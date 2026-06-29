W takie upały jedyny sensowny sposób wypoczynku to wylegiwanie się nad jeziorem lub morzem. Niestety beztroska i brak wyobraźni już zbierają śmiertelne żniwo. Statystyki utonięć przerażają, a policja apeluje o rozsądek.
Scenariusz powtarza się co roku. Kiedy tylko temperatura rośnie, Polacy ruszają na plaże. Wraz z początkiem sezonu urlopowego błyskawicznie rośnie liczba wypadków nad wodą. Policja znów apeluje o ostrożność, bo zaledwie kilka chwil nieuwagi wystarczy, by wakacyjny wyjazd zakończył się tragedią.
Tragiczne statystyki utonięć na początku wakacji 2026
Miniona niedziela, 28 czerwca, okazała się wyjątkowo tragiczna. Z danych przekazanych przez policję wynika, że tylko wczoraj życie pod wodą straciło aż 17 osób. To najgorszy wynik od początku tego sezonu.
Policja wydała komunikat ostrzegawczy. "Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec" – alarmują funkcjonariusze.
Od 1 czerwca 2026 roku zanotowano już 55 ofiar śmiertelnych. Biorąc pod uwagę, że mamy 29 czerwca, daje to średnio prawie dwa utonięcia dziennie. A sezon wakacyjny dopiero się zaczął...
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18 zasad bezpiecznej kąpieli w jeziorze i morzu
Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego przygotowali zestawienie najważniejszych zasad, które chronią przed utonięciem. Publikujemy je w całości poniżej.
- Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. W przypadku wejścia do niestrzeżonych zbiorników każdorazowo należy sprawdzić głębokość i strukturę dna,
- Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika,
- Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 stopni),
- Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50m), gdy wieje porywisty wiatr,
- Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję,
- rocze i nogi - unikniesz wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi,
- Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych,
- Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę",
- Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy. Zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twoich umiejętności pływackich, wykluczające ryzyko i eskalację niebezpiecznych zachowań (brutalności, agresji, rywalizacji i wygłupów),
- Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło,
- Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu,
- Kąpiąc się na kąpieliskach, zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby,
- Nie przystępuj do pływania na czczo - wzmożona przemiana materii osłabia Twój organizm, Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje,
- Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinieneś mieć założony czepek, abyś był widoczny dla innych w wodzie. Możesz do tego celu użyć bojki na szelkach.
- Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Lepiej udać się na spacer, a po godzinie można organizować sobie zajęcia bardziej intensywne. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie,
- Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść posiłek. Dzieci powinny coś zjeść obowiązkowo,
- Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne,
- Jeśli nie chcesz się przeziębić, to po skończonej kąpieli przebierz się w suche ubranie. Nie przebywaj w mokrych rzeczach na wietrze - możesz doprowadzić do znacznego oziębienia organizmu.
Sama obecność służb nie zwalnia nas z czujności i odpowiedzialności za siebie oraz najbliższych. Nawet najlepsi pływacy mogą przegrać z żywiołem, jeśli zignorują podstawowe środki ostrożności.
Wakacje 2026. Nowy obowiązek dla organizatorów kolonii
W tym roku weszły w życie nowe przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo dzieci przebywających na zorganizowanych wyjazdach. Zmiany te pozwolą rodzicom odetchnąć z ulgą, bo dają gwarancję lepszej opieki nad najmłodszymi urlopowiczami.
"Nowym obowiązkiem kierownika wypoczynku jest dbanie o to, aby dzieci korzystały z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wyłącznie w godzinach ich funkcjonowania określonych w regulaminie, a jeśli nie są one wskazane tylko w ciągu dnia" – czytamy w oficjalnym komunikacie resortu.
W praktyce oznacza to koniec z nocnymi kąpielami na koloniach, które mają ograniczyć ryzyko tragedii po zmroku. Dodatkowo wychowawcy muszą teraz dokładnie instruować podopiecznych o zasadach przebywania nad wodą.
Zmodyfikowano też kartę kwalifikacyjną uczestnika wyjazdu. Dokument pozwala zebrać precyzyjne dane medyczne, a nawet informacje o nietypowych lękach dziecka, takich jak np. strach przed wodą. Dzięki temu opiekunowie lepiej dopasują atrakcje do danej grupy kolonijnej.