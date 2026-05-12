Odwołany lot tuż przed wyjazdem to scenariusz, którego boi się każdy turysta. Wizz Air wprowadza rozwiązanie, które ma być "ratownikiem" w takich sytuacjach. Usługa Disruption Assistance pozwala na natychmiastową zmianę przewoźnika, gdy plany się sypią. Brzmi jak przełom, ale diabeł tkwi w szczegółach i regulaminie, który warto przeczytać dwa razy.

Wizz Air tuż przed szczytem sezonu wakacyjnego wytacza nowe działo w walce o spokój pasażera. Usługa nazwana "pomocą w przypadku zakłóceń" to nowość u węgierskiego przewoźnika. Jest ona zaprojektowana z myślą o pasażerach, którzy cenią dużą kontrolę nad swoimi podróżniczymi planami.

Nowa opcja Wizz Aira ma pomóc pasażerom w sytuacjach kryzysowych. Twój osobisty "ratownik podróży"

Jak podaje portal "Fly4free", zasada działania Disruption Assistance jest prosta: jeśli twój lot zostanie odwołany lub opóźniony o ponad dwie godziny (na mniej niż 24 godziny przed startem), system automatycznie szuka dla ciebie ratunku. Co przełomowe, możesz przesiąść się nie tylko do innego samolotu Wizz Aira, ale także na pokład dowolnej innej linii lotniczej.

Węgierski przewoźnik obiecuje, że pokryje koszty nowej rezerwacji do określonego limitu. Jeśli żadna z propozycji Cię nie zadowoli, możesz liczyć na 100-procentowy zwrot kosztów pierwotnej podróży. Co ważne, skorzystanie z tej opcji nie zamyka drogi do ubiegania się o standardowe odszkodowanie z tytułu rozporządzenia EC 261/2004.

Ile kosztuje święty spokój? Disruption Assistance ma swoją cenę

Cena usługi zmienia się i jest zależna od trasy. Przykładowo:

Z Krakowa do Londynu: zapłacimy ok. 33,50 zł za osobę. Z Gdańska do Reykjaviku: ok. 63 zł za osobę. Z Katowic na Maderę: to już wydatek rzędu 148 zł za osobę.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to ubezpieczenie, a jedynie dodatkowa usługa serwisowa oferowana przez linię.

Uważaj na drobny druk. Gdzie są haczyki?

Choć oferta brzmi jak spełnienie marzeń pechowego podróżnika, regulamin stawia granice. Przede wszystkim pomoc nie zadziała, jeśli o problemach dowiesz się wcześniej niż 24 godziny przed wylotem. Wtedy musisz radzić sobie sam, korzystając ze standardowych procedur. Przy okazji możesz skorzystać z zestawu porad, które przygotowaliśmy dla podróżnych jadących na wakacje w czasach niepewności.

Kolejną barierą są limity kwotowe na nowe bilety. Na trasie z Krakowa do Londynu Wizz Air dołoży do twojego nowego lotu maksymalnie 1400 zł. W przypadku lotu na Maderę limit rośnie do 5500 zł, ale jeśli bilet u innego przewoźnika będzie droższy – różnicę prawdopodobnie pokryjesz z własnej kieszeni.

