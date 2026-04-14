Wiadomo, które miejsce w Polsce przyciąga najwięcej turystów. Wygrało z ogromną przewagą

Polska rozwija się turystycznie w bardzo szybkim tempie. Jest to możliwe dzięki coraz większej liczbie podróżnych zagranicznych, ale większym zainteresowaniu podróżami krajowymi. Jednak który region może pochwalić się największym zainteresowaniem wśród turystów? Nie jest to Kraków i Małopolska.

REKLAMA

Turystyka na Mazowszu rośnie rok do roku dwucyfrowo. To właśnie ten region Polski jest najchętniej odwiedzanym przez turystów. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna podzieliła się właśnie najnowszymi danymi dotyczącymi liczby odwiedzin, ale i listą najchętniej odwiedzanych atrakcji. Widać też wyraźnie wzrost nowego trendu w regionalnych podróżach.

Turystyka na Mazowszu rośnie błyskawicznie. Z Warszawą są mistrzami city breaków

Podróże to przyjemność i możliwość odkrywania nowych miejsc. Dobrymi wynikami w tym zakresie może pochwalić się Mazowsze. Wg danych opublikowanych 14 kwietnia, w 2025 roku woj. mazowieckie odwiedziło 7,72 mln turystów korzystających z oficjalnej bazy noclegowej (wzrost o 12 proc. rok do roku). W tej statystyce nie ma np. mieszkań wynajmowanych przez Airbnb. Spośród 7,72 mln podróżnych 2,18 mln stanowili zagraniczni podróżni (wzrost o 17 proc.). W sumie turyści spędzili na Mazowszu 12,5 mln nocy. Obie te statystyki to historyczne rekordy dla tego regionu.

REKLAMA

Przy okazji Mazowsze stało się także najpopularniejszym w Polsce miejscem na wyjazdy typu city break, a także najchętniej odwiedzanym regionem w całym kraju. Drugie miejsce zajęła Małopolska z wynikiem 6,74 mln podróżnych i woj. dolnośląskie z 5,08 mln odwiedzających.

– Turyści doceniają zarówno tempo, jak i nowoczesność, ale również lubią odpoczywać w miejskim klimacie. Jednak pamiętajmy, że Mazowsze to nie tylko wielkie miasta. To też małe miasteczka czy tereny zielone, które dają nam możliwość wypocząć – mówiła Izabela Stelmańska, Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

REKLAMA

– Warszawa od wielu lat, ciągnęła te nasze mazowieckie rankingi, ale przez wiele lat słynęliśmy głównie z turystyki biznesowej. Trochę gorzej było z turystyką weekendową, czyli właśnie tymi city breakami. Teraz bardzo mocno nadgoniliśmy te statystyki i dlatego jesteśmy nie tylko numerem jeden jako Warszawa – dodał Jarosław Jóźwiak, Wiceprezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Warszawa magnesem na turystów. Chętnie odwiedzają też okoliczne atrakcje

Warszawa jest miastem, które najbardziej przyciąga turystów, odpowiadając aż za 5,5 mln odwiedzających. Na drugim miejscu znalazł się Kraków z 3,25 mln podróżnych, a podium uzupełnił Wrocław z 1,54 mln odwiedzających. Dowodem na ogromną przewagę Warszawy jest fakt, że przyciąga ona więcej podróżnych niż dwa kolejne miasta razem wzięte.

REKLAMA

Jednak oprócz Warszawy turyści na Mazowszu chętnie odwiedzają powiat legionowski (ok. 381 tys. noclegów w 2025 roku), a trzecie miejsce zajął powiat pruszkowski (ok. 283 tys. noclegów). Zaletą pierwszego z nich jest Zalew Zegrzyński, żartobliwie określony mianem "mazowieckiego Balatonu", nad którym stale rozwija się infrastruktura noclegowa. Natomiast zaletą powiatu pruszkowskiego jest wiele placówek kulturalnych, w tym np. nowa siedziba zespołu "Mazowsze" w Karolinie (Otrębusy).

Jeśli natomiast chodzi o najpopularniejsze atrakcje, to w Warszawie równych sobie nie mają Łazienki Królewskie z 5,59 mln odwiedzających w 2025 roku. Podkreślmy, że chodzi tutaj o park, a nie o znajdujące się tam muzeum. Drugie miejsce zajął Pałac w Wilanowie (2,5 mln turystów), a podium uzupełnił Stadion PGE Narodowy z 2 mln odwiedzających. Warto podkreślić, że stadion to nie tylko arena zmagań sportowych, ale również miejsce organizacji koncertów czy licznych targów. Stąd uwzględnienie go na liście atrakcji.

Poza Warszawą najwięcej zainteresowanych przyciągnął Kampinoski Park Narodowy z 1,3 mln odwiedzających, a także Suntago, czyli jeden z największych parków wodnych w Europie. Tu jednak nie podano dokładnych danych dotyczących liczby odwiedzających, ponieważ jest to inwestycja prywatna, a nie samorządowa/regionalna. Liczby te były dostępne do wglądu dla osób przygotowujących zestawienie. Podium uzupełniło Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z 238 tys. gości.

Nowy trend turystyczny na Mazowszu. Idealny na majówkę

Podczas analizy danych dotyczących ubiegłego roku, ale także zapytań w Google kierowanych przez turystów, okazało się, że na Mazowszu może rodzić się nowy trend turystyczny. Internauci szukają informacji na temat spływów kajakowych organizowanych na terenie województwa. Biorąc pod uwagę liczbę rzek w regionie, ciekawych szlaków tu nie brakuje. Dodatkowo to właśnie majówka może być jednym z najlepszych okresów na ich przetestowanie.

REKLAMA

– Turyści potrzebują wody, bo najczęściej wyszukują możliwości zrealizowania spływów kajakowych w województwie mazowieckim. I to jest bardzo propozycja na majówkę, póki w rzekach utrzymuje się wysoki poziom wody. Rzek spławnych mamy wiele – podkreśliła Dorota Zbińkowska, Dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.