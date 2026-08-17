Jan Frycz
Jan Frycz miał 72 lata Fot. Kadr z "Króla dopalaczy"

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor filmowy, serialowy i teatralny zmarł 15 sierpnia w swoim domu i w otoczeniu najbliższych. Miał 72 lata.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

"Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982–1983 i ponownie od 2006 roku. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych" – przekazał Teatr Narodowy w Warszawie w poniedziałek, 17 sierpnia.

Przyczyna śmierci Jana Frycza nie została ujawniona. Teatr Narodowy podkreślił, że 72-letni aktor "do ostatnich chwil był aktywny zawodowo", a w zeszłym tygodniu rozpoczął próby do "Orestei" w reżyserii Luka Percevala.

"Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem naszego Zespołu – nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu z nas również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień" – pożegnał aktor warszawski teatr.

Dodano, że o informacja o pogrzebie Frycza pojawi się w późniejszym terminie. "Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji" – dodał Teatr Narodowy.

Jan Frycz nie żyje. Był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów

Jan Frycz należał do grona najbardziej cenionych i wszechstronnych polskich aktorów. Urodził się 15 maja 1954 roku w Krakowie, a w 1978 roku ukończył tamtejszą Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. W tym samym roku zadebiutował na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego, wcielając się w Edmunda w "Damach i huzarach" Aleksandra Fredry.

Teatr pozostawał jednym z najważniejszych miejsc jego pracy. Występował m.in. w Teatrze Narodowym i Teatrze Polskim w Warszawie, a także w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego i Starym Teatrze.

W jego teatralnym dorobku znalazły się role z najważniejszych dzieł polskiej i światowej klasyki. Grał m.in. Astrowa w "Wujaszku Wani", Wierszynina w "Trzech siostrach", księdza Piotra w "Dziadach" oraz tytułowego bohatera "Króla Leara". Szczególnie ceniona była jego rola Escha w spektaklu "Lunatycy. Esch, czyli Anarchia" Krystiana Lupy, którą wielu recenzentów uznawało za jedną z najlepszych kreacji w całej jego karierze.

Frycz błyszczał również na dużym i małym ekranie. Zadebiutował w filmie "Dagny" w 1976 roku, ale z czasem stworzył dziesiątki pamiętnych ról. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Pożegnaniu jesieni", "Egoistach", "Tam i z powrotem", "Pornografii", "Komorniku", "Różyczce" czy "Pręgach".

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

Boże Ciało i Zimna wojna
17 polskich filmów, które naprawdę warto znać. Polecam jako kulturoznawczyni
Jakie są najlepsze filmy wszech czasów? Widzowie mają swoje typy
Chyba lubimy biografie... Oto najlepsze polskie filmy wszech czasów według widzów [RANKING]
polskie filmy na Netflix
Świetne polskie filmy na Netflixie. 5 perełek, których serio wstyd nie znać
Paweł Pawlikowski
Paweł Pawlikowski wybrał 10 najlepszych filmów. Polska perełka tuż obok klasyki kina

Nie stronił od popularnych tytułów. Zagrał m.in. w "Nigdy w życiu!", "80 milionach", "25 latach niewinności. Sprawie Tomka Komendy", "Królu dopalaczy", "Zenku", "Psach 3. W imię zasad" oraz "Legionach", gdzie wcielił się w Józefa Piłsudskiego i "Gierku", w którym zagrał Stefana Wyszyńskiego. Jedną z jego najbardziej pamiętnych ról z ostatnich lat był natomiast Dario, gangster starej daty z głośnego serialu HBO "Ślepnąc od świateł". W telewizji grał również m.in. w "Osieckiej", "Odwróconych. Ojcach i córkach" i "Edukacji XD".

Jego talent doceniali zarówno krytycy, jak i branża filmowa. W 2003 roku otrzymał nagrodę za drugoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za występ w "Pornografii". Dwukrotnie zdobył też Polską Nagrodę Filmową Orzeł – w 2003 roku za wspomniany film Jana Jakuba Kolskiego i rok później za "Pręgi". Na swoim koncie miał również kilka kolejnych nominacji do "polskich Oscarów".

Za swoją działalność artystyczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami. W 2005 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej, a także Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Jan Frycz chronił swoje życie prywatne, choć wiadomo, że był trzykrotnie żonaty i doczekał się sześciorga dzieci. Dwie z jego córek – Gabriela i Olga Frycz – poszły w ślady ojca i również zostały aktorkami. Miał także córkę Marię oraz trzech synów: Antoniego, Michała i Wojciecha.