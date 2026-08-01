Pół Polski mówi o tragicznych wypadkach, bez przerwy apelujemy o rozwagę, a na wielu trasach wciąż trwa wolna amerykanka. Tym razem w roli głównej wystąpiła 51-letnia kierująca Audi, a całą jej brawurową akcję nagrał policyjny dron. Ale to, co zrobiła na przejeździe kolejowym to nic, w porównaniu do tego, co stało się potem.
Lekceważenie znaku "Stop" przed przejazdem kolejowym to otwarte proszenie się o tragedię. W miniony czwartek na trasie Kęty-Bulowice (droga krajowa nr 52) trwała specjalna akcja oświęcimskiej drogówki. Nad niestrzeżonym przejazdem kolejowym zawisł dron, którego zadaniem było wyłapywanie właśnie takich "mistrzów kierownicy".
Nagle w kadrze pojawia się wspomniane wcześniej Audi. 51-letnia kobieta za kółkiem nawet nie pomyślała o tym, by musnąć pedał hamulca. Pokonała tory z pełną prędkością, co błyskawicznie wychwycił operator bezzałogowca, natychmiast przekazując sygnał do patrolu naziemnego.
Chwilę później auto zostało zatrzymane. I tu zaczyna się prawdziwa historia, bo podczas rozmowy z funkcjonariuszami okazało się, że kierująca jest nietrzeźwa, bo miała w organizmie 0,9 promila alkoholu.
Brak słów, wsiąść za kółko pod wpływem i przelecieć przez tory bez upewnienia się, czy nie jedzie pociąg? To jest absolutny brak wyobraźni.
Drony w akcji. Posypały się srogie mandaty
Kobieta oczywiście błyskawicznie pożegnała się z dalszą jazdą, została zatrzymana i trafiła prosto na komisariat w Kętach. Czeka ją teraz surowa kara, ale prawda jest taka, że to nowoczesna technologia zdjęła ją z drogi, zanim doszło do najgorszego.
Kontrole drogowe z użyciem drona to obecnie jedno z najskuteczniejszych narzędzi w rękach mundurowych. Sprzęt, który oświęcimska komenda kupiła z unijnych funduszy (w ramach polsko-słowackiego programu "Bezpieczeństwo przede wszystkim"), jest regularnie używany do namierzania drogowych piratów. I jak widać, ta inwestycja zwraca się z nawiązką.
1 / 12 To na początek zmora wielu kierowców. Ta kontrolka oznacza problem...
Myślicie, że ta pani była jedynym drogowym ignorantem tego dnia? Skądże. Zanim akcja dobiegła końca, policjanci wyłapali jeszcze dziewięciu innych kierowców, dla których obowiązek zatrzymania się przed przejazdem kolejowym najwidoczniej nie istniał. Wszyscy dostali na miejscu surowe mandaty karne.