Od początku czerwca utonęło już 55 osób. Policja apeluje o rozwagę Fot. piotrkow-trybunalski.policja.gov.pl

W takie upały jedyny sensowny sposób wypoczynku to wylegiwanie się nad jeziorem lub morzem. Niestety beztroska i brak wyobraźni już zbierają śmiertelne żniwo. Statystyki utonięć przerażają, a policja apeluje o rozsądek.

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Tragiczne statystyki utonięć na początku wakacji 2026

Miniona niedziela, 28 czerwca, okazała się wyjątkowo tragiczna. Z danych przekazanych przez policję wynika, że tylko wczoraj życie pod wodą straciło aż 17 osób. To najgorszy wynik od początku tego sezonu.

Policja wydała komunikat ostrzegawczy. "Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec" – alarmują funkcjonariusze.

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Od 1 czerwca 2026 roku zanotowano już 55 ofiar śmiertelnych. Biorąc pod uwagę, że mamy 29 czerwca, daje to średnio prawie dwa utonięcia dziennie. A sezon wakacyjny dopiero się zaczął...

18 zasad bezpiecznej kąpieli w jeziorze i morzu

Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego przygotowali zestawienie najważniejszych zasad, które chronią przed utonięciem. Publikujemy je w całości poniżej.

Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. W przypadku wejścia do niestrzeżonych zbiorników każdorazowo należy sprawdzić głębokość i strukturę dna, Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika, Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 stopni), Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50m), gdy wieje porywisty wiatr, Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, rocze i nogi - unikniesz wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi, Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych, Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę", Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy. Zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twoich umiejętności pływackich, wykluczające ryzyko i eskalację niebezpiecznych zachowań (brutalności, agresji, rywalizacji i wygłupów), Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło, Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu, Kąpiąc się na kąpieliskach, zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby, Nie przystępuj do pływania na czczo - wzmożona przemiana materii osłabia Twój organizm, Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje, Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinieneś mieć założony czepek, abyś był widoczny dla innych w wodzie. Możesz do tego celu użyć bojki na szelkach. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Lepiej udać się na spacer, a po godzinie można organizować sobie zajęcia bardziej intensywne. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie, Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść posiłek. Dzieci powinny coś zjeść obowiązkowo, Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne, Jeśli nie chcesz się przeziębić, to po skończonej kąpieli przebierz się w suche ubranie. Nie przebywaj w mokrych rzeczach na wietrze - możesz doprowadzić do znacznego oziębienia organizmu.

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Sama obecność służb nie zwalnia nas z czujności i odpowiedzialności za siebie oraz najbliższych. Nawet najlepsi pływacy mogą przegrać z żywiołem, jeśli zignorują podstawowe środki ostrożności.

Wakacje 2026. Nowy obowiązek dla organizatorów kolonii

W tym roku weszły w życie nowe przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo dzieci przebywających na zorganizowanych wyjazdach. Zmiany te pozwolą rodzicom odetchnąć z ulgą, bo dają gwarancję lepszej opieki nad najmłodszymi urlopowiczami.

"Nowym obowiązkiem kierownika wypoczynku jest dbanie o to, aby dzieci korzystały z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wyłącznie w godzinach ich funkcjonowania określonych w regulaminie, a jeśli nie są one wskazane tylko w ciągu dnia" – czytamy w oficjalnym komunikacie resortu.

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W praktyce oznacza to koniec z nocnymi kąpielami na koloniach, które mają ograniczyć ryzyko tragedii po zmroku. Dodatkowo wychowawcy muszą teraz dokładnie instruować podopiecznych o zasadach przebywania nad wodą.