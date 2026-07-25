Zdjęcie z zatrzymania Michała S., podejrzanego o zabicie 13-letniej Izy Fot. pomorska policja

Michał S. został zatrzymany po 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy. Przez ten czas prowadził zwyczajne życie – jak każdy z nas. – Gdyby te światy nie były od siebie odcięte, ten człowiek albo by się zapił, albo odebrał sobie życie – ocenia psycholog kryminalny i profiler Jan Gołębiowski.

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Archiwum X po 15 latach złapało zabójcę 13-letniej Izy z Gdyni. O sprawie przeczytasz tutaj.

Aleksandra Tchórzewska: Jak to możliwe, że człowiek, który dziś pracuje, ma rodzinę, biega maratony i jeździ na religijne zjazdy, 15 lat temu odebrał życie trzynastolatce? To maska, wyparcie, próba odkupienia win?

Jan Gołębiowski, psycholog kryminalny, profiler, biegły sądowy: Trzeba pamiętać, że do tego zabójstwa doszło 15 lat temu, kiedy sprawca miał 22 lata. Te wydarzenia dzieli więc sporo czasu. Ale tak: ludzie nie są czarno-biali. Każdy żyje w jakichś odcieniach szarości. On był wtedy stosunkowo młodym mężczyzną.

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Wszystko wskazuje na to – a pomagałem wtedy analizować tę sprawę – że był to czyn dość spontaniczny, wykorzystujący czynniki sytuacyjne. Istniała jednak również hipoteza, że sprawca mógł znać ofiarę z widzenia i wcześniej na jej temat fantazjować. Dziś ta koncepcja się potwierdza.

Większość sprawców w takich okolicznościach nie planuje samego zabójstwa. Wiodącym motywem jest motyw se**ualny – zgwałcenie. Na miejscu był jego materiał biologiczny, doszło do wytrysku, co jednoznacznie potwierdza se**ualne podłoże tej zbrodni.

Samo zabójstwo ma później charakter instrumentalny – służy pozbyciu się ofiary, żeby nie mogła pójść na policję i wskazać znanego z widzenia sąsiada czy chłopaka z okolicy.

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A potem taki człowiek próbuje przystosować się do tego, co zrobił. Uruchamiają się mechanizmy obronne: zaprzeczenie i wyparcie, czyli całkowite wyrzucenie tego wspomnienia ze świadomości, a także odcięcie się od emocji, które są z nim związane.

I zabójca 13-letniej Izy Strzałkowskiej żył sobie jakby nigdy nic?

W jego przypadku życie potoczyło się dalej. I to nawet dość pozytywnie. Nie znam oczywiście szczegółów jego życia prywatnego – może stosował przemoc wobec żony, może działo się tam coś innego. Ale z informacji, które się pojawiają, wynika, że nie był notowany, karany, nie miał też założonej Niebieskiej Karty.

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Można powiedzieć, że traktował to, jak taki filmowy "grzech młodości". Czy sam właśnie tak to sobie zdefiniował i zracjonalizował? Tego nie wiem, ale jest to bardzo prawdopodobne.

Świadczy o tym fakt, że w momencie zatrzymania od razu się przyznał.

Skąd taka reakcja?

Tacy ludzie w chwili ujęcia bardzo często odczuwają specyficzny rodzaj ulgi.

Słyszałem od niektórych sprawców o życiu w niewyobrażalnym, nieustannym napięciu. Pod ich blok podjeżdżał jakikolwiek samochód, po klatce schodowej szedł listonosz, a oni od razu sztywnieli i zastanawiali się, czy to policja po nich idzie.

Kolega policjant opowiedział mi kiedyś bardzo wymowną historię. Po wielu latach zatrzymywał sprawcę do sprawy z Archiwum X. Następnego dnia rano, gdy wyciągali go z policyjnego "dołka", powiedział im, że to była pierwsza noc od kilkunastu lat, którą wreszcie normalnie przespał. Bo przez cały ten czas na wolności nie zmrużył głęboko oka.

To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku Norberta Basiury, jednego ze skazanych za zabójstwo Małgosi w Miłoszycach. On do dziś zaprzecza, że dopuścił się tej zbrodni. Chce być przedstawiany z imienia i nazwiska, zgadza się na publikację wizerunku, udziela wywiadów. A przecież również po latach od zbrodni ułożył sobie życie – miał żonę, dzieci.

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Każdy z nas jest inny, ma inną osobowość i inaczej podchodzi do problemów. Działa tu prosta analogia do codziennego życia: gdy ktoś traci pracę albo ma wypadek, jeden zareaguje w określony sposób, a drugi zupełnie inaczej. Wachlarz zachowań u sprawców przestępstw jest równie szeroki.

Niektórzy po przestępstwie popadają w nałogi – zaczynają ostro pić albo sięgają po inne środki odurzające. Pamiętam jedno z pierwszych zabójstw, które analizowałem: sprawę zamordowania 12-letniej Ani Macierowskiej w Górze Kalwarii. Sprawca, 23-letni chłopak, który brutalnie pozbawił życia swoją sąsiadkę, zaraz po tym czynie zaczął bardzo mocno pić.

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Każdy radzi sobie z tym ciężarem inaczej.

Wracając do obecnego sprawcy – Michał S. skończył studia. Widać więc, że po zbrodni ułożył sobie życie w zupełnie inny sposób niż Basiura. To byli ludzie o zupełnie innym sposobie funkcjonowania. Basiura – w mojej ocenie – był człowiekiem raczej bardzo prymitywnym.

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Z komentarzy w sieci wynika, że sąsiadki były Michałem S. zachwycone. Chodził z dziećmi na plac zabaw, był kulturalny, zawsze mówił "dzień dobry". Czy taki człowiek, patrząc na własne dzieci, miewa migawki tamtej zamordowanej dziewczynki? Czy to są dwa całkowicie odcięte od siebie światy?

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Gdyby te światy nie były od siebie odcięte, ten człowiek albo by się zapił, albo targnąłby się na własne życie. W codziennym funkcjonowaniu musiał to wypierać, zaprzeczać i brutalnie wyrzucać ze świadomości.

Ale oczywiście tak zwane flashbacki i skojarzenia mogły się pojawiać pod wpływem różnych bodźców. Słowo "Iza", jakiś zapach, kolor ubrania, ktoś podobny mijany na ulicy – i nagle przechodzi go dreszcz.

Zabójstwo jest dla sprawcy niezwykle silnym przeżyciem. W literaturze opisuje się u takich osób nawet objawy PTSD. Działa tu klasyczny mechanizm bodźca przypominającego – podobnie jak u żołnierza wracającego z wojny, któremu dźwięk wybuchającej petardy nagle przywołuje traumatyczne wspomnienie. U sprawcy jakiś drobny szczegół z teraźniejszości może uruchomić całą lawinę wspomnień z tamtej nocy.

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Żeby jednak te wspomnienia go w jakiś sposób nakręcały, musiałby być skrajnym psychopatą. A tacy ludzie też się zdarzają.

Miałem kiedyś do czynienia ze sprawcą – seryjnym gwałcicielem i zabójcą prostytutek przydrożnych. Zabrał jednej z zamordowanych kobiet telefon i oddał go swojej żonie. Kiedy żona z niego korzystała, on nie wyparł tego ze świadomości. Wręcz przeciwnie – wykorzystywał to później do fantazjowania.

Na szczęście dostał dożywocie.

Czy powinniśmy mu w jakikolwiek sposób współczuć? Że przez 15 lat żył w takim napięciu, z takim ciężarem?

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To już jest indywidualna kwestia empatii każdego z nas. Ja niektórym sprawcom w pewien sposób współczuję, bo to jest po prostu ludzki dramat. Ale to współczucie absolutnie nie oznacza usprawiedliwienia czynu.

Ocena moralna jest tutaj jednoznaczna: człowiek zamordował młodą dziewczynę i ponosi za to odpowiedzialność. Zresztą przekreślił również własne życie – grozi mu bardzo wysoka kara, być może nawet dożywocie, choć akurat w to wątpię.

Najbardziej współczuję jednak jego żonie i dzieciom. Z informacji, które pojawiają się w mediach, wynika, że w domu funkcjonował normalnie – robił zakupy, chodził z dziećmi na plac zabaw. W momencie zatrzymania wracał właśnie z takiej zwyczajnej czynności – wynosił śmieci.

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I nagle ta kobieta dowiaduje się, że ostatnie kilkanaście lat przeżyła z człowiekiem, który jest podejrzany o zamordowanie nastolatki. To dla niej ogromna tragedia. Co ma teraz powiedzieć dzieciom? Jak wytłumaczyć im, dlaczego tata nie wróci i już nigdy nie pójdzie z nimi na plac zabaw?

Michał S., podejrzewany o zabicie 13-letniej Izy Fot. pomorska policja

Czy to w ogóle możliwe, że żona i najbliższe otoczenie niczego nie zauważyli? Przecież przy kolejnych rocznicach śmierci dziewczynki media wracały do tej sprawy. Nikt nie dostrzegł, jak on reagował?

Jak najbardziej mogli tego nie zauważyć. A właściwie: dlaczego mieliby coś zauważyć? Nawet jeśli w takich momentach trochę się spinał albo robił bardziej ponury, to skąd żona miałaby połączyć jego nastrój z niewyjaśnionym zabójstwem sprzed lat? Przecież powodów takiego zachowania może być tysiące.

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Zresztą my nie wiemy, jak on rzeczywiście reagował w takich sytuacjach.

Zastanawia mnie też, czy takie skrajne popędy można w sobie po prostu "zgasić"? Czy to był jednorazowy – choć to straszne słowo w tym kontekście – czyn? Gdyby go nie zatrzymano, mógłby za kilka albo kilkanaście lat skrzywdzić kogoś ponownie?

Myślę, że policja i prokuratura z pewnością sprawdziły taki scenariusz w toku śledztwa. Przełomem były ślady biologiczne, więc zakładam, że jego materiał genetyczny został porównany z innymi nierozwiązanymi sprawami. Niewykluczone, że w przyszłości śledczy ogłoszą, że ten człowiek ma na sumieniu coś jeszcze.

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Ale równie dobrze mogło być tak, że był to dla niego ten jeden "grzech młodości". Wszystko zależy od tego, jak sprawca wewnętrznie przepracuje swój czyn.

Jeżeli szybko pojawiają się u niego ambiwalentne emocje, poczucie winy i wyrzuty sumienia, prawdopodobieństwo ponowienia takiego czynu jest mniejsze. Natomiast jeśli zabójstwo zaczyna go budować, daje mu poczucie siły, wyjątkowości czy satysfakcji, wtedy ryzyko kolejnej zbrodni rośnie.

Czyli reakcje sprawców mogą być skrajnie różne?

Tak. To bardzo indywidualne uwarunkowania. Dla wielu sprawców zabójstwo jest ekstremalnie trudnym doświadczeniem, którego nie chcą nigdy więcej powtórzyć.

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Ale są też tacy, dla których zbrodnia staje się źródłem dowartościowania. Czują się silni, wyjątkowi. Potrafią czerpać satysfakcję z tego, że media informują o sprawie, a policja wciąż ich nie złapała. Mija dziesiąta, dwunasta rocznica zbrodni, nikt nic nie wie, a on siedzi na kanapie i myśli: "A ja wiem". To daje mu poczucie przewagi.

Zwłaszcza że on mieszkał tak blisko swojej ofiary. Musiał mijać jej rodzinę na ulicy. Mama dziewczynki zmarła kilka lat temu, ale przecież później aż do zatrzymania widywał jej ojca. Trudno sobie wyobrazić, co mogło wtedy dziać się w jego głowie.

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Na ten moment wszystko wskazuje na to, że nie popełniał kolejnych przestępstw. Fakt, że po zatrzymaniu od razu się przyznał, może sugerować, że nie czerpał z tej zbrodni satysfakcji. Bardziej prawdopodobne jest, że towarzyszyły mu ambiwalentne emocje i wyrzuty sumienia.

Pytanie tylko, czy jego głęboka religijność pojawiła się już po zabójstwie, czy był taki wcześniej. Literatura zna przypadki, gdy sprawcy po dokonaniu ciężkich przestępstw uciekają w intensywne praktyki duchowe. Szukają w ten sposób odkupienia win – zaczynają regularnie chodzić do kościoła, a niektórzy nawet idą do konfesjonału i spowiadają się z tego, co zrobili.

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Czy ksiądz, który usłyszałby podczas spowiedzi wyznanie takiej zbrodni, mógłby przekazać tę informację policji?

Nie. Obowiązuje go tajemnica spowiedzi. Gdyby ją złamał, groziłyby mu bardzo surowe konsekwencje kanoniczne, włącznie z zakazem wykonywania posługi kapłańskiej. W Kościele złamanie tajemnicy spowiedzi jest traktowane jako jedna z najpoważniejszych rzeczy.

Dla porównania – lekarza czy psychologa również obowiązuje tajemnica zawodowa, ale w określonych sytuacjach, na przykład, gdy dowiedzą się o popełnieniu ciężkiego przestępstwa albo jego planowaniu, mają obowiązek zawiadomić odpowiednie służby. Z tajemnicy dziennikarskiej sąd może zwolnić w określonych przypadkach. Natomiast z tajemnicy spowiedzi księdza sąd państwowy zwolnić nie może.

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Co pan o tym sądzi?

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem takiego rozwiązania. Uważam, że Kościół jest instytucją działającą w społeczeństwie, a duchowni powinni podlegać takim samym zasadom jak inni obywatele.

Uważam, że w sprawach kryminalnych nie powinno być wyjątków.

Wspomniał pan wcześniej o napięciu, z którym niektórzy sprawcy żyją po zbrodni. Czy ono z czasem słabnie? Czy człowiek, który przez lata pozostaje nieuchwytny, zaczyna wierzyć, że już nigdy nie zostanie złapany?

Na pewno z czasem wiele rzeczy się zaciera. Im dłużej człowiek nie ponosi odpowiedzialności za swój czyn, tym bardziej przystosowuje się do codziennego funkcjonowania. Ten strach po prostu stopniowo wygasa.

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Rozmawiałem kiedyś ze sprawcą podejrzanym o zbrodnię, którego Archiwum X dopadło dopiero po 28 latach. Zadałem mu pytanie projekcyjne o to, jak czuje się ktoś, kto żyje z taką tajemnicą. Odpowiedział bardzo prosto: "Na początku mu się to śniło, ale potem przestało".

Ludzie są w szoku. Po informacji o zatrzymaniu Michała S. wiele osób weszło na jego profil na Facebooku i zaczęło publikować agresywne komentarze. Co pana najbardziej uderza w tych reakcjach?

Bardziej dziwi mnie to, że ludzie zaczynają robić własne "śledztwo". Znajdują profil, który może należeć do tej osoby, ale wcale nie musi – bo skąd mają pewność? – i publikują tam różne komentarze.

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Rozumiałbym jeszcze reakcję ojca zamordowanej Izy, który działa pod wpływem ogromnych emocji. Ale kiedy ktoś z Krakowa czy Rzeszowa, kilkaset kilometrów od Gdańska, siada przed komputerem i wylewa hejt na osobę, która być może jest sprawcą, a być może nie, to jest dla mnie szokujące.

Internauci często próbują przejąć rolę wymiaru sprawiedliwości. Stawiają się w pozycji tych, którzy wymierzają karę.

Michał S., podejrzewany o zabicie 13-letniej Izy Fot. pomorska policja

Co to mówi o nas jako społeczeństwie?

Żyjemy w świecie mediów społecznościowych i ten mechanizm widzę przy każdej głośnej sprawie. Niedawno była kolejna rocznica zaginięcia Iwony Wieczorek. Internauci coś ustalili i pojawia się przekonanie: "Musimy to wiedzieć, te informacje nam się należą".

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Kiedy ktoś zwraca uwagę, że materiały publikowane w podcastach czy artykułach może przecież czytać także sprawca, pojawia się odpowiedź: "Ale internautom się należy".

To jest dla mnie jakaś dziwna, bardzo roszczeniowa grupa ludzi. Sam korzystam z internetu, ale nie mam w sobie czegoś takiego jak "tożsamość internauty".

A jeśli chodzi o sam mechanizm ataku i wylewania agresji – to jest dostarczanie sobie silnych emocji. Korzystanie z mediów społecznościowych wiąże się ze stymulacją szlaków dopaminowych, cały czas jesteśmy w stanie pobudzenia. A taki temat jak brutalna zbrodnia jeszcze dodatkowo to wzmacnia.

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Wtedy pojawiają się bardzo prymitywne odruchy. Deklarowana motywacja jest taka, że ludzie współczują ofierze – w tym przypadku Izie. Ale z tego współczucia bardzo szybko rodzi się potrzeba zemsty: na sprawcy, ale też na każdym, kto napisze coś niezgodnego z dominującą narracją.