Dorota R. z zarzutami ws. promocji "żelków na Hashimoto". Fot. public domain / wikipedia

Dorota R. usłyszała zarzuty. Chodzi o sprawę promocji suplementów diety m.in. "żelków na Hashimoto". Piosenkarka przypisywała im właściwości lecznicze, a tymczasem warszawska prokuratura podaje, że produkty jej marki Doda D’Eau, wcale takich wymogów nie spełniały.

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– Wiele lat temu zdiagnozowano u mnie Hashimoto. Nie wzięłam ani jednego leku, postanowiłam wyleczyć się tylko i wyłącznie metodą niekonwencjonalną, a właściwie jedyną skuteczną moim zdaniem, czyli bardzo zdrową dietą i suplementami – przekonywała jeszcze przed rokiem Dorota R. Dodała wówczas, że dzięki takiemu podejściu udało jej się "zaleczyć tarczycę".

Dorota R. namawiała do ostawienia leków i "leczenia" żelkami

Podkreślała także, że doświadczenie to zainspirowało ją do stworzenia własnej linii suplementów, które mają wspierać osoby z problemami zdrowotnymi, w tym z chorobami autoimmunologicznymi. Odpowiedź na te wypowiedzi piosenkarki ze strony zarówno środowiska specjalistów, jak i znanych osób, które taką chorobę też przeszły, była szybka i mocna. Głos zabrała m.in. Ewelina Lisowska, piosenkarka, która sama zmaga się z Hashimoto oraz niedoczynnością tarczycy. Jej zdaniem wypowiedzi gwiazdy były nieodpowiedzialne i mogły zaszkodzić osobom, które szukają pomocy w walce z tą chorobą.

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Prokuratura postawiła wokalistce zarzut złamania ustawy prawa farmaceutycznego

Tymczasem w sprawie Doroty R. komunikat wydał rzecznik warszawskiej prokuratury prok. Piotr Skiba. Wokalistka usłyszała zarzut za to, że "w okresie od 7 maja 2025 r. do 3 czerwca 2025 r. na portalu społecznościowym przypisywała właściwości produktów leczniczych wprowadzanych do obrotu produktów o nazwie":

Doda D’eau Mega Colostrum 60 kapsułek Doda D’eau Foods Hashi Gummies, żelki bez dodatku cukru z witaminą D3, selenem i jodem.

"Zapewniała w materiale audiowizualnym, że są to produkty leczące przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy – chorobę Hashimoto, a także innych schorzeń dotyczących zaburzeń funkcjonowania gruczołu tarczycy – pomimo że produkty te nie spełniają wymogów określonych w ustawie, tj. o czyn z art. 130 Ustawy Prawo farmaceutyczne" – wskazał prok. Skiba

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"Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, złożyła wyjaśnienia i wnioski o przeprowadzenie dowodów" – dodał w komunikacie. Jaką karę może za to ponieść Dorota R.? "Czyn z art. 130 Ustawy Prawo farmaceutyczne zagrożony jest karą grzywny w systemie stawek dziennych od 10 do 540 stawek, gdzie stawka dzienna może wynosić od 10 do 2000 zł, co daje szerokie ogólne widełki sądowe" – wyjaśnił prok. Skiba.

Nie samą dietą i suplementami wyleczy się Hashimoto

Przypomnijmy, że w rozmowie z naTemat o tym, że tylko suplementami i dietą nie wyleczymy Hashimoto mówił także dr n. med. Tadeusz Oleszczuk. To on razem z dietetyczką Małgorzatą Zielińską, wydał książkę "O tarczycy. Czego ginekolog ci nie powie".

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