Radiowóz wyprzedzał na przejściu tuż przed rodziną z dziećmi Zrzut ekranu z Facebook.com / Konfitura

Zwykle, gdy piszę o piratach drogowych, mowa o kierowcach w mocnych autach, ale tym razem w roli głównej wystąpili ci, którzy z założenia powinni świecić przykładem. Gdy zobaczyłem, co zrobił oznakowany policyjny radiowóz na jednym ze stołecznych skrzyżowań, po prostu opadła mi szczęka.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Sytuacja, którą uwieczniła kamera samochodowa, miała miejsce w ubiegły piątek, 17 lipca około godziny 8:40 na ulicy Żelaznej w Warszawie. Wideo, które na swoich profilach udostępnił popularny kanał "Konfitura", pokazuje scenę mrożącą krew w żyłach.

Widzimy na nim, jak auta jadące lewym pasem posłusznie zatrzymują się przed zebrą. Powód jest oczywisty, przez jezdnię przechodzi kobieta z dwójką dzieci, prowadząc obok siebie rowery.

I wtedy dzieje się to. Prawym pasem nadjeżdża policja. Zamiast zwolnić i zatrzymać się przed pasami, auto po prostu płynnie mija stojące pojazdy. Tak, wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, czyli jeden z najcięższych grzechów za kółkiem, w wykonaniu stróżów prawa.

To absolutny cud, że w tej sytuacji nikomu nic się nie stało, a kobieta z dziećmi nie weszła prosto pod koła omijającego ich auta. Szczerze? Takie zachowanie na drodze niszczy zaufanie do służb w jedną sekundę.

REKLAMA

Policja w Warszawie zabiera głos

Wszyscy doskonale wiemy, jak drastyczne są teraz przepisy drogowe. Zwykły, szary kierowca za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych z miejsca dostałby 1500 złotych mandatu i potężny zastrzyk 15 punktów karnych na swoje konto. A jak to wygląda, gdy za kierownicą siedzi funkcjonariusz?

Dziennikarze "Faktu" postanowili nie zostawiać tej sprawy bez odpowiedzi i poprosili o komentarz Komendę Stołeczną Policji. Co usłyszeli? Na początku uruchomiono standardową procedurę, więc policja w Warszawie poprosiła o przesłanie feralnego wideo mailem w celu dokładnej weryfikacji.

REKLAMA

Z najnowszych informacji wynika jednak, że szokujące nagranie z Warszawy trafiło już pod lupę odpowiedniej komórki. Sprawę przejął Wydział Ruchu Drogowego, który będzie prowadził dalsze czynności wyjaśniające w stosunku do kierującego.

Przyznaję, że przejechałem w życiu setki tysięcy kilometrów, testowałem najróżniejsze modele aut, ale dawno nie czułem takiego zażenowania zachowaniem na drodze.

Oby to postępowanie nie rozmyło się w urzędniczej machinie. Jeśli wymaga się od nas, kierowców, absolutnego przestrzegania prawa (co samo w sobie jest słuszne!), to zacznijmy te standardy egzekwować od tych, którzy noszą mundur.

REKLAMA