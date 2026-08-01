Policyjny dron wypatrzył ją na przejeździe kolejowym. Finał interwencji poraża Materiały prasowe Policja.pl

Pół Polski mówi o tragicznych wypadkach, bez przerwy apelujemy o rozwagę, a na wielu trasach wciąż trwa wolna amerykanka. Tym razem w roli głównej wystąpiła 51-letnia kierująca Audi, a całą jej brawurową akcję nagrał policyjny dron. Ale to, co zrobiła na przejeździe kolejowym to nic, w porównaniu do tego, co stało się potem.

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Lekceważenie znaku "Stop" przed przejazdem kolejowym to otwarte proszenie się o tragedię. W miniony czwartek na trasie Kęty-Bulowice (droga krajowa nr 52) trwała specjalna akcja oświęcimskiej drogówki. Nad niestrzeżonym przejazdem kolejowym zawisł dron, którego zadaniem było wyłapywanie właśnie takich "mistrzów kierownicy".

Nagle w kadrze pojawia się wspomniane wcześniej Audi. 51-letnia kobieta za kółkiem nawet nie pomyślała o tym, by musnąć pedał hamulca. Pokonała tory z pełną prędkością, co błyskawicznie wychwycił operator bezzałogowca, natychmiast przekazując sygnał do patrolu naziemnego.

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Chwilę później auto zostało zatrzymane. I tu zaczyna się prawdziwa historia, bo podczas rozmowy z funkcjonariuszami okazało się, że kierująca jest nietrzeźwa, bo miała w organizmie 0,9 promila alkoholu.

Brak słów, wsiąść za kółko pod wpływem i przelecieć przez tory bez upewnienia się, czy nie jedzie pociąg? To jest absolutny brak wyobraźni.

Drony w akcji. Posypały się srogie mandaty

Kobieta oczywiście błyskawicznie pożegnała się z dalszą jazdą, została zatrzymana i trafiła prosto na komisariat w Kętach. Czeka ją teraz surowa kara, ale prawda jest taka, że to nowoczesna technologia zdjęła ją z drogi, zanim doszło do najgorszego.

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Kontrole drogowe z użyciem drona to obecnie jedno z najskuteczniejszych narzędzi w rękach mundurowych. Sprzęt, który oświęcimska komenda kupiła z unijnych funduszy (w ramach polsko-słowackiego programu "Bezpieczeństwo przede wszystkim"), jest regularnie używany do namierzania drogowych piratów. I jak widać, ta inwestycja zwraca się z nawiązką.

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