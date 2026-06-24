Duda kupił Porsche za miliony? No nie wydaje mi się, zwłaszcza po tej fotce Fot. Facebook.com / AutoGammaKrakow

Medialna burza wokół samochodu Andrzeja Dudy pewnie ucichnie po publikacji w mediach społecznościowych jednego z warsztatów, który zajmuje się samochodami używanymi. Widać na nim mniej więcej, jaki model Porsche kupił sobie były prezydent RP no i nie jest to auto za miliony, a raczej jakieś 200-300 tysięcy złotych.

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Zaczęło się od podcastu i publikacji "Newsweeka" oraz Radia ZET, które podały, że według ich źródeł Andrzej Duda kupił sobie sportowe auto sugerując, że to model Porsche 911.

W sieci natychmiast zawrzało, bo ceny nowej "dziewięćsetjedynki" to koszt rzędu od 700 tys. do grubo ponad 1,5 miliona złotych. Co prawda wspomniano, że na rynku wtórnym można znaleźć coś taniej, za 150 tysięcy złotych, ale narracja o luksusie za miliony poszła w świat.

Jakie auto kupił Duda?

Prawda okazała się jednak znacznie bardziej przyziemna. Marka się zgadza, ale model już absolutnie nie. Zamiast potężnej 911, były prezydent wybrał coś znacznie mniejszego, sprytniejszego i... bez porównania tańszego.

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Chodzi o Porsche Boxster trzeciej generacji o kodzie fabrycznym 981. To auto było produkowane w latach 2012-2016, co oznacza, że egzemplarz głowy państwa ma już co najmniej 10 lat.

Skąd to wiemy? Od krakowskiego serwisu Auto Gamma, specjalizującego się w regeneracji reflektorów. Na ich profilu na Facebooku pojawiło się zdjęcie z "naprawdę niesamowitym klientem".

Okazało się, że Andrzej Duda oddał swoje nowe-stare auto na zwykłe polerowanie kloszy lamp, żeby przywrócić im fabryczną przejrzystość. I wiecie co? Trudno o lepszy dowód na to, że prezydent kupił po prostu fajnego, używanego roadstera, który najprawdopodobniej sprowadzany był z USA, o czym świadczyć mają, jak podaje Auto Świat, pomarańczowe "obrysówki" na zderzaku Porsche.

Ile kosztowało Porsche Andrzeja Dudy? Cena was zaskoczy

Zejdźmy na ziemię i porozmawiajmy o pieniądzach. Ile kosztuje używane Porsche Boxster 981? Tabloidowe miliony możecie włożyć między bajki. Ceny tego modelu na rynku wtórnym w Polsce oscylują zazwyczaj w granicach od 150 tys. do 200 tys. złotych.

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Oczywiście zdarzają się rzadkie, kolekcjonerskie wersje za 300 tysięcy i więcej, ale auta sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych są w Europie zazwyczaj o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych tańsze.