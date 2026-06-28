Tarcza paliwowa CPN znika i co teraz? Tak możesz obniżyć spalanie o 25 proc. Fot. Shutterstock

"Pakiet CPN" od 1 lipca przechodzi do historii i raczej nikt nie wie, na jakim poziomie ostatecznie zatrzymają się ceny paliw. Zamiast jednak płakać nad dystrybutorem, warto przypomnieć sobie, jak wycisnąć maksimum z jednego baku.

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Zamiast pisać kolejne marketingowe elaboraty o niczym, brytyjski oddział Dacii wpadł na genialny w swojej prostocie pomysł. Wzięli za kółko zwykłego kierowcę, obok posadzili eksperta ze szkoły Red Driver Training, Evana Morrisa, i pojechali w trasę.

Żadnych magnetyzerów, dolewania dziwnych mikstur do baku czy innych cudów z internetowych forów. Liczyła się tylko czysta technika jazdy.

Samochodem testowym została Dacia Sandero Stepway TCe 90. Auto idealne na te czasy, czyli w miarę tanie i proste. Według katalogu (norma WLTP) auto powinno zużywać 5,5 l/100 km.

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Przed testem komputer pokazywał jednak brutalną rzeczywistość: między 6,4 a 6,7 litra. Trasę wybrano bez litości, bo 27,5 km miksu miejskich korków, ciągłego ruszania i hamowania oraz trochę dróg podmiejskich.

Pierwszy przejazd, bez wskazówek. Wynik: 5,9 litra. "Całkiem nieźle", pomyślicie. Ale dla instruktora to był dopiero początek zabawy. Drugi przejazd, ta sama trasa, to samo tempo, ale z uwagami eksperta rzucanymi na żywo. Efekt?

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Szokujące 4,7 l/100 km. Spadek o ćwierć baku względem pierwszego przejazdu. Kierowca dojechał w tym samym czasie, a zużycie paliwa drastycznie spadło.

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Jak obniżyć spalanie na co dzień?

Pewnie zastanawiacie się, co za sekrety zdradził instruktor. Prawda jest taka, że to rzeczy, które jako kierowcy z reguły totalnie olewamy. Zobaczcie sami, z czego składa się ekonomiczna jazda:

Prawidłowe ciśnienie w oponach: Pamiętacie, kiedy ostatnio je sprawdzaliście? Aż 20 proc. spalanego paliwa idzie wyłącznie na pokonanie oporów toczenia. Każdy brakujący bar to dosłowne topienie pieniędzy w asfalcie. Bagażnik pełen "przydasiów": Skrzynka z narzędziami, zgrzewka wody sprzed miesiąca, stare buty. Wozimy to wszystko, dopłacając za każdy kilogram. Do tego bagażnik dachowy z rowerami, którego nie chce nam się zdjąć po weekendzie. To darmowy hamulec aerodynamiczny, za który słono płacimy na każdej stacji. Odpalanie i... siedzenie w aucie: Kto z nas tego nie robi? Odpalasz silnik i przez kolejne trzy minuty parujesz telefon, szukasz podcastu albo ustawiasz nawigację. Każda sekunda stania z włączonym silnikiem to wyrzucanie kasy w błoto. Patrzenie dalej niż za własną maskę: To absolutny "game changer". Evan Morris uczył kierowcę czytania drogi. Widzisz z daleka rondo lub czerwone światło? Zdejmij nogę z gazu. Pozwól autu się toczyć. Styl jazdy oparty na ciągłym gazie do oporu i ostrym hamowaniu przed samym zderzakiem to najprostsza droga do drenażu portfela.

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Z fizyką nie wygrasz. Najwięcej energii auto traci na ruszenie z miejsca. Gdy już jedzie, podtrzymanie tego pędu kosztuje grosze. Dlatego tak ważne jest płynne pokonywanie zakrętów, korzystanie z ukształtowania terenu i jazda na najwyższym sensownym biegu z ledwie muskanym pedałem przyspieszenia.

Kiedy w lipcu zniknie wsparcie, a uwarunkowania rynkowe znowu przypomną nam o brutalnych prawach ekonomii, koszty utrzymania samochodu zauważalnie wzrosną.

Rządowej osłony już nie będzie. To od naszej prawej nogi i tego, jak daleko przed maskę potrafimy spojrzeć, będzie zależało, ile zostawimy przy kasie po zatankowaniu do pełna.