w kasku. Następnie dwójka z nich przenosi ją, w pełni gotową do skoku, na krawędź platformy znajdującej się w rejonie tak zwanego Ponte do Esqueleto (Mostu Szkieletów) – jest to znana w regionie opuszczona konstrukcja kolejowa. Po wypuszczeniu 21-latki w przepaść okazuje się nagle, że nie została ona w ogóle przypięta do liny zabezpieczającej.

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Sześć osób zatrzymanych. Trzej organizatorzy z zarzutami

Brazylijski portal g1 poinformował w swoich komunikatach, że w toku policyjnego śledztwa w sprawie zatrzymano dotychczas sześć osób. Co więcej, śledczy zaznaczyli, że trzej główni instruktorzy, którzy bezpośrednio podnieśli, a następnie zrzucili 21-latkę z wysokości bez przypiętej uprzęży, usłyszeli już bardzo poważne zarzuty – oskarżono ich o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Oznacza to, że pracownicy ci wykazali się rażącym zaniedbaniem podstawowych procedur bezpieczeństwa, a także brakiem jakiejkolwiek weryfikacji kluczowego sprzętu przed skokiem.

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Jak z kolei w swoim oficjalnym raporcie potwierdziła brazylijska żandarmeria wojskowa, skok bez odpowiedniej asekuracji bezpośrednio doprowadził do śmierci młodej kobiety na skutek obrażeń wielonarządowych. Służby ratownicze i medyczne, które przybyły na miejsce tragedii, nic nie mogły już zrobić. Ratownikom pozostało jedynie potwierdzenie zgonu.