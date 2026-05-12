Jeśli w ofercie Audi komuś brakowało naprawdę dużego SUV-a, właśnie wjechała propozycja dla was. Audi Q9 to sześć lub siedem miejsc siedzących. I zapewne godny rywal dla BMW X7 czy Mercedesa GLS. Nie chodzi tu tylko o ogromną przestrzeń.

Do tej pory największym SUV-em w ofercie Audi było Q7, które dzisiaj przez wielu kierowców traktowane jest już jak kultowy model. I całkiem słusznie, ale w gamie producenta z Ingolstadt brakowało asa w rękawie. A konkretnie samochodu, który mógłby porozpychać się na półce z innymi oczekiwaniami klientów.

Audi Q9 – co o nim wiemy? Są pierwsze zdjęcia

Na razie widzimy Audi Q9 zamaskowane z zewnątrz, ale to wystarczy, żeby poznać główne cechy tego samochodu. Producent pokazał bowiem całe wnętrze auta. Po raz pierwszy w Audi wszystkie drzwi mogą być obsługiwane elektrycznie. Niezależnie od tego, czy korzysta się z kluczyka, aplikacji myAudi, systemu MMI, pedału hamulca czy klamry pasa bezpieczeństwa, otwieranie i zamykanie drzwi ma być bezwysiłkowe.

Przestrzeń to kluczowa cecha modelu Q9 – co widać już w projekcie siedzeń. Dostępna jest opcjonalna konfiguracja sześciomiejscowa. W takim układzie drugi rząd tworzą dwa indywidualne, elektrycznie regulowane fotele z aktywną wentylacją zarówno siedziska, jak i oparcia. To bardziej wrażenia z klasy biznes niż z typowego SUV-a.

Z przodu mamy sportowe fotele z funkcją wentylacji i masażu. Dla większych rodzin dostępna jest wersja siedmiomiejscowa. Wszystkie trzy miejsca w drugim rzędzie można wyposażyć w foteliki dziecięce – rozwiązanie, które znacząco ułatwia codzienne użytkowanie. Standardowo wszystkie siedzenia oferują częściową elektryczną regulację. Oparcia trzeciego rzędu można indywidualnie składać elektrycznie, co pozwala szybko dostosować przestrzeń między funkcją pasażerską a bagażową.

Panoramiczny dach zapewnia przestronne i jasne wnętrze. Standardowy dach panoramiczny w modelu Q9 ma powierzchnię około 1,5 m². Może być szeroko otwierany, zapewniając wrażenie jazdy pod gołym niebem. Osoby preferujące większą ochronę przed słońcem mogą jednym przyciskiem przyciemnić jeden lub kilka z dziewięciu indywidualnie sterowanych segmentów laminowanego bezpiecznego szkła.

W każdym Audi Q9 podświetlenie konturowe deski rozdzielczej i drzwi podkreśla szerokość wnętrza. Pełne oświetlenie ambientowe jest standardem z przodu i opcjonalnie dostępne także z tyłu. Audi połączyło system interakcyjnego oświetlenia z nową wersją nagłośnienia Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 4D. Funkcja "experiences" synchronizuje oświetlenie z rytmem muzyki, dopasowując kolorystykę do okładki odtwarzanego utworu.

Przeprojektowana konsola centralna zapewnia większą elastyczność oraz nowoczesne możliwości ładowania – dwa bezprzewodowe moduły zgodne ze standardem Qi2.2 oraz porty USB-C o mocy do 100 W. Bezprzewodowa podwójna ładowarka umożliwia szybkie ładowanie dwóch smartfonów jednocześnie. Nowy aluminiowy system szyn zintegrowany z bokami bagażnika pozwala zabezpieczać przewożone przedmioty w trzech wymiarach za pomocą przesuwnych haków i regulowanych punktów mocowania, pozostawiając podłogę wolną dla większego bagażu. Praktycznym dodatkiem jest fakt, że Audi standardowo oferuje bagażnik dachowy do relingów w każdym nowym modelu Q9.

Kiedy premiera Audi Q9?