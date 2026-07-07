Lauren Bennett nie żyje. Fot. shutterstock

Nie żyje słynna wokalistka Lauren Bennett. Razem z grupą LMFAO śpiewała słynny przebój "Party Rock Anthem". Była też członkinią zespołów G.R.L. i Paradiso Girls. Zmarła w wieku zaledwie 37 lat.

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Wiadomość o tym, że Lauren Bennett nie żyje przekazały Natasha Slayton, Emmalyn Estrada i Paula van Oppen – jej koleżanki z zespołu G.R.L., publikując poruszające oświadczenie.

Śmierć Lauren Bennett

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszej ukochanej Lauren. Nasze serca są złamane i nie potrafimy wyrazić, jak wiele dla nas znaczyła. Na zawsze będziemy pielęgnować miłość, śmiech i niezliczone wspomnienia, które nam podarowała. Jej piękny duch dotknął tak wielu ludzi. Będzie nam jej bardzo brakowało i na zawsze pozostanie w naszych sercach" – czytamy w pożegnalnym wpisie.

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Lauren Bennett przez lata współtworzyła popularne projekty muzyczne. Miliony fanów na całym świecie kojarzą ją przede wszystkim z jednego z największych imprezowych hitów XXI wieku – to jej charakterystyczny głos słyszymy w "Party Rock Anthem" formacji LMFAO z 2011 roku. Kawałek znalazła się w naszym zestawieniu #TopDekady. Nie tylko Ed Sheeran. Oto 45 piosenek, które w tej dekadzie narobiły szumu.

Informacje o tym, że z Lauren Bennett mogło wydarzyć się coś niepokojącego, pojawiły się już w czerwcu w dzień jej 37. urodzin, gdy dawna koleżanka z zespołu Paradiso Girls, Aria Crescendo, opublikowała post urodzinowy w mediach społecznościowych.

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Oficjalne wieści dotarły jednak dopiero 6 lipca po oświadczeniu grupy G.R.L. Nie podano do publicznej wiadomości przyczyny śmierci Lauren Bennett.

Kariera Lauren Bennett

Już od najmłodszych lat marzyła o wielkiej karierze muzycznej. Brała udział w lokalnych konkursach talentów. Mając zaledwie 14 lat, stworzyła z przyjaciółką muzyczny duet, z którym występowała w pubach i klubach.

Przełomem był udział w brytyjskim programie "X Factor". Dotarła do finałowej dwunastki, ale nie udało jej się wygrać. Mimo tego jej talentem zainteresowali się producenci muzyczni.

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Dostała zaproszenie na casting do nowo powstającej grupy Paradiso Girls, stworzonej przez Robin Antin – założycielkę słynnych Pussycat Dolls. Gdy dostała się do zespołu, zaczęła zupełnie nowe życie. Przeprowadziła się do Los Angeles i taki był początek jej międzynarodowa kariera.

Formacja Paradiso Girls zasłynęła singlem "Patron Tequila" z gościnnym udziałem Lil Jona i Eve. Piosenka w 2009 roku dotarła do 3. miejsca amerykańskiej listy Billboard Dance Club Songs. Po tym, jak zespół się rozpadł, Bennett nawiązywała współprace z m.in. CeeLo Greenem i will.i.amem.

Występy z G.R.L. to najdłuższy etap jej kariery

Później (dokładnie w 2013 roku) Lauren Bennett dołączyła do świeżego girlsbandu G.R.L. Zespół stał się rozpoznawalny między innymi dzięki piosence "Wild Wild Love", nagranej z Pitbullem oraz "Ugly Heart", która pojawiła się na listach przebojów w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii.

G.R.L. zakończyło swoją działalność w 2015 roku, niedługo po tragicznej śmierci innej członkini, Simone Battle, która odebrała sobie życie, mając zaledwie 25 lat. Zespół po paru latach powrócił, ale już jako trio, a Lauren Bennett aktywnie uczestniczyła w jego reaktywacji. Jednocześnie rozwijała karierę solową (eksperymentowała z muzyką country).

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