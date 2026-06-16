Kiedyś we flocie rządu, dziś na miejskich ulicach. Lancia stawia na elektryki Fot. Adrian Kot / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0), mat. pras. /lancia.com

W latach 90. woziła najważniejszych polityków w Polsce, stając się na drogach symbolem rządowego luksusu. Dziś Lancia otrzepuje kurz z legendarnego logo. Zapomniana marka wraca do gry.

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Marka Lancia znajduje się obecnie w trudnym momencie głębokiej restrukturyzacji pod skrzydłami potężnego koncernu Stellantis. Po fatalnym i pełnym rynkowych spadków 2025 roku włoski producent staje przed szansą na spektakularny powrót.

Lancia w latach 90. Synonim rządowego luksusu

W czasach transformacji ustrojowej polscy politycy bardzo chętnie przesiadali się do aut Lancii. "Pierwszą ich partię zamówił jeszcze rząd Mieczysława Rakowskiego w 1989 roku" – przypomina portal Magazynauto.pl.

Politycy oraz ministrowie podróżowali modelem Lancia Thema. "Themy chwalono za przestronność, bardzo sprawne tłumienie nierówności" – czytamy we wspomnianym artykule.

Pod maskami rządowych egzemplarzy najczęściej pracowały dynamiczne, 16-zaworowe silniki o pojemności dwóch litrów. Bez najmniejszego problemu znosiły trudy ówczesnych, dziurawych dróg.

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"Osiągały często potężne przebiegi, przecząc opinii o delikatności włoskich samochodów" – podkreślają dziennikarze serwisu. W latach 90. te wyjątkowe rządowe limuzyny imponowały nadzwyczajną niezawodnością. Podobną trwałością wykazywał się również model Kappa użytkowany w późniejszym czasie przez Kancelarię Sejmu.

Nowa Lancia Ypsilon HF – mocniejsze silniki i wyższe osiągi

Włoski producent stawia wszystko na jedną kartę i sięga po kultowy skrót od High-Fidelity. Nowa Lancia Ypsilon HF nie będzie wyłącznie autem na prąd. Firma oficjalnie potwierdziła, że do oferty trafią również samochody hybrydowe. Trzycylindrowy motor 1.2 o mocy 110 KM połączono z 48-woltową instalacją elektryczną i 6-biegowym automatem.

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Prawdziwe emocje budzi jednak odmiana w pełni elektryczna. "Wcześniej Lancia deklarowała, że Ypsilon HF będzie mieć 240 KM" – przypomina Damian Lewandowski na łamach autoblog.spidersweb.pl. Ostatecznie włoskie auto otrzyma aż 280 KM, a przyspieszenie do setki zajmie kierowcy zaledwie 5,6 sekundy.

"To też radykalny sposób na zachęcenie klientów do zakupu mocniejszego, czyli elektrycznego wariantu" – ocenia dziennikarz. Na korzyść takiego wyboru przemawia również to, że samochody elektryczne psują się rzadziej niż spalinowe.

Samochód zyska również autonomiczny system jazdy drugiego poziomu oraz dostęp bezkluczykowy. A wszystko to na 18-calowych felgach. Usportowiona wersja otrzyma również specjalnie obniżone o dwa centymetry zawieszenie, poprawiając stabilność prowadzenia na zakrętach.

Cena nowej Lancii i termin oficjalnej premiery

Zainteresowani powrotem legendy muszą odłożyć sporo pieniędzy. Poprzedni, słabszy wariant elektryczny kosztował od 34 900 euro (około 150 tysięcy złotych), a podstawowa hybryda od 25 000 euro (około 107 tysięcy złotych).

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