Yeison Jimenez zginął w katastrofie lotniczej, która przyśniła mu się kilka dni wcześniej Fot. public domain / wikipedia.org

Yeison Jimenez, jeden z najpopularniejszych kolumbijskich artystów, zginął w katastrofie lotniczej, do której doszło w minioną sobotę w środkowej Kolumbii. Tymczasem niemal cały świat mówi o tym, że muzyk... przepowiedział swoją śmierć. Kilka dni wcześniej opowiedział swój sen, który okazał się przerażająco proroczy.

Yeison Jimenez był bardzo popularny w swoim rodzimym kraju. Wiadomość o katastrofie awionetki, w której zginął, wstrząsnęła tamtejszą społecznością. Ludzie wspominają dziś jeden z ostatnich wywiadów wokalisty i kompozytora.

Yeison Jimenez przepowiedział swoją śmierć

Muzyk udzielił go dla kolumbijskiej stacji telewizyjnej Caracol. Opowiadał tam m.in. o serii powtarzających się u niego snów. Wyznał, że trzykrotnie już miał wizję o samolocie, którym podróżuje i dochodzi do wypadku. W dwóch snach ostrzegał pilota i udawało się uniknąć tragedii, jednak w trzecim widział już siebie i współpasażerów jako ofiary, o których mówią media.

– Trzy razy śniło mi się, że będziemy mieli wypadek lotniczy i że muszę powiedzieć pilotowi, żeby zawrócił. (...) W jednym z nich śniło mi się, że zginęliśmy i pokazano nas w wiadomościach. Bóg dał mi trzy znaki, ale ja ich nie zrozumiałem, nie pojąłem ich znaczenia – mówił, cytowany przez New York Post.

Z perspektywy czasu i wydarzeń z Kolumbii brzmi to przerażająco. Co więcej, kilkanaście dni wcześniej Jimenez miał uczestniczyć w niebezpiecznym incydencie. Wtedy też podróżował awionetką. Maszyna miała problemy techniczne tuż po starcie i pilot był zmuszony do awaryjnego lądowania.

Nikt nie przeżył katastrofy

Później historia się powtórzyła, ale z tragicznym zakończeniem. 10 stycznia lekka awionetka runęła na ziemię niedaleko lotniska w miejscowości Paipa. Na pokładzie znajdowało się sześć osób, w tym Yeison Jimenez, muzycy z jego zespołu oraz fotograf Weisman Mora. Nikt nie przeżył.

