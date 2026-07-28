d poniedziałku rusza wielka akcja policji. Służby celują w piratów drogowych Fot. FotoDax / Shutterstock

Od poniedziałku kierowców w Polsce i całej Europie czekają zmasowane kontrole drogowe. Służby ruszają ze specjalną operacją "Speed" ("Prędkość") wymierzoną w piratów. Po serii zmian przepisów w 2026 roku prawko jest stracić o wiele łatwiej niż kiedyś.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Koordynatorem tych działań jest sieć europejskich drogówek znana jako ROADPOL. Organizacja zrzesza funkcjonariuszy z trzydziestu jeden państw, a jej podstawowym zadaniem pozostaje zmniejszenie liczby wypadków i ofiar. Mundurowi łączą prewencję z egzekwowaniem mandatów.

"Dzięki prowadzeniu jednoczesnych, wysoce widocznych kontroli w naszych krajach członkowskich, nie tylko odstraszamy od niebezpiecznych zachowań, ale także budujemy niezbędną świadomość społeczną" – podkreśliła Jana Peleskova z ROADPOL-u.

Sierpniowa Operacja "Prędkość" na polskich drogach

Letnia obława wystartuje 3 sierpnia i potrwa do 9 sierpnia. Jest to kontynuacja wiosennych działań drogówki. Największym postrachem będą nieoznakowane pojazdy grupy SPEED z nowoczesnymi wideorejestratorami. Na ulicach pojawią się też patrole wyposażone w ręczne mierniki

REKLAMA

Wysoki mandat za nadmierną prędkość trafi do kierowców w najmniej spodziewanym momencie. Zgodnie ze stawkami z taryfikatora, jazda szybsza o 71 km/h niż pokazują znaki to wydatek rzędu 2500 zł, a dla drogowych recydywistów kara wynosi aż 5000 zł. Wiosenna akcja policji w całej Europie pokazała całkowity brak pobłażliwości dla osób łamiących przepisy.

W tym roku zachowanie uprawnień wymaga podwójnej czujności. Nowe przepisy drogowe od marca pozwalają odebrać dokument za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

REKLAMA

Potężnym ciosem jest też czerwcowa nowelizacja, która odcięła ratunek w postaci kursów redukujących punkty w WORD. Brak możliwości wykasowania punktów dotyczy najcięższych przewinień jak np. wyprzedzania na pasach, jazdy po alkoholu oraz omijania pojazdu przepuszczającego pieszego.

Surowe kary wprowadzono również za nocne wyścigi. Zwykły drift zakończony kolizją oznacza "bonus" w postaci 22 punktów karnych. Z kolei młodzi stażem, których limit wynosi zaledwie 12 punktów karnych, żegnają się z prawkiem po jednym takim wieczorze.

Kalendarz ROADPOL 2026. Kolejne policyjne akcje drogowe

Początek sierpnia to tylko jeden z elementów całorocznego harmonogramu. Opublikowany przez ROADPOL kalendarz pokazuje, że przed nami jeszcze kilka podobnych akcji. W następnych miesiącach europejskie trasy będą monitorowane według takiego układu:

REKLAMA

16-22 września ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa ROADPOL) promujące wizję dróg wolnych od ofiar śmiertelnych 5-11 października Operation Focus on the Road (Operacja Skupienie na Drodze) koncentrująca się na problemie używania smartfonów 16-22 listopada Truck & Bus Operations (Operacje Ciężarówki i Autobusy) sprawdzająca trzeźwość i czas pracy kierowców 14-20 grudnia Operation Alcohol & Drugs (Operacja Alkohol i Narkotyki) bazująca na masowych badaniach przesiewowych