Nie żyje Maja Gadowska. Fot. Instagram / Cancer Fighters

Nie żyje Maja Gadowska. "Majeczko... dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" – czytamy w poruszającym pożegnalnym wpisie. To ona śpiewała piosenkę z Łatwogangiem pt. "Wszystkie marzenia".

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"Majeczko... dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" – czytamy w poruszającym pożegnalnym wpisie.