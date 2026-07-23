Zasiedzenie działki to prawdziwe zagrożenie. Problem najczęściej wychodzi na jaw przy pomiarach Fot. Rainer Fuhrmann / Shutterstock

Zasiedzenie działki sąsiada jest możliwe i mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Zwykle wychodzi to na jaw przy sprzedaży gruntu albo budowie ogrodzenia. W ten sposób można nieświadomie stracić część własnej posesji.

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Czasem przez lata nie mamy świadomości, że fragment naszego podwórka jest bezprawnie zajęty. Problem dostrzegamy dopiero w momencie, gdy sprzedajemy działkę lub zaczynamy coś na niej budować, np. ogrodzenie. Warto przy tej okazji pamiętać, że w określonych sytuacjach sąsiad może wejść na działkę bez naszej zgody, jeśli wymagają tego prowadzone przez niego prace budowlane.

"Wielu właścicieli nieruchomości przez długi czas nie reaguje na nieprawidłowości, zakładając, że 'kilka metrów nie robi różnicy'. Tymczasem wieloletni brak reakcji może później znacząco utrudnić odzyskanie spornej części nieruchomości" – ostrzega serwis regiodom.pl.

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Zasiedzenie działki sąsiada. Tak można stracić kawałek posesji

Wiele osób naiwnie myśli, że skoro problem z granicą działki leżał uśpiony przez dekady, to nic złego nie może się już wydarzyć i chroni nas prawo. Trochę na zasadzie dbania o trawnik przed posesją – sprzątasz i kosisz, a ziemia i tak nie będzie twoja. Tymczasem zasiedzenie potrafi zablokować nasze plany budowlane i do tego jest kosztowne, jeśli zaangażujemy do pomocy prawników.

Ten mechanizm prawny pozwala z czasem na legalne przejęcie czyjegoś gruntu. "Zasiedzenie polega na nabyciu własności nieruchomości wskutek wieloletniego posiadania samoistnego" – przypomina regiodom.pl. Z materiałów serwisu wynika jednak, że błędy przy montażu ogrodzenia to nie wyrok. "Samo postawienie płotu nie oznacza jeszcze automatycznego zasiedzenia części działki" – podkreślają eksperci portalu.

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Sytuacja staje się groźna, gdy sąsiad przez kilka dekad zachowuje się jak prawowity gospodarz terenu. Np. regularnie dba o ten obszar, ponosi koszty jego utrzymania, sadzi tam rośliny oraz realizuje drobne inwestycje. Wtedy zasiedzenie działki staje się bardzo prawdopodobne.

Podczas rozpatrywania takich spraw sędziowie zwracają uwagę na wiele różnych rzeczy. W postanowieniu z 6 października 2004 roku (sygn. II CK 33/04) Sąd Najwyższy wskazał, jak to trzeba interpretować. "Dla oceny posiadania samoistnego kluczowe znaczenie ma rzeczywisty sposób wykonywania władztwa nad nieruchomością oraz zachowanie wskazujące na traktowanie gruntu jak własnego" – czytamy w orzeczeniu SN.

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Dla sądu najważniejsze są więc konkretne czyny, a nie same deklaracje. Jeśli sąsiad przez lata bez pytania kosi na spornym fragmencie trawę, stawia tam szopę i ogólnie się "rządzi", to w świetle prawa wykonuje tak zwane posiadanie samoistne. Ostatnie lata przyniosły zresztą przełomowy wyrok dla właścicieli działek, którzy mają na nich słup energetyczny.

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Najczęstsze powody sporów o miedzę i granice działki

Batalie o udowodnienie prawa własności powodują wieloletnie konflikty. "Sprawy dotyczące zasiedzenia należą obecnie do najbardziej emocjonalnych sporów sąsiedzkich" – ocenia prawnik w cytowanym w materiale.

Zazwyczaj punktem zapalnym okazują się detale, które właściciele przez wiele lat bagatelizowali. Taka bierność utrudnia późniejsze odzyskanie terenu. Praktyka pokazuje, że sąsiedzkie wojny wybuchają z poniższych powodów:

Nieprawidłowo poprowadzone płoty – ogrodzenia postawione kilka metrów za właściwą linią graniczną. Drzewa i krzewy – wieloletnie nasadzenia wykonywane na spornym pasie ziemi. Podjazdy – utwardzone drogi i ścieżki płynnie wchodzące na cudzy teren. Fragmenty ogródków – zagospodarowane rekreacyjnie części posesji użytkowane od wielu lat przez sąsiada.

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Warto pamiętać, że przed płotem nie wszystko wolno, a kary mogą zrujnować domowy budżet. Kłopotliwe bywają też same nasadzenia, bo sąsiad może cię pozwać za tuje, a wiele osób zapomina, że mają limit wzrostu. Rozstrzyganie tego typu sporów wymaga pracochłonnej analizy zebranych materiałów dowodowych. Sąd musi zrekonstruować całą historię korzystania z posesji. Pod uwagę brane są m.in. mapy geodezyjne, archiwalne fotografie, dokumentacja budowlana oraz zeznania powołanych świadków.

Największą przeszkodą jest upływ czasu. Po kilkudziesięciu latach akta często już nie istnieją, a strony sporu zupełnie inaczej zapamiętały dawne ustalenia dotyczące granic. Najskuteczniejszą formą obrony przed utratą własności są profesjonalne pomiary geodezyjne. To właśnie one często i ostatecznie demaskują wszelkie nieścisłości.