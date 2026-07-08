Szykuj się na dogowy armagedon w Warszawie. Rusza lawina wakacyjnych remontów Fot. Shutterstock

Jak będzie się jeździło po Warszawie w wakacje 2026? Odpowiedź jest jedna: stolica będzie rozkopana i to po całości. Drogowcy i tramwajarze ruszają z gigantyczną, wakacyjną ofensywą. Jeśli planujesz jeździć po centrum samochodem lub komunikacją, lepiej od razu sprawdź objazdy.

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Od 29 czerwca mapa komunikacji wywróciła się do góry nogami. Zaczęła się prawdziwa kumulacja prac i zmiany w komunikacji miejskiej. Do trwających już rozkopów w Al. Jerozolimskich i Al. Niepodległości dołączają kolejne zapalne punkty.

Co to oznacza w praktyce? Tramwaje 1 i 2 zostaną skrócone (do Placu Starynkiewicza i Nowodworów), a kursowanie linii 9, 13, 19, 23, 25, 33 i 77 zostanie całkowicie zawieszone. Na tory wyjadą z kolei linie zastępcze i dodatkowe, takie jak 63, 73 czy 76. Zawsze w takich momentach widać, jak bardzo system naczyń połączonych, jakim jest komunikacja miejska w Warszawie, bywa wrażliwy na wszelkie ingerencje.

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Niespodzianka na Moście Poniatowskiego. Opóźnienia na horyzoncie?

Remonty mają to do siebie, że lubią zaskakiwać. Zazwyczaj najgorsze niespodzianki kryją się pod ziemią, ale tym razem problem pojawił się w górze. Na Moście Poniatowskiego ekipy budowlane odkryły niezłą "minę".

Okazało się, że dylatacje, czyli celowe szczeliny między elementami konstrukcyjnymi na papierze wyglądały wzorowo, ale w rzeczywistości woda nie ma jak odpływać.

Co to oznacza dla pasażerów i kierowców? Zakończenie prac pod koniec lipca stanęło pod dużym znakiem zapytania. Na otarcie łez tramwajarze wprowadzają nowinkę: spawanie termitowe szyn. To ma zlikwidować ten irytujący "efekt wybicia", z którym borykamy się od lat, i wydłużyć trwałość infrastruktury. Oby.

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Z kolei w Alei Niepodległości, przy okazji wyłączenia ruchu, drogowcy w końcu zrobią odwodnienie torowiska, czyli rzecz, o której budowniczowie w przeszłości po prostu "zapomnieli".

Utrudnienia dla kierowców Warszawa: Solidarności i Jana Pawła II

Jeśli ktoś z was rutynowo przecina Rondo ONZ, musi drastycznie zmienić nawyki. Prace na skrzyżowaniu Al. "Solidarności" i Al. Jana Pawła II podzielono na dwa etapy. W pierwszym odcięta będzie relacja tramwajowa z północy na zachód. Zaserwują nam dość egzotyczną organizację ruchu – zawrotki i obowiązkowe skręty w prawo. Trzeba będzie bardzo uważnie patrzeć na znaki.

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Dobra wiadomość jest taka, że tramwajarze wreszcie wchodzą na Grójecką, by domknąć ostatni fragment remontowanego torowiska. W zeszłym roku wstrzymano się z tą inwestycją, by nie paraliżować całkowicie ruchu podczas zamknięcia Placu Zawiszy. To racjonalne podejście, którego często na warszawskich drogach brakuje.

Frezowanie ulic Warszawa. Nowy asfalt przed wrześniem

Tramwaje to jedno, ale ZDM też nie śpi. W planach jest ponad 500 inwestycji drogowych. Wakacyjne frezowanie ulic w Warszawie to już tradycja, która cieszy, gdy opony naszego auta suną później po gładkim asfalcie, ale doprowadza do szewskiej pasji, gdy stoimy w korku.

W tym roku wzięto na celownik m.in. Szaserów, Koszykową, Aleje Jerozolimskie, Madalińskiego czy Szwoleżerów. Będą też remonty chodników i przebudowy przejść dla pieszych. Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym obiecuje, że większość tych prac zakończy się do 1 września, gdy do miasta wrócą studenci i uczniowie.

Kluczowa ma być koordynacja, ale urzędnicy zarzekają się, że nie zamkną jednocześnie równoległych ciągów komunikacyjnych (jak Al. Jerozolimskie i Al. "Solidarności").

Dyrektor stołecznych tramwajów oficjalnie przeprasza za utrudnienia, tłumacząc, że wakacje to jedyny moment, w którym miasto oddycha odrobinę wolniej i można pozwolić sobie na takie rewolucje.

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