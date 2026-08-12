Polska po raz kolejny wyróżniona w prestiżowym rankingu Fot. Eugene83/Shutterstock

Większość państw Europy Zachodniej uchodzi za raj do pracy i życia, jednak najnowsze zestawienie Expat Insider 2026 weryfikuje te przekonania. Polska została wyróżniona w prestiżowym rankingu, zostawiając w tyle takie państwa jak Niemcy czy Wielka Brytania.

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To nie pierwszy raz, gdy nasz kraj zostaje wyróżniony w międzynarodowych rankingach. Turyści są zachwyceni przede wszystkim Krakowem, dużą uwagę przyciąga też Warszawa. Jakiś czas temu kolejny polski obiekt został dopisany do listy UNESCO. Wszystko wskazuje na to, że nie mamy się czego wstydzić – nasz kraj rośnie w siłę i coraz częściej doceniają to również zagraniczni eksperci.

Ranking Expat Insider to zestawienie stworzone na podstawie badań jakości życia obcokrajowców i to właśnie w tym zestawieniu Polska zajęła wysokie, 17. miejsce. Raport przygotowywany przez sieć InterNations opiera się na opiniach osób przebywających na emigracji. Uwzględnia on kwestie takie jak koszty życia, sprawność administracji, jakość transportu i ogólne zadowolenie z życia w danym miejscu.

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Polska wysoko w zestawieniu. Prześcignęliśmy europejskie potęgi

Polska znalazła się na 17. pozycji spośród 31 ocenianych państw. W ogólnym rozrachunku wyprzedziła m.in. Irlandię (18. miejsce), Japonię (19.), Holandię (21.), Austrię (23.) i Wielką Brytanię (28.). O pozytywnym wyniku naszego kraju zadecydowały przede wszystkim dwie kategorie.

Pierwsza z nich to finanse: Polska uplasowała się na 7. miejscu na świecie, co oznacza, że obcokrajowcy odczuwają korzystny stosunek kosztów utrzymania się w Polsce do zarobków. Natomiast w podkategorii dotyczącej komunikacji publicznej Polskę prześcignał jedynie światowy lider, Singapur.

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Niemiecki paraliż administracyjny i mieszkaniowy

Na drugim biegunie rankingu znalazły się Niemcy, które uplasowały się na wyjątkowo niskim 30. miejscu (wyprzedzając w zestawieniu jedynie Norwegię). Nasi sąsiedzi zebrali słabe oceny w kluczowych kwestiach, m.in w dostępności mieszkań. Tylko 19 proc. ankietowanych oceniło ten obszar pozytywnie. Dodatkowo aż 61 proc. obcokrajowców uważa kontakt z tamtejszymi urzędami za trudny. Niemcy wypadły najgorzej ze wszystkich w kwestii cyfryzacji i powszechności płatności bezgotówkowych. Zresztą cyfryzacja administracji w Niemczech kuleje od lat.

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Liderem zestawienia po raz trzeci z rzędu okrzyknięto Panamę. Aż 87 proc. żyjących tam cudzoziemców wyraża zadowolenie z codziennego życia. Główne powody to brak trudności w znalezieniu mieszkania i stabilna sytuacja finansowa. O życiu w Panamie jakiś czas temu opowiedziała nam Polka, która osiedliła się tam na stałe.