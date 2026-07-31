Nowe Audi Q9 oficjalnie wjeżdża do polskich salonów, a ja po dokładnym zapoznaniu się z jego specyfikacją dosłownie złapałem się za głowę. To absolutnie największy i najbardziej prestiżowy model w całej historii marki z czterema pierścieniami. A jego cena? No cóż, adekwatna do wyposażenia i rozmiarów.
Jeśli myśleliście, że Q7 było potężne, to tutaj wkraczamy na zupełnie nowy, niemal amerykański poziom. Jak już pisaliśmy flagowy SUV Audi ma ponad 5,3 metra długości, co sprawia, że na drodze będzie wyglądać jak luksusowy jacht na kołach. Ten wydłużony rozstaw osi przełożył się na niesamowicie przestronne wnętrze.
W standardzie dostajemy trzy rzędy siedzeń, ale prawdziwym hitem jest opcjonalna, sześcioosobowa konfiguracja z dwoma indywidualnymi fotelami w drugim rzędzie. Taki kapitański układ to absolutny szczyt wygody. Do tego seryjne pneumatyczne zawieszenie, dzięki któremu w długiej trasie dosłownie płyniemy nad asfaltem.
Ekrany i świetlne bajery
Wchodzimy do środka i od razu uderza nas najnowsza, cyfrowa filozofia marki. Mamy tu wkomponowany, panoramiczny układ wyświetlaczy, ale to nie "tablety" robią tu największe wrażenie.
Luksusowe Audi Q9 zostało naszpikowane technologią pod sam korek. Wymienię tylko kilka rzeczy, za które normalnie trzeba słono dopłacać u konkurencji: elektrycznie sterowane drzwi, skrętna tylna oś (totalny must have przy takich gabarytach, ułatwiający manewrowanie w ciasnym mieście) oraz przepotężny dach panoramiczny o zmiennej przezierności i powierzchni aż 1,5 metra kwadratowego!
Niemcy słyną z rewolucji świetlnych, więc na pokład wjechały reflektory Digital Matrix LED oraz tylne światła OLED drugiej generacji. Możecie sobie nawet personalizować sygnatury świetlne z poziomu menu.
Czysta abstrakcja i gadżet, za którym ludzie na ulicy będą się po prostu oglądać. Znalazło się też miejsce na świetny system nagłośnienia 4D i ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi2.2.
Mocny diesel na start i uciąg do 3,5 tony
Zaglądamy pod maskę. Na sam początek oferta Audi Q9 w Polsce otwiera się sprawdzonym, mocnym napędem. Mamy tu wydajną jednostkę TDI o mocy 180 kW (245 KM) sprzęgniętą z automatem tiptronic.
Oczywiście cała moc trafia na asfalt przez legendarny napęd quattro, co przy aucie tych rozmiarów gwarantuje pewność prowadzenia w każdych warunkach. Wiem, że wielu z was wciąż preferuje silniki wysokoprężne na długie dystanse, zwłaszcza że ten wóz bez problemu weźmie na hak przyczepę o masie do 3,5 tony.
W kolejnych miesiącach do konfiguratora dołączy też wariant czysto benzynowy oraz modna hybryda plug-in, która pozwoli ogarnąć codzienne dojazdy do pracy, czy na zakupy całkowicie "na prądzie".
Cena Audi Q9 w Polsce. Ile kosztuje luksus bez kompromisów?
No i przechodzimy do najważniejszego, czyli do tego, jak mocno zaboli to nasz portfel. Cena nowego Audi Q9 startuje od 516 600 zł brutto. Biorąc pod uwagę potężne gabaryty, królewskie wyposażenie standardowe i fakt, że to bezwzględny szczyt łańcucha pokarmowego w gamie, ta kwota wydaje się naprawdę rozsądnie skalkulowana.
Jeśli nie chcecie pozbywać się gotówki z konta, importer przygotował opcję finansowania. Przy umowie na 36 miesięcy, 10-procentowej wpłacie własnej i limicie 15 000 km rocznie, rata w Audi Perfect Lease wynosi od 4344 zł netto miesięcznie.
1 / 12 To na początek zmora wielu kierowców. Ta kontrolka oznacza problem...
Oczywiście cennik pozwala na szaleństwo, bo możecie dobrać m.in. pakiet Comfort (z wentylacją i masażem foteli), pakiet Technology z akustycznymi szybami, czy sportowy Exterior z dodatkami S line. Konfigurator już ruszył, a ja podejrzewam, że te kolosy dość szybko zadomowią się w kraju nad Wisłą.