Ślub Michała Wiśniewskiego i Mandaryny w 2003 roku
Michał Wiśniewski i Mandaryna zeszli się po ponad dwóch dekadach od rozstania. Będzie drugi ślub z drugą byłą żoną? Fot. Michał Wiśniewski / YouTube

Takiego zwrotu akcji z życiu miłosnym Michała Wiśniewskiego nikt się nie spodziewał. Lider Ich Troje rozstał się z piątą żoną, by wrócić do swojej drugiej. Gwiazdor potwierdził w najnowszym nagraniu, że po ponad dwóch dekadach przerwy znów tworzy parę z Martą "Mandaryną" Wiśniewską.

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Związek Michała Wiśniewskiego i Mandaryny na początku XXI wieku rozpalał wyobraźnię Polaków do tego stopnia, że w TVN była retransmisja z ich ślubu w 2003 roku, a także emitowano reality show "Jestem jaki jestem" z ich udziałem.

Po głośnym rozwodzie muzyk wchodził w kolejne relacje małżeńskie, jednak ostatecznie stara miłość nie zardzewiała. Artyści uznali, że nadszedł czas, by ponownie się "spiknąć" i spróbować zbudować coś na nowo po wielu latach spędzonych osobno.

Rozpad piątego małżeństwa. Pola Wiśniewska zabiera głos

W połowie marca tego roku muzyk opublikował nagranie, w którym poinformował o rozpadzie swojej ostatniej relacji. – Oświadczenia są po to, by uciąć spekulacje na przyszłość. To nie jest żadne tłumaczenie. To jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam – ogłosił muzyk.

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Pola Wiśniewska wraz z dziećmi rozpoczęła nowy etap i wyprowadziła się. Kobieta otwarcie przyznała, że ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo wymagające emocjonalnie oraz fizycznie.

"Tak, nowy rozdział unlocked. Od wczoraj mieszkamy sobie sami. Dużo zmian, ale w końcu da się oddychać" – wyznała na Instagramie. W kolejnych tygodniach jej wpisy regularnie były odczytywane jako pośrednie odniesienia do sytuacji z byłym mężem.

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Muzyk ucina plotki

Lider zespołu Ich Troje udostępnił w weekend wideo, w którym odniósł się do spekulacji na temat swojego życia prywatnego. Artysta stanowczo zdementował pogłoski o zdradzie, tłumacząc, że jego ponowna relacja z drugą żoną rozpoczęła się już po zakończeniu związku z Polą.

Gwiazdor wskazał, że zaczął spotykać się z Martą Wiśniewską pod koniec czerwca tego roku, a dawni małżonkowie zostali trochę wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację.

Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i dwadzieścia jeden lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy. Chyba o to przecież chodzi, żeby być szczęśliwym, czego Poli również życzę

Michał Wiśniewski

Wokalista zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza komentować w internecie szczegółów samego rozstania, chcąc chronić dzieci przed medialnym szumem. Z kolei Mandaryna na Instagramie wrzuciła relację, na której przegląda wraz z synem Xavierem newsy o ponownym zejściu się z "Wiśnią". Widać, że mają z tego nie zły ubaw.

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Fot. Instagram

Historia związków Michała Wiśniewskiego

Życie uczuciowe gwiazdora od lat przyciąga uwagę mediów, a wokalista ma za sobą pięć ślubów. Poniżej lista wszystkich jego związków małżeńskich:

  • Magda Femme (1996–2001)
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska (2002–2006)
  • Anna Świątczak (2006–2011)
  • Dominika Tajner (2012–2019)
  • Pola Wiśniewska (2020–2026)

    • Artysta jest ojcem łącznie sześciorga dzieci, które wychowuje z trzema różnymi kobietami. Ze związku z Mandaryną ma syna Xaviera oraz córkę Fabienne, a owocem małżeństwa z Anną Świątczak są Etiennette i Vivienne. Z kolei Pola urodziła mu dwóch synów: Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Mimo rodzinnych zawirowań, zawsze stara się utrzymywać bliskie relacje ze pociechami.