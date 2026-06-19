Maciej Lasek rezygnuje z funkcji pełnomocnika ds. CPK. Fot. Facebook / Maciej Lasek

Nastąpiła zmiana na stanowisku pełnomocnika ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Maciej Lasek został odwołany, a jego miejsce zajmie teraz Piotr Malepszak.

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"Z dniem 19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy" – przekazano w komunikacie ministerstwa infrastruktury.

Lasek zam zrezygnował ze stanowiska. Premier podpisał odwołanie

Jak przekazał szef tego resortu Dariusz Klimczak odwołanie nastąpiło na prośbę Laska. Sam zainteresowany jednak nie ujawnił powodu swojej decyzji. W czwartek (18 czerwca) premier podpisał dokument o jego dymisji.

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Przypomnijmy, że Lasek pełnił tę funkcję od grudnia 2023 roku. Pół roku później został jeszcze wiceministrem w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej działał w resorcie funduszy i polityki regionalnej. A ogólnie Lasek jest ekspertem lotniczym z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Przed laty kierował Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych.

Teraz gdy oficjalnie ogłoszone jego odwołanie ze stanowiska pełnomocnika ds. CPK, w mediach społecznościowych opublikował oświadczenie. Na początku wymienił szereg rzeczy, które udało mu się dokonać na tym stanowisku.

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"Budowa strategicznej infrastruktury państwa to jednak nie jest sprint. To prawdziwa sztafeta. Mój odcinek na tej bieżni właśnie dobiega końca. Przekazuję tę pałeczkę z czystym sumieniem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku wiedząc, że zostawiam branżę lotniczą i Port Polska w dobrej kondycji" – przyznał.

"Zawsze uważałem, że w zarządzaniu państwowym majątkiem nie szuka się taniego poklasku, lecz wierności faktom. Wierzę, że tylko z podniesioną głową, bez ulegania iluzjom i populizmowi można budować rzeczy trwałe. My tę postawę zachowaliśmy. Dziękuję każdemu z Was za zaufanie, za wsparcie, a czasem za trudne dyskusje, które uczyły pokory. Mojemu następcy życzę siły i wyłącznie dobrych decyzji" – dodał Lasek.

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Kim jest następca Laska?

Rolę, którą do tej pory pełnił Lasek, teraz zajmie Piotr Malepszak. Przez ostatnie 2,5 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie odpowiadał za sektor transportu kolejowego.

Nadzorował kluczowe projekty związane z modernizacją infrastruktury, rozwojem połączeń pasażerskich oraz integracją krajowej sieci kolejowej z europejskimi korytarzami transportowymi.

Jak przypomina Onet, Malepszak dotychczas kojarzony był z analizami i krytycznymi ocenami projektu CPK. Od lat jednak jest związany z branżą kolejową. Jeszcze przed działaniami w ministerstwie, pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe.