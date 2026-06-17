Skoda Kamiq
Skonfigurowałem sensownego SUV-a Skody Materiały prasowe Skoda

Ceny nowych samochodów potrafią dziś przyprawić o mocny ból głowy. Postanowiłem więc wejść do konfiguratora i sprawdzić, czy wciąż da się złożyć w pełni użytecznego, nieźle wyposażonego i, przede wszystkim, sensownego SUV-a bez zaciągania kredytu na resztę życia. Na warsztat wziąłem Kamiqa. Efekt? Zobaczcie sami.

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Dlaczego Kamiq? Bo to po prostu ciekawe auto. Miejski crossover, więc już wsiadamy wyżej, siedzimy po pańsku, do bagażnika wsadzimy 400 litrów bagaży, a nadal to bardzo kompaktowe auto.

Za punkt wyjścia posłużyła mi wersja wyposażenia Drive, czyli nowość w Skodzie, która jest trochę droższa od podstawy (Essence), a posiada na pokładzie sporo dodatków. Jakich? No na przykład podgrzewane siedzenia, kamerę cofania, Line Assist, Front Assist, tempomat czy reflektory Full LED z funkcją Corner. Więc już na początku dopłacając te niecałe 15 tysięcy zlotych, mamy dobry grunt.

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I o ile na dodatkach można czasem oszczędzić, o tyle silnik musi "jechać". Dlatego od razu odrzuciłem najsłabsze warianty i postawiłem na sprawdzony, mocny motor 1,5 TSI o mocy 150 KM (110 kW), który sparowałem z 7-biegową automatyczną skrzynią DSG. Podstawa w tej konfiguracji podskoczyła mi do 124 900 zł (na fotkach jest 129 600 zł, bo uwzględnia cenę dopłaty za lakier).

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Jeśli chodzi o estetykę, postawiłem na oszczędność i to dosłownie. Zdecydowałem się na standardowy lakier Błękit Energy Niemetalizowany, który nie wymagał żadnej dopłaty, jego cena to równe 0 zł. Samochód świetnie prezentuje się na podstawowych dla tego zestawienia, 16-calowych obręczach kół ze stopów lekkich Sargas Aero w kolorze srebrnym (również za 0 zł). We wnętrzu zostawiłem wariant Loft z szarą podsufitką.

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I serio, w takim konfigu auto jest po prostu ładne i nie jest nijakie. Jasne, możemy iść w biel, to wtedy przy obcierce lakiernik się nie narobi, ale po co, ten niebieski robi robotę.

Lista życzeń: pakiety i opcje krok po kroku

Oszczędności na lakierze i felgach wolałem zainwestować tam, gdzie faktycznie robi to różnicę w codziennym użytkowaniu. Łącznie dobrałem wyposażenie opcjonalne za 9700 zł. I kurcze serio, mogłem zostać nawet na tych 124 900 zł, bo to już jest sensowne auto, ale pokusiłem się o kilka udogodnień.

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Co dokładnie wylądowało w moim koszyku?

Pakiet Assisted Drive Basic (3150 zł): Dzisiaj na systemach wsparcia kierowcy się nie oszczędza. W tym pakiecie dostałem:

  • Front Assist współpracujący z Adaptive Cruise Control.
  • Adaptive Cruise Control, czyli po prostu aktywny tempomat z ogranicznikiem prędkości.
  • System Adaptive Lane Assist.

    • Pakiet Winter Tech Premium (2550 zł): Zima w naszym klimacie potrafi zirytować, więc tu postawiłem na maksymalny komfort. W tej cenie otrzymujemy prawdziwy skarbiec dodatków:

  • Podgrzewaną przednią szybę (bo podgrzewane fotele mamy już w wersji Drive).
  • Bluetooth Plus, w którego skład wchodzi bezprzewodowa ładowarka do smartfona.
  • Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne.
  • Smartlink – pozwalający na połączenie (przewodowe lub bezprzewodowe) dla urządzeń Apple iOS.
  • Niezwykle przydatne gniazdo USB-C w stopie lusterka (idealne pod wideorejestrator) oraz USB-C z szybkim ładowaniem.
  • Automatyczną klimatyzację Climatronic oraz system 8 głośników.
  • Praktyczny wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy.

    • Pakiet Simply Clever Plus (1700 zł): Skoda to marka słynąca z praktyczności, a ten pakiet jest tego najlepszym dowodem. Znalazły się w nim:

  • Gniazdo 12 V umieszczone w przestrzeni bagażowej oraz mata bagażnika.
  • Praktyczny schowek pod fotelami kierowcy i pasażera.
  • Door Protection – genialny system mechanicznej, dodatkowej ochrony krawędzi drzwi przednich i tylnych (koniec z obijaniem aut na parkingach!).
  • Pojemnik na odpadki, uchwyt na telefon i pojemnik z uchwytem na kubek dla pasażerów z tyłu.
  • Kompletny arsenał do przewozu ładunków: siatka pod osłoną bagażnika, elementy cargo, zestaw siatek w bagażniku oraz uchwyt na tablet.

    • Pakiet Convenience Basic (1000 zł) : Dopełnienie bezpieczeństwa samego pojazdu, w jego skład wchodzi alarm z funkcją Safe.

    Oprócz pakietów zdecydowałem się dorzucić dwie pojedyncze, ale niezwykle mądre opcje:

  • Osłonę podwozia za 350 zł – daje spokój ducha podczas jazdy po szutrach lub na działkę.
  • Przygotowanie pod hak holowniczy za 950 zł – z myślą o przyszłości i potencjalnym montażu chociażby bagażnika na rowery. Potem takie doposażenie kosztuje fortunę, więc lepiej mieć to od razu na pokładzie.

    • Ile to wszystko kosztuje?

    Podsumowując, cena widocznej, "uszytej na miarę" konfiguracji zamknęła się w kwocie 134 600 zł brutto.

    Biorąc pod uwagę to, co dzieje się dzisiaj w cennikach, gdzie mamy dynamiczny, 150-konny silnik, szybki automat, ogrom aktywnych systemów bezpieczeństwa, grzane fotele z grzaną szybą przednią i masę praktycznych dodatków, jestem w szoku, że udało się utrzymać taką cenę.

    To SUV, któremu nie brakuje absolutnie niczego. Sensowny, mądry wybór.