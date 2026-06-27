Jak prawidłowo zaparkować na chodniku i kiedy wolno? Tak nie dostaniesz mandatu Fot. Shutterstock

Szukanie miejsca parkingowego w centrum miasta to sport ekstremalny. Widzisz lukę na chodniku, wbijasz się tam, zostawiasz 1,5 metra, a potem... wracasz i za wycieraczką czeka na ciebie mandat. Dlaczego? Bo okazuje się, że przepisy wcale nie pozwalają każdemu na takie manewry.

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Wszyscy mamy w głowach zakodowaną zasadę: "parkując zostaw 1,5 metra dla pieszego". To oczywiście podstawa, ale jeśli myślisz, że to rozwiązuje sprawę, to jesteś w sporym błędzie. Przepisy drogowe jasno określają, kto w ogóle ma prawo ubiegać się o skrawek przestrzeni na chodniku.

Kluczowa jest tutaj dopuszczalna masa całkowita (DMC). Jeśli wynosi ona więcej niż 2,5 tony, to twój samochód nie ma prawa dotknąć chodnika nawet jednym kołem. Kupiłeś sobie modnego, potężnego, elektrycznego SUV-a albo rodzinnego, przedłużanego busa? No to masz problem.

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W świetle prawa takie auta są po prostu za ciężkie na miejskie trotuary. Jasne, w praktyce na ulicach rzadko widuje się służby z wagą, ale wlepienie tradycyjnego mandatu w wysokości 100 zł i 1 punktu karnego za to wykroczenie to wcale nie jest abstrakcja, zwłaszcza jeśli sprawą zainteresuje się "życzliwy" przechodzień.

Wjechałeś tyłem? No to szykuj portfel

Kolejna sprawa to sposób ustawienia auta. O ile "osobówki" (o DMC do 2,5 t) mogą zaparkować na drodze dla pieszych wszystkimi czterema kołami, o tyle sytuacja robi się mocno nieoczywista przy wjeżdżaniu na krawężnik tylko jedną osią.

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Jeśli parkujesz na chodniku kołami tylko jednej osi, to zgodnie z literą prawa muszą to być wyłącznie koła przednie. Tak, dobrze czytacie. To jest właśnie ten moment, w którym mandat za parkowanie na chodniku dostaje się po prostu za wjechanie na niego tyłem.

Dlaczego? Ustawodawca słusznie uznał, że cofając na chodnik, mamy znacznie gorszą widoczność, co drastycznie zwiększa ryzyko potrącenia pieszego. Szczerze? Brzmi to bardzo logicznie i ma pełne uzasadnienie.

Zakaz parkowania tyłem do budynku jest legitny?

Na wielu polskich osiedlach znajdziecie też radosną twórczość spółdzielni, czyli tabliczki informujące o dodatkowych zasadach, w stylu: "Parkowanie tyłem do budynku surowo zabronione". Wielu kierowców z miejsca się do nich stosuje ze strachu przed odholowaniem.

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Prawda jest jednak taka, że to nie są znormalizowane znaki drogowe. Mają one charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że za ich zignorowanie nie dostaniemy mandatu od policji. Czy to znaczy, że można je ostentacyjnie ignorować? Zdecydowanie nie.

Ustawiając się rurą wydechową w stronę okien, fundujemy mieszkańcom parteru poranną dawkę spalin wprost do salonu czy sypialni. Uszanowanie sugestii administracji to nie kwestia strachu przed prawem, a po prostu zwykłej, ludzkiej kultury i szacunku do drugiego człowieka.

Strefa zamieszkania, czyli osiedlowa pułapka

Osobny krąg piekielny to parkowanie na osiedlu. Zwykle z plątaniny uliczek między blokami tworzona jest strefa zamieszkania (charakterystyczny, niebieski znak D-40). To miejsce, w którym kierowca staje się gościem, a pieszy zyskuje pełne przywileje.

Wjeżdżając za ten znak, musisz pamiętać o trzech żelaznych zasadach:

ograniczasz prędkość do maksymalnie 20 km/h, bezwarunkowo uznajesz pierwszeństwo pieszych (nawet na środku jezdni), parkujesz TYLKO i wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Ten ostatni punkt to istna rzeź niewiniątek. Jeśli zarządca drogi nie wymalował linii i nie postawił odpowiedniego znaku, to na takim osiedlu w ogóle nie można parkować. To klasyka gatunku nowych podmiejskich osiedli.