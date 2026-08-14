Volkswagen wytoczył ciężkie działa. Ceny najmocniejszych spalinówek idą w dół i to sporo Materiały prasowe Volkswagen

Przyzwyczailiśmy się, że w dzisiejszej motoryzacji wszystko drożeje, a duże silniki spalinowe masowo odchodzą do lamusa. Tymczasem Niemcy wjeżdżają na pełnej i robią coś dokładnie odwrotnego. Nowy Volkswagen Tiguan oraz Tayron z najmocniejszym, benzynowym sercem właśnie na stałe staniały, a do gamy T-Roca wraca uwielbiany przez wielu napęd na cztery koła.

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Duży SUV jak Tiguan czy Tayron potrzebuje zapasu mocy, żeby wyprzedzanie tira na jednopasmowej krajówce nie przypominało rosyjskiej ruletki. I tu wchodzi on, cały na biało: silnik 2.0 TSI o mocy 265 KM. Jeśli ta wartość brzmi dla was znajomo, to macie świetną pamięć. To dokładnie ta sama moc, którą dysponuje nowa bazowa wersja kultowego Golfa GTI.

Jednak o ile w legendarnym kompakcie napęd idzie wyłącznie na przód, tak tutaj moc pewnie ląduje na asfalcie dzięki systemowi 4x4. Zgadza się, napęd 4MOTION w duecie z 7-biegową, szybką jak błyskawica skrzynią DSG to w tych wariantach absolutny standard.

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Efekt? Potężny Tiguan "robi setkę" w zaledwie 5,9 sekundy. Tayron, będący jeszcze większym i bardziej rodzinnym kolosem, potrzebuje na to 6,1 s. To są wyniki, które do niedawna rezerwowano dla rasowych hothatchy, a nie aut, do których pakujesz rodzinę na wakacje, a na hak narzucasz ciężką przyczepę kempingową.

Ale to, co najbardziej przykuło moją uwagę, to ceny. Volkswagen oficjalnie ogłosił stałą repozycję cenników, czyli w tłumaczeniu z korporacyjnego na ludzki: po prostu je obniżył.

Nowy Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 265 KM w topowej wersji R-Line startuje teraz od 228 990 zł, a Tayron z tym samym układem to wydatek rzędu 238 890 zł. Jak na dzisiejsze realia, te osiągi i ten segment, robi się naprawdę uczciwie.

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Nowy Volkswagen T-Roc 2.0 eTSI. Wreszcie wraca napęd na cztery koła

Na tym jednak nowości z Wolfsburga się nie kończą. Zajrzałem też w to, co dzieje się piętro niżej, w niezwykle popularnym segmencie kompaktowym. Tam Volkswagen T-Roc 4MOTION z wielkim hukiem wraca do gry z zupełnie nowym sercem.

Zamiast dotychczasowej spalinowej dwulitrówki, Niemcy upchnęli tam wariant 2.0 eTSI o mocy 204 KM. Zwróćcie uwagę na tę małą literkę "e" na początku. To oznacza, że pod maską zagościła miękka hybryda (instalacja 48 V). Jak to działa w praktyce?

Akumulator i rozrusznik-alternator dają mu dodatkowego "kopa" w postaci momentu obrotowego przy ruszaniu (a mamy tu solidne 320 Nm od dołu). Co więcej, auto potrafi teraz swobodnie "żeglować" po puszczeniu gazu z całkowicie wyłączonym silnikiem benzynowym.

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System start-stop działa tak gładko, że przestał irytować, a spalanie w trybie mieszanym (WLTP) według producenta wynosi rozsądne 7,4 l/100 km. Przyspieszenie? Bardzo rześkie 6,8 sekundy do 100 km/h.

Wersja R-Line i wyposażenie, które robi różnicę. Ile to kosztuje?

Producent uznał, że tak mocny i zrywny wariant nie może wyjeżdżać na ulice w biednej specyfikacji. Dlatego nowy T-Roc z silnikiem o mocy 204 koni parowany jest wyłącznie z zadziorną wersją R-Line. Cena startuje od 184 490 zł.

Za te pieniądze otrzymujemy bardzo przyzwoity pakiet gadżetów, który sprawia, że to auto wygląda po prostu drogo i nowocześnie. W standardzie dostajemy m.in.:

Czarne, 19-calowe alufelgi "York Aero" ubrane w sportowe gumy o profilu 225/45 Rewelacyjne, inteligentne reflektory IQ.LIGHT LED Matrix Podświetlane logo marki z przodu i z tyłu oraz ledowe listwy łączące lampy Wygodne, sportowe fotele i świetnie leżącą w dłoniach kierownicę R-Line Cyfrowe zegary i ogromny, 12,9-calowy ekran multimediów na środku

Gdy widzę, jak inne marki w popłochu wycinają ze swoich cenników mocne silniki spalinowe, zastępując je dziwnymi, słabymi układami, działanie Volkswagena przyjmuję z nieskrywaną radością.

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