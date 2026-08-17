Jan Frycz nie żyje. Fot. Kadr z serialu "Operacja Życie", Youtube.com / TVP VOD

Jan Frycz przez dekady zachwycał widzów na scenie, w filmach i serialach, konsekwentnie pozostając przy tym z dala od medialnego zainteresowania swoim życiem prywatnym. Aktor zmarł 17 sierpnia 2026 roku. Miał 72 lata. Zostawił po sobie nie tylko imponujący dorobek artystyczny, ale także rodzinę, o której publicznie mówił niewiele. Powitał na świecie aż sześcioro dzieci.

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17 sierpnia 2026 roku media obiegła informacja o śmierci Jana Frycza. Jak wspomina Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aktor stworzył niemal 200 kreacji i zapisał się na trwałe w historii polskiego teatru i polskiej kultury.

Artysta w 2015 roku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez ministerstwo – złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

"Do ostatnich chwil pozostawał aktywny zawodowo i związany z Teatrem Narodowym w Warszawie. Polska kultura poniosła wielką stratę" – czytamy w oficjalnym komunikacie urzędu, który pojawił się na X.

Artysta ukończył renomowane V LO w Krakowie i Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego. W wieku 24 lat zadebiutował na deskach legendarnego krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. Jeszcze wcześniej pojawił się na ekranie – w wieku 22 lat brał udział w zdjęciach do "Dagny" Haakona Sandøy.

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Jan Frycz konsekwentnie unikał opowiadania o życiu prywatnym w mediach

Jan Frycz chronił swoje życie prywatne, choć w nielicznych wywiadach pozwalał sobie na uchylenie rąbka tajemnicy. Wiadomo, że był trzykrotnie żonaty i doczekał się sześciorga dzieci. Pierwszy raz ożenił się w bardzo młodym wieku, miał zaledwie 22 lata. Ze związku z aktorką Grażyną Laszczyk ma córkę Gabrielę, która poszła w ślady rodziców.

Drugie małżeństwo również nie przetrwało próby czasu. Frycz i jego była żona Agata doczekali się pięciorga dzieci: Olgi, Marii, Antoniego, Michała i Wojciecha. Trzecią i obecną żona Jana Frycza była o 12 lat młodsza Małgorzata.

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Pasja Olgi Frycz do aktorstwa nie spotkała się z aprobatą ze strony ojca, co było przedmiotem pewnego rodzinnego sporu. – Wiem, że coś komuś szepnął i nie dostałam się do szkoły, o której marzyłam od lat (...) Nie chciał, żebym została aktorką – mówiła artystka w wywiadzie z "Twoim Stylem". Tabloidy mówiły także o długim konflikcie Frycza z córką, która miała mieć mu za złe porzucenie matki. Ich relacje się jednak poprawiły.

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Największe role Jana Frycza

Aktor mógł pochwalić się bardzo bogatym dorobkiem artystycznym. Pojawiał się także w tych bardziej nowoczesnych formach sztuki – użyczając głosu w grze "Wiedźmin 3". Najczęściej fani kojarzą go jednak z występami w "Wielkim Szu" w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, "Tam i z powrotem" w reżyserii Wojciecha Wójcika, "Pręgach" w reżyserii Magdaleny Piekorz, a także ze stosunkowo nowymi produkcjami, takimi jak "Ślepnąc od świateł" – serialem stworzonym przez Krzysztofa Skoniecznego i Jakuba Żulczyka.

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Aktor mógł pochwalić się także licznymi kreacjami na deskach Teatru Narodowego, z którym był związany w latach 1982-1983 i od 2006 roku. Jak poinformowali przedstawiciele instytucji, Jan Frycz w zeszłym tygodniu rozpoczął próby do "Orestei" w reżyserii Luka Percevala. Jak wynika ze słów Katarzyny Grocholi, w przyszłym tygodniu Frycz miał pojawić się na planie sequela "Nigdy w życiu".