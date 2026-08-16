Polskie miasta najtańsze na weekendowe wyjazdy w Europie. Mamy ogromną przewagę Fot. uslatar/Shutterstock

Polska z każdym rokiem zyskuje na popularności, a media społecznościowe dosłownie zalewają kolejne nagrania, których autorzy nie kryją zachwytu i zaskoczenia tym, co zastają na ulicach naszych miast. Kolejnym motorem napędowym może być nowy ranking, w którym aż 6 z 10 pozycji zajęły miejsca w Polsce.

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Rankingów turystycznych jest wiele, a Polska pojawia się w nich coraz częściej. To ważny znak, ponieważ pokazuje, że turyści z Zachodu nareszcie dostrzegli nasz kraj i coraz bardziej doceniają jego walory. Nowe zestawienie, w którym pod uwagę wzięto aż 100 europejskich miast, dotyczyło ważnej kwestii – najtańszego weekendowego wypadu. I to właśnie nasza dominacja w tym rankingu może zachęcić kolejnych odwiedzających.

"Polska rządzi" – piszą zagraniczne media. Trudno o tańsze miejsce na weekend

Krótkie weekendowe city breaki stały się idealną formą wypoczynku w pędzącym świecie. Dzięki tanim liniom lotniczym w ciągu 2-3 godzin możemy znaleźć się w innym miejscu w Europie i cieszyć zwiedzaniem, inną kulturą, nowymi smakami, a często także zdecydowanie przyjemniejszą pogodą. Przy tym ze względu na czas trwania takie podróże nie rujnują domowego budżetu, więc możemy sobie na nie pozwolić częściej.

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Niemniej kwestia finansów nadal pozostaje ważna, a turyści szukają tanich miejsc na city breaki. W odpowiedzi na pytanie, gdzie jest najtaniej, może pomóc ranking przygotowany przez Getsby, dostawcę kart wirtualnych. "Euronews", opisując zestawienie, napisał wprost: "Polska rządzi". I trudno się z tym nie zgodzić. W czołowej dziesiątce jest aż 6 naszych miast, z czego 5 zajęło czołowe lokaty.

Przygotowując zestawienie, wzięto pod uwagę koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu lokalnego dla dwóch osób. Na tej podstawie określono, że najtańszym miejscem na city break w Europie jest Wrocław ze średnimi wydatkami na poziomie 163 euro za dwie osoby (ok. 700 zł). Drugie miejsce zajął Poznań, do którego weekendowy wypad kosztuje 168,5 euro, czyli ok. 725 zł. Podium uzupełniły Katowice, które są już jednak wyraźnie droższe. Średnia cena wynosi tam 239 euro, czyli ok. 1030 zł.

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Czwarte i piąte miejsce także należały do Polski. Znalazły się tam kolejno Gdańsk (275,25 euro, czyli ok. 1185 zł) oraz uwielbiany przez zagranicznych podróżnych Kraków, gdzie za weekend trzeba zapłacić 295 euro (1270 zł za dwie osoby). Szóstym polskim miastem w rankingu jest to najczęściej odwiedzane przez turystów, czyli Warszawa. Nasza stolica zajęła 10. miejsce w rankingu za sprawą średniej ceny dla pary na poziomie 448 euro (ok. 1930 zł).

Tanie miejsca na weekend w Europie. Polska wyraźnie je wyprzedza

Taka dominacja polskich miast nieco utrudnia wybór polskim turystom. Jednak spokojnie, dla nas również znajdą się ciekawe propozycje. Szóste miejsce zajęła bowiem Sofia, czyli stolica Bułgarii, która jest wręcz idealną opcją na weekendowy wypad (a my mamy tam coraz więcej bezpośrednich lotów). Tym bardziej że średnia cena za taki wyjazd to zaledwie 77,25 euro za osobę za dzień.

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W przeliczeniu na złotówki daje to ok. 330 zł. Jedną lokatę niżej znalazła się stolica ukochanego letniego kierunku Polaków, czyli Chorwacji. Za dzień w Zagrzebiu trzeba zapłacić ok. 95 euro od osoby (ok. 410 zł). Dalej znalazły się kolejno Malmö z ceną 105 euro za dzień (452 zł) i Budapeszt z wydatkami na poziomie 111 euro (ok. 480 zł).