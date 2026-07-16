"Dzbanownie" Przemysława Czarnka. Zasłynął wieloma niemądrymi wypowiedziami, zbieramy te najmocniejsze. fot. naTemat

Przemysław Czarnek – dla jednych obrońca tradycyjnych wartości i przyszły premier z ramienia PiS, dla innych mistrz politycznego podpalania i laureat tytułu "Dzbana Roku". Jego ostatnie wypowiedzi wywołały pożar, który musiał gasić sam Jarosław Kaczyński. Ale to nie były najbardziej kontrowersyjne "fikołki" słowne polityka.

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Nawet na Nowogrodzkiej uznano, że Przemysław Czarnek tym razem przeszarżował. Sprawa stała się na tyle poważna, że głos musiał zabrać Jarosław Kaczyński. Chodzi o jego wypowiedź dotyczącą Ukrainy. Donald Tusk skomentował to krótko: lepszego kandydata na premiera Rosja nie mogła sobie wymarzyć.

Ale to tylko jeden przykład, bo Czarnek przez lata zasłynął z wielu wypowiedzi, które pokazywały jego polityczne "dzbanowanie". Przypomnijmy, tytuł "Dzbana Roku" zdobył dwa lata temu.

Czarnek o kobietach, protestach i "oznakach satanizmu"

Czarnek to bez wątpienia mistrz budowania emocji i rzucania haseł, które błyskawicznie trafiają do jego twardego elektoratu. Gdy wchodzi na scenę i grzmi o "psieckach", "antyrodzinie" czy "półbabach i półchłopach", zgromadzona publiczność bije brawo z zachwytu. Prezes Kaczyński chciał barwnego kandydata – i dokładnie takiego dostał.

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Jednak podczas gdy PiS bawi się w tani kabaret pod dyktando Czarnka, rzeczywistość polityczna im ucieka. Sondaże pokazują brutalną prawdę: dwie Konfederacje osiągają lepszy łączny wynik niż całe Prawo i Sprawiedliwość. Ale ich konkurenci po prawej stronie nie są lepsi – wyłapują antyukraiński elektorat. Czy w tej licytacji na radykalizm ktoś w końcu spuści z tonu?

Przypominamy także słynne słowa o tym, że "kobieta została stworzona przez Pana Boga do rodzenia dzieci", oraz tezy, jakoby to rząd Tuska i "lewaczki od Czarzastego" urządzali dziś kobietom piekło. Czarnek zdaje się zupełnie nie pamiętać, jak za rządów jego formacji tysiące Polek wychodziły na ulice, by walczyć o swoje fundamentalne prawa. Wtedy zresztą też miał na to gotową diagnozę, określając protesty mianem "oznak satanizmu".

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Proste "recepty" Czarnka na kryzys mieszkaniowy

W nowym commentary na YouTube pokazujemy, że Czarnek ma proste "recepty" na skomplikowane problemy. Kryzys na rynku mieszkaniowym? Młodzi nie mają szans na własny kąt? Odpowiedź Czarnka z jednego z wieców zwala z nóg: "Zakładajcie rodziny!".

Z jednym się zgodzę, co powiedział Czarnek na tym spotkaniu. To państwo ma stworzyć warunki do tego, żeby młodzi chcieli zakładać rodziny. Tylko że PiS miało na to 8 lat. A obecny rząd, już z Donaldem Tuskiem na czele, też się za to nie bierze bardziej energicznie. Ale co tam, zakładajcie rodziny, bo tak wam podpowiada... Przemysław Czarnek.

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