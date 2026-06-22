Seryjny morderca z Gilgo Beach usłyszał ostateczny wyrok. Rex Heuermann przyznał się do 8 zabójstw Kadr z YouTube / Inside Edition

Niesławny "morderca z Gilgo Beach" resztę swoich dni spędzi za kratami. Rex Heuermann został skazany na karę dożywotniego więzienia. Amerykański architekt ostatecznie przyznał się do zamordowania aż 8 kobiet.

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Tę mroczną sprawę z zapartym tchem śledziła nie tylko Ameryka, ale również reszta świata. Dawno nie mieliśmy do czynienia z tak okrutną i wyrachowaną serią zbrodni rodem z dokumentów o najgroźniejszych seryjnych mordercach. Serwis BBC zrelacjonował ostatnie chwile procesu 62-latka, który przez lata skutecznie unikał sprawiedliwości.

Dramat rodzin ofiar mordercy z Gilgo Beach

Rozprawa w sądzie w Riverhead na Long Island obfitowała w ogromne emocje. Bliscy zabitych kobiet wreszcie mogli spojrzeć oprawcy prosto w oczy. Zagraniczni dziennikarze opisują, że na sali padło wiele mocnych słów pod adresem zwyrodnialca.

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"Rzeczy, które bym ci zrobiła, są gorsze od tego, co ty kiedykolwiek komukolwiek wyrządziłeś. Zostaw mi miejsce w piekle, bo się tam zobaczymy" – wykrzyczała siostra zamordowanej Melissy Barthelemy.

BBC donosi, że sprawca wcześniej dzwonił do rodziny ofiary. Ze szczegółami opowiadał o gwałcie i pozostawieniu ciała na pastwę losu. Bliscy ofiar przez lata żyli w zawieszeniu, podobnie jak rodzina Maddeline McCann z najgłośniejszej sprawy zaginięcia dziecka, która do dziś czeka na rozwiązanie.

Prokurator okręgowy hrabstwa Suffolk, Ray Tierney, wyraził po wszystkim wielki podziw dla postawy krewnych ofiar. "Chcę, aby ich zemstą było prowadzenie wspaniałego życia. Teraz nadszedł czas, by rany zaczęły się goić" – stwierdził oskarżyciel.

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Śledztwo z Long Island. Jak wpadł seryjny morderca?

Krwawa seria trwała między 1993 a 2010 rokiem. Przełom nastąpił kilkanaście lat po odkryciu szczątków. Jak podaje portal BBC, policja początkowo nie włączała do śledztwa FBI. Dopiero powołanie w 2022 roku specjalnej grupy zadaniowej przyspieszyło działania. Amerykańskim śledczym namierzenie podejrzanego zajęło zaledwie sześć tygodni.

Pomógł w tym między innymi stary trop. Współlokatorka jednej z ofiar opisała klienta jako wielkiego mężczyznę, przypominającego "ogra". Poruszał się on samochodem, bo masywny Chevrolet Avalanche mocno rzucał się w oczy w tamtych czasach. Ostatecznie dowód znaleziono jednak w śmieciach.

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Z informacji portalu wynika, że to właśnie DNA na pudełku po pizzy powiązało mężczyznę z ofiarami. Dziennikarze podkreślają, że rodziny zamordowanych zarzucały wcześniej organom ścigania opieszałość, ponieważ kobiety były pracownicami seksualnymi.

Kobiety zamordowane przez Rexa Heuermanna Fot. YouTube

Kim jest Rex Heuermann? Sędzia ogłosił surowy wyrok

Skazany Rex Heuermann to 62-letni architekt. Prywatnie żonaty ojciec dwójki dzieci, który na co dzień mieszkał na przedmieściach Massapequa Park. Z pozoru zwyczajny, jak niejeden seryjny morderca. Początkowo nie przyznawał się do winy. Zmienił zdanie, chcąc oszczędzić bliskim trudów procesu sądowego.

Wymiar sprawiedliwości nie miał dla niego żadnej litości. Sąd orzekł trzy wyroki dożywocia za morderstwa pierwszego stopnia oraz od 25 lat do dożywocia za cztery zarzuty drugiego stopnia. Kary będą odbywane jedna po drugiej.