Chcesz oszczędzić, to tankuj w nocy lub rano. Brzmi jak szamańska sztuczka, ale czy działa? Fot. Shutterstock

Litr oleju napędowego lada moment przebije psychologiczną barierę 7 złotych, a benzyna 95 niebezpiecznie depcze mu po piętach. Nic dziwnego, że kierowcy szukają sposobów na cięcie kosztów. Ale czy stary mit, by tankować w nocy lub skoro świt, ma jakikolwiek sens?

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Znacie to na pewno lub macie kogoś wśród znajomych, kto praktykuje ten stary jak świat sposób, zeby tankować tylko wczesnie rano, późno wieczorem lub w nocy. Zasada w tym przypadku wydaje się logiczna i prosta jak budowa cepa.

Kiedy na zewnątrz panuje najniższa temperatura, paliwo zmniejsza swoją objętość i po prostu gęstnieje. W teorii, lejąc takie chłodne paliwo, mówiąc wprost kierowca dostaje więcej paliwa w paliwie.

Prawdziwy skutek tego efektu miałby się ujawniać w ciągu dnia. Kiedy słońce zaczyna prażyć, paliwo w baku ponownie się rozpręża, a my rzekomo zyskujemy, bo możemy pojechać dalej za te same pieniądze. Brzmi jak genialny sposób na tanie tankowanie, prawda?

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Kilkanaście stopni różnicy i... ułamek litra zysku

Fizyki jednak nie oszukasz. Nawet jeśli uwierzymy w te rewelacje, to bezpośredni wynik właściwości benzyny i diesla sprawia, że zyski są po prostu śmieszne. Nie jest bowiem tak, że wraz ze zmianą temperatury objętość paliw zmienia się w jakiś drastyczny sposób.

Każdy stopień Celsjusza mniej to zaledwie 0,001 litra różnicy na litrze w przypadku benzyny. Dla diesla różnica jest jeszcze mniejsza i wynosi zaledwie 0,0008 litra.

Pobawmy się w matematykę. Załóżmy ekstremalny, wakacyjny scenariusz: tankujecie swój 40-litrowy zbiornik w chłodny poranek przy 15 stopniach Celsjusza, a potem eksploatujecie auto w upale przy 30 stopniach. Zysk? Raptem 0,6 litra benzyny albo 0,48 litra oleju napędowego, czyli zysk 4,2 zł na benzynie i 3,36 zł na dieslu.

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Różnica okazuje się absolutnie marginalna i w zasadzie bez znaczenia podczas codziennej jazdy. Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze nie kupicie na stacji nawet najtańszego hot-doga.

Zanim jednak zaczniecie nastawiać budziki, by mimo wszystko ugrać to pół litra, muszę postawić w tej sprawie jeszcze jedną, kluczową gwiazdkę. Tankowanie wieczorem i o poranku mogłoby się okazać skuteczną techniką, ale tylko w jednym przypadku, czyli gdyby stacje trzymały swoje zbiorniki na zewnątrz, wystawione na słońce i wiatr. Takie jednak nie są.

Zbiorniki z paliwami na stacjach ukrywa się głęboko pod ziemią. A tam, jak nietrudno się domyślić, panuje dość stabilna temperatura przez całą dobę. To oznacza, że wpływ warunków atmosferycznych na gęstość tego, co leci z pistoletu, jest ograniczony do minimum, żeby nie powiedzieć,że jest praktycznie zerowy.

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