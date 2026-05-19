Nowa Skoda Epiq już oficjalnie zaprezentowana Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Skoda w końcu pokazała oficjalnie swój najnowszy elektryczny model. Epiq to miejski SUV, który ma stać się nowym punktem wejścia do świata elektromobilności czeskiego producenta. Samochód ten jest pierwszym seryjnym modelem marki w pełni wykorzystującym język projektowania Modern Solid. Widzieliśmy go z bliska podczas premiery w Zurychu.

Nowa Skoda Epiq to kolejny gracz w bardzo gorącym segmencie. Na rynku pojawiło się sporo elektryków, które wymiarami można porównać na przykład z Volvo EX30. Epiq powstał na platformie Volkswagena o nazwie MEB+, którą współdzieli m.in. z Volkswagenem ID.Cross i Cuprą Raval.

I chociaż trudno porównać Skodę Epiq na przykład z Cuprą Raval jeden do jednego, to łatwo połączyć kropki. Mówimy de facto o autach z jednej rodziny. A skąd nawiązanie do Kamiqa? Zobaczcie na zdjęcia poniżej – proporcje są bardzo podobne.

Nowa Skoda Epiq – jak wygląda?

Nie bez powodu auto można było zobaczyć w kamuflażu całkiem niedawno na Milan Design Week. Skoda ma się czym chwalić, bo ich oferta z samochodami na prąd ciekawie się rozrasta. Wszyscy znamy już Skodę Enyaq i Elroq, które dobrze przyjęły się wśród klientów czeskiej marki. Epiq to bardziej miejska propozycja z odmienionym designem.

Kluczowym elementem stylistycznym jest nowa sygnatura świetlna w kształcie litery T oraz błyszcząca, czarna osłona Tech-Deck Face, która zastępuje tradycyjny grill. W sylwetce auta postawiono na świetną aerodynamikę – współczynnik oporu powietrza wynosi zaledwie 0,275. Samochód mierzy niecałe 4,2 m długości i prawie 1,8 m szerokości.

Epiq oferuje bagażnik o pojemności 475 litrów i trzeba przyznać, że to świetny wynik. To więcej niż we wspomnianej już Skodzie Kamiq. Dodatkowe 25 litrów przestrzeni zapewnia opcjonalny przedni bagażnik, tzw. frunk.

Epiq to pierwszy model Skody, w którym całkowicie zrezygnowano z komponentów pochodzenia zwierzęcego. Tradycyjną skórę zastąpiono materiałem Techtona, a tapicerki wykonano z poliestru z recyklingu. Łącznie w każdym egzemplarzu wykorzystano ponad 34 kg materiałów pochodzących z odzysku.

Już w wyposażeniu standardowym Epiq gwarantuje kilka kluczowych systemów bezpieczeństwa, w tym Front Assist, Side Assist, Lane Assist oraz funkcję rozpoznawania znaków drogowych. System opcjonalny to Travel Assist 3.0. Bezpieczeństwo pasażerów wspiera siedem poduszek powietrznych w standardzie, w tym centralna poduszka powietrzna.

Multimedialne serce auta to system infotainment oparty na systemie Android z centralnym ekranem o przekątnej 13,1 cala. Da się go personalizować i korzystać z usług online oraz specjalnego sklepu z aplikacjami. Z kolei aplikacja MyŠkoda zapewnia zdalny wgląd w status pojazdu, zarządzanie ładowaniem oraz obsługę wybranych funkcji. Na pierwszy rzut oka wygląda to dość intuicyjnie. Oprócz natywnych aplikacji Skody dostajemy dostęp do aplikacji zewnętrznych, takich jak Spotify, YouTube i Google Maps.

Skoda naprawdę mocno poszła tym razem w cyfryzację. Chodzi tu nawet o dostęp do samochodu. Mobilny cyfrowy kluczyk ma zadebiutować jeszcze w tym roku, umożliwiając kierowcom korzystanie z iPhone'a lub urządzenia z systemem Android zamiast tradycyjnego kluczyka.

Nowa Skoda Epiq – jakie opcje napędu?

W ofercie Skody dla nowego modelu przewidziano trzy warianty mocy. Epiq 35 i Epiq 40 mają odpowiednio 120 i 135 KM. Z kolei Epiq 55 gwarantuje nam 211 KM. Konfiguracja z napędem na przednie koła odróżnia Epiqa od pozostałych elektrycznych modeli Skody.

Epiq 35 i Epiq 40 dostały ten sam akumulator LFP o pojemności 37,5 kWh netto, co ma gwarantować około 315 kilometrów na jednym ładowaniu. Prędkość maksymalna dla tych wariantów to 150 km/h.

Inaczej to wygląda w przypadku Epiqa 55. Dostajemy większy akumulator NMC (51,5 kWh netto) i zasięg na około 440 kilometrów. Do tego szybkie ładowanie prądem stałym od 10 proc. do 80 proc. w około 24 minuty.

Dodajmy, że elektryczna architektura Epiqa pozwala wykorzystywać energię zgromadzoną w akumulatorze poza samochodem. Epiq obsługuje funkcję V2L, czyli Vehicle-to-Load, pozwalającą zasilać zewnętrzne urządzenia elektryczne, a także V2H, czyli Vehicle-to-Home, oraz V2G, czyli Vehicle-to-Grid, pod warunkiem zastosowania kompatybilnego wallboxa.

Warto wspomnieć też o ważnym technicznym detalu. Obie osie nowego Epiqa są wyposażone w hamulce tarczowe z wentylowanymi tarczami z przodu. Ze względu na konfigurację z napędem na przednie koła, tylna oś nie wykorzystuje hamowania rekuperacyjnego do spowalniania samochodu, co skutkuje częstszym użyciem tylnych hamulców, a w konsekwencji ogranicza utlenianie tarcz.

Na tych, którzy skuszą się na Epiqa czeka niespodzianka w ofercie. Krótko po debiucie rynkowym wprowadzona zostanie limitowana wersja First Edition. Oparta na wersji wyposażenia Selection, zostanie wzbogacona o bardziej ekskluzywne elementy wnętrza i nadwozia. Epiq First Edition odpowiada wariantowi Epiq 55, oferując 211 KM mocy i zasięg na ok. 440 kilometrów. Kilka detali nadwozia wykończonych w kolorze Navajo Orange nadaje samochodowi unikalny charakter.

Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo jak usłyszeliśmy od przedstawicieli marki, dokładny cennik Skody Epiq na polski rynek powinniśmy poznać przed wakacjami. We wrześniu auta mogą trafić do naszych salonów.

