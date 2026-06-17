Dietetyk wskazał 3 najgorsze jogurty w Biedronce Fot. Shutterstock.com

Jogurty to z pozoru zdrowsza przekąska od chociażby chipsów czy czekolady. Jeżeli przyjrzymy się jednak ich etykietom, wychodzi na jaw, że często w składzie mogą mieć sam cukier i tak naprawdę nie wnoszą nic pozytywnego do naszego codziennego jadłospisu. Znany dietetyk wskazał ostatnio właśnie 3 takie jogurty z Biedronki.

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Czasem będąc na szybkich zakupach w naszych ulubionych dyskontach, po prostu wrzucamy do koszyka artykuły bez głębszego zastanowienia nad tym, co znajduje się na ich etykiecie. Ostatnio poruszaliśmy w naTemat kwestię tego, że nawet te same produkty od jednej marki mogą diametralnie różnić się swoim składem. Dlatego warto zerknąć czasem dokładniej na to, co kupujemy i podjąć dobrą decyzję. Chociażby przy półce z nabiałem, wybierając jogurt dla siebie lub swojej rodziny.

Znany dietetyk ostrzega. Te trzy jogurty to dietetyczne pułapki

Ostatnio Michał Wrzosek, popularny dietetyk, który aktywnie działa w mediach społecznościowych, zamieścił na platformie TikTok krótki filmik edukacyjny. Przedstawił w nim 3 najgorsze jogurty z sieci sklepów Biedronka. Oczywiście mniej zdrowy wybór raz na jakiś czas w żaden sposób nie zaprzepaści naszej diety, jednak warto stale edukować się w tym zakresie i móc podejmować na co dzień świadome decyzje dla naszego własnego zdrowia.

Michał Wrzosek w swoim filmiku na początku zaprezentował pitne napoje jogurtowe Actimel, które na pewno doskonale kojarzy każdy z nas. Są często sygnowane dla dzieci, sprzedawane w kolorowych opakowaniach i reklamuje się je jako zdrowy produkt, który pozytywnie wpływa na nasz układ odpornościowy. Dietetyk natomiast wyraźnie wskazuje, że popularne "actimelki" mają zaledwie 2 proc. owoców w środku, a w kwestii realnego budowania odporności jogurt z dużą ilością cukru niewiele może tak naprawdę zdziałać.

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Następnie ekspert wskazał na kultowy deser mleczny Monte, którego charakterystyczny, orzechowo-czekoladowy smak jest uwielbiany przez wielu z nas. Jak zaznacza dietetyk, jest to jednak "fatalny" wybór żywieniowy, ponieważ w jednym większym opakowaniu znajdziemy ponad 40 g samego cukru, a orzechów jest tam zaledwie 0,5 proc. Oprócz tego Wrzosek zaznacza, że Monte jest po prostu niezwykle "tłuste i kaloryczne".

Na sam koniec zostawił produkt, który – jak sam mówi – stanowi "najgorszy możliwy wybór". Chodzi o znaną wszystkim Fantazję, czyli popularne połączenie jogurtu z przeróżnymi dodatkami, które samodzielnie wsypujemy i mieszamy przed zjedzeniem. W filmie pokazano szczególny smak Fantazji, czyli jej wersję z drażami M&M's. Jak wskazuje dietetyk, jogurt ten ma niestety aż 17,5 g cukru na 100 g produktu.

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Na co zwracać uwagę na zakupach? Liczy się prosty skład

Pamiętajmy, że nie musimy wcale kierować się magicznymi i modnymi teraz napisami typu "fit" czy "light". Zamiast tego możemy po prostu czytać realne składy na opakowaniu. Na co więc warto zwracać uwagę przy wyborze jogurtu, ale też innych produktów spożywczych?

Prosty skład – im krótsza etykieta, tym bardziej naturalny jest zwykle artykuł i nie zawiera dodatkowych, niepotrzebnych udoskonalaczy, takich jak syropy glukozowo-fruktozowe, zagęszczacze czy sztuczne barwniki. Zawartość owoców – jeżeli szukamy jogurtu owocowego, to faktycznie patrzmy na produkty, które naprawdę mają ten jogurt i owoce w składzie (niech będzie ich więcej niż te 0,5 procent). Ilość cukru – ten dodatek czasem wcale nie jest nam nawet potrzebny do szczęścia, a w gotowych produktach potrafi go być aż o kilka łyżeczek za dużo. Poziom białka – pamiętajmy o proteinach. Im więcej jogurt ma w sobie białka, tym bardziej nasyceni i najedzeni będziemy po jego spożyciu.

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