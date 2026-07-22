Volkswagen pokazał polski cennik nowego elektryka. Gdzie jest haczyk? Materiały prasowe Volkswagen

Volkswagen właśnie oficjalnie otworzył polskie zamówienia na zupełnie nowy model Volkswagen ID. Cross. Poznaliśmy pełną specyfikację oraz polski cennik tego kompaktowego crossovera. I choć wersje premierowe wyceniono rozsądnie, to prawdziwa rewolucja w cenniku wydarzy się za kilka miesięcy.

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Zbudowany na udoskonalonej platformie MEB+ nowy Volkswagen ID. Cross ma być jednym z filarów elektrycznej rodziny miejskiej koncernu. Auto mierzy w bardzo wymagający segment, ale ma mocne argumenty: przestronne wnętrze, bagażnik o pojemności 475 litrów oraz dodatkowy, 25-litrowy schowek pod przednią maską, idealny na kable.

211 KM na start. Jak jeździ i ładuje się nowy elektryczny SUV?

W pierwszej fazie przedsprzedaży producenci z Wolfsburga nie bawią się w półśrodki. Do polskich salonów wchodzi od razu najmocniejsza odmiana napędowa. Pod maską pracuje silnik elektryczny o mocy 211 KM (155 kW), który przekazuje napęd na przednią oś. Energę dostarcza akumulator o pojemności 52 kWh netto.

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W takiej konfiguracji zasięg do 426 km wg WLTP w cyklu mieszanym brzmi więcej niż obiecująco jak na auto do codziennego podróżowania. Prawdziwe udogodnienie czeka jednak przy ładowarce. Szybkie ładowanie prądem stałym (DC) z mocą do 105 kW pozwala uzupełnić energię od 10 do 80 proc. w około 24 minuty.

Volkswagen wprowadza tu także długo oczekiwaną nowość w swojej gamie, czyli funkcję jazdy One Pedal Driving, czyli sterowanie przyspieszeniem i hamowaniem niemal wyłącznie za pomocą pedału gazu. Do tego dochodzi standardowy system vehicle-to-load (V2L) z gniazdem o mocy do 3,6 kW, co oznacza, że auto zmieni się w wielki powerbank na biwaku.

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Polskie ceny Volkswagena ID. Cross. Ile kosztują wersje przedsprzedażowe?

Na start w polskich konfiguratorach pojawiły się dwa warianty wyposażenia: Life oraz Style.

Podstawowa w obecnej ofercie wersja Life została wyceniona na 158 290 zł. W tej cenie klient otrzymuje kompletne auto na co dzień. Standard obejmuje m.in.:

18-calowe felgi ze stopów lekkich, adaptacyjny tempomat ACC , dwustrefową klimatyzację automatyczną Climatronic, kamerę cofania, asystenta głosowego IDA oraz ładowarkę indukcyjną.

Dla wymagających przygotowano bogatszą odmianę Style, której cena startuje od 172 190 zł. Tutaj Volkswagen dorzuca technologiczne smaczki z wyższych segmentów: znakomite reflektory matrycowe IQ.LIGHT LED Matrix, podgrzewane sportowe fotele i kierownicę, system bezkluczykowy Keyless Access czy klimatyczne oświetlenie ambientowe w 30 kolorach współpracujące z listwą ID. Light.

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Zeszli poniżej 125 tysięcy złotych. Baza rozbije bank?

To jednak nie wszystko. Najważniejsze informacje kryją się w planach na najbliższe miesiące. W dalszej części roku gama ID. Crossa zostanie rozbudowana o tańsze odmiany napędowe z akumulatorem LFP o pojemności 37 kWh netto oraz silnikami o mocy 116 KM lub 135 KM.

Wtedy do salonów wjedzie bazowa wersja Trend, a jej cena otworzy polski cennik kwotą 124 990 zł.

Za niecałe 125 tys. zł otrzymamy pełnoprawnego, elektrycznego SUV-a, który już w standardzie zaoferuje reflektory LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz szybkie ładowanie DC z mocą do 90 kW.

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Listę opcji zasilą z kolei znane z droższych modeli zawieszenie adaptacyjne DCC czy rozbudowany system Connected Travel Assist, rozpoznający sygnalizację świetlną.