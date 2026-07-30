Dramat w Świdniku na hulajnodze elektrycznej. 15-latek uciekł, zostawiając nieprzytomną 13-latkę Materiały prasowe Policja.pl

Wypadek na hulajnodze elektrycznej w Świdniku to gotowy scenariusz na edukacyjny koszmar. 15-letni chłopak, 13-letnia pasażerka, brak kasków i jedna, zwykła studzienka kanalizacyjna. Finał? Dziewczynka z ciężkimi obrażeniami trafia do szpitala, a nastoletni "kierowca"... po prostu ucieka z miejsca zdarzenia.

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Wszystko wydarzyło się w środę (29.07) po godzinie 21:00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, które przekazała policja w Świdniku, 15-latek kierował pożyczoną od kolegi hulajnogą. Zabrał na nią swoją 13-letnią znajomą.

Przepisy o ruchu drogowym mówią bardzo jasno: hulajnogi elektryczne to pojazdy wyłącznie jednoosobowe. Zignorowanie tej zasady to proszenie się o kłopoty. W pewnym momencie chłopak najechał na studzienkę kanalizacyjną, stracił panowanie nad sprzętem i oboje z impetem runęli na ziemię. Dziewczynka uderzyła tak niefortunnie, że natychmiast straciła przytomność.

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15-latek zostawia ranną koleżankę na ulicy

To, co wydarzyło się chwilę później, budzi jednak największe oburzenie. Zamiast wezwać pomoc i ratować koleżankę, 15-latek po prostu odjechał hulajnogą, zostawiając nieprzytomną 13-latkę na asfalcie.

Na miejsce ostatecznie dotarł zespół ratownictwa medycznego oraz mundurowi. Nastolatka została natychmiast przetransportowana do szpitala w Lublinie, gdzie lekarze po badaniach stwierdzili u niej ciężkie obrażenia ciała.

Funkcjonariusze szybko namierzyli sprawcę całego zamieszania. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Teraz jego skrajną nieodpowiedzialnością zajmie się sąd rodzinny.

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Niestety rozwój miejskiej mikromobilności drastycznie wyprzedza wyobraźnię i edukację użytkowników. Ten konkretny wypadek to podręcznikowa wręcz kumulacja fatalnych decyzji.

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