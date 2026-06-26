W wakacje 2026 weszły nowe przepisy dla organizatorów kolonii i obozów. Rodzice mogą odetchnąć z ulgą Fot. AS photo family / Shutterstock

Zaczynają się wakacje, a wraz z nimi wyjazdy na kolonie i obozy. W tym roku organizatorów i kierowników wypoczynku obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało ważny komunikat, o którym każdy rodzic musi wiedzieć.

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Dziś, czyli 26 czerwca, koniec roku szkolnego 2025/2026. Wakacje rozpoczyna niemal 5 mln uczniów w całej Polsce. Część dzieciaków spędzi ten czas na wczasach z rodzicami, ale ogromna grupa pojedzie na zorganizowane wyjazdy. Właśnie dlatego MEN apeluje, aby zachować maksymalną czujność i przypomina, co trzeba zrobić przed spakowaniem walizek na kolonie.

Nowe przepisy na wakacje. Ważny obowiązek kierowników kolonii

Od czerwca 2026 roku obowiązują dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo najmłodszych urlopowiczów. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że nowym zadaniem dla osób zarządzających wyjazdami jest pilnowanie godzin korzystania z kąpielisk przez dzieci. To szalenie istotna informacja dla rodziców, którzy często zadają sobie pytanie, czy można jeszcze liczyć na ratowników wodnych?

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Nowym obowiązkiem kierownika wypoczynku jest dbanie o to, aby dzieci korzystały z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wyłącznie w godzinach ich funkcjonowania określonych w regulaminie, a jeśli nie są one wskazane tylko w ciągu dnia. Ministerstwo Edukacji Narodowej

To nie koniec zmian w prawie. "Wychowawcy mają obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, zwracając szczególną uwagę na godziny i zasady bezpiecznej kąpieli" – podkreślają przedstawiciele ministerstwa na stronie.

Przebudowano również kartę kwalifikacyjną uczestnika wyjazdu. Dokument pozwala teraz zebrać o wiele bardziej szczegółowe dane na temat przewlekłych chorób, alergii, a także nietypowych potrzeb dziecka, na przykład strachu przed wodą i wysokością. Zapewnia to jeszcze większy spokój rodzicom, lepszą opiekę nad maluchami, a opiekunom pozwala dopasować program kolonii do potrzeb danej grupy.

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Baza wypoczynku MEN. Jak sprawdzić organizatora wycieczki?

Resort edukacji stale przypomina, że każdy zorganizowany wyjazd dla nieletnich trzeba wpisać do specjalnego rejestru. Baza funkcjonuje na stronie rządu i wymaga rejestracji na kilkanaście dni przed planowanym rozpoczęciem turnusu.

Obecnie zatwierdzono już ponad 18 tysięcy zgłoszeń, a liczba uczestników krajowych wypraw przekroczyła 420 tysięcy. Weryfikacja bazy to konieczny krok do zdobycia pewności, że dany wyjazd w ogóle jest legalny. Można tam błyskawicznie sprawdzić daty, miejsca i konkretne dane wybranego organizatora.

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"Przed podjęciem decyzji o wyjeździe warto upewnić się, że oferta, z której korzystają rodzice i uczniowie, znajduje się w bazie" – czytamy w oficjalnym stanowisku resortu. Bez tej prostej czynności oddajemy bezpieczeństwo dzieci w ręce niesprawdzonych ludzi.

Obozy harcerskie i namioty. Wytyczne strażaków dla bezpieczeństwa

Kwestia bezpieczeństwa w lesie to kolejne ogromne wyzwanie tegorocznych wakacji. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała specjalny zestaw wytycznych dla obozów organizowanych pod namiotami.

Strażacy radzą, aby teren biwaku był konkretnie zagospodarowany. Chodzi przede wszystkim o:

odpowiednie wyznaczenie miejsc na ogniska i składowanie drewna, oddzielenie przestrzeni do trzymania butli z gazem od części mieszkalnej, zapewnienie sprzętu gaśniczego, w tym gaśnic, tłumic i wiader z piaskiem, bezwzględny zakaz używania otwartego ognia w samych namiotach, zapoznanie uczestników z procedurami ratunkowymi przed pierwszą nocą.

"Organizator obozu musi zapewnić ochronę przeciwpożarową" – instruuje PSP. Z odpowiednimi procedurami ewakuacyjnymi należy zaznajomić podopiecznych, aby zminimalizować ryzyko w razie pożaru czy gwałtownej wichury w lesie.

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Przydatne strony dla rodziców. Sprawdź te adresy przed urlopem

Wakacyjne przygotowania warto też uzupełnić o zapoznanie się z rządowymi serwisami z eksperckimi poradami. Poniżej zbiór najważniejszych stron, które ułatwią planowanie urlopu i zapewnią spokój w sytuacjach kryzysowych:

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