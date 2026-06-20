Wizz Air pozwala na nadanie bagażu poza lotniskiem. Takiej funkcji naprawdę potrzebowaliśmy Fot. almo Creative/Shutterstock

Kwestia bagażu podręcznego i rejestrowanego zawsze budzi ogromne emocje. Zwłaszcza jeśli chodzi o walizki zabierane na pokład tanich przewoźników. Jednak podróżni, którzy lecą z Wizz Airem, mogą liczyć na przełomową ofertę, która powinna być standardem na całym świecie.

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Posiadanie bagażu rejestrowanego to równocześnie ogromna wygoda, ale i utrapienie. Z jednej strony, dzięki większej walizce możemy spokojnie spakować więcej ubrań niż do bagażu podręcznego czy bez problemu przewieźć duże butelki płynów. Z drugiej jednak, ciąganie takiego bagażu przez cały dzień, kiedy lot jest dopiero późnym popołudniem lub wieczorem, to prawdziwa zmora. Tę kwestię w genialny sposób rozwiązało lotnisko w Budapeszcie, choć z nowej opcji skorzystają na razie wyłącznie pasażerowie Wizz Aira.

Koniec z ciąganiem walizki. Wizz Air z przełomową opcją w Budapeszcie

Sposobów na radzenie sobie z walizką podczas popołudniowych lotów jest wiele. Znaczna część hoteli w ramach pobytu oferuje możliwość przechowania bagażu na czas po wymeldowaniu. Inna opcja to oczywiście zostawienie walizek w przechowalni, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W każdej z tych opcji po tobołki trzeba też wrócić, co bywa uciążliwe.

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W Budapeszcie ten problem przestał istnieć. Jeżeli lecicie z Wizz Airem i macie wykupiony bagaż rejestrowany, czyli ten nadawany do luku, to nie musicie już martwić się o to, gdzie go zostawicie. Port we współpracy z AirportHUB Bag Free HUB umożliwił nadanie walizki czy torby w samym centrum miasta.

Oferta ma kilka warunków, które są dość łatwe do spełnienia. Nowa opcja dostępna jest dla osób, których samoloty startują między 12:00 a północą. Dodatkowo trzeba być już odprawionym online, a bagaż nadać w punkcie przy placu Kálvina (ścisłe centrum) najpóźniej cztery godziny przed startem samolotu. Musi on także spełniać wymogi przewoźnika co do wagi i wymiarów. Jeżeli wpisujecie się w każdy z tych punktów, a także zapłacicie 3500 forintów, czyli ok. 42 zł, to walizkę odbierzecie w miejscu docelowym, zamiast ciągać ją ze sobą podczas zwiedzania.

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Przełom, na jaki czekaliśmy. Lotnisko chce, żeby opcja była dostępna nie tylko dla Wizz Aira

Taka możliwość nadania bagażu w centrum miasta zamiast na lotnisku to zdecydowany przełom i ogromna wygoda dla podróżnych, w odróżnieniu od innych ofert węgierskiego przewoźnika. Port zapewnia, że choć aktualnie z nowej usługi mogą korzystać wyłącznie pasażerowie Wizz Aira, to stopniowo funkcja ma być udostępniana także dla podróżujących z innymi przewoźnikami. Oby taka formuła się przyjęła i zaczęła obowiązywać także w innych europejskich miastach.

A jak to będzie wyglądało w kwestii bezpieczeństwa? Przewoźnik zapewnia, że sam proces nadawania bagażu będzie bardzo przypominał samodzielną odprawę, w trakcie której trzeba własnoręcznie okleić bagaż, a następnie nadać go na taśmę.

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