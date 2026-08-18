Donald Trump
Notowania sondażowe dla Donalda Trumpa najgorsze od lat. Fot. shutterstock

Tak złych notowań w sondażu w swojej drugiej kadencji Donald Trump jeszcze nie miał. Ipsos sprawdził, jak Amerykanie oceniają działalność swojego prezydenta. Wyniki nie pozostawiają złudzeń i powinny dać do myślenia w Białym Domu. Okazuje się, że większość osób biorących udział w badaniu obawia się, że wojna USA z Iranem będzie trwała jeszcze długo.

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Aż 64 proc. Amerykanów negatywnie ocenia działania Donalda Trumpa, podczas gdy zadowolenie z jego prezydentury wyraża zaledwie 33 proc. badanych. Agencja Reuters, która zacytowała badanie Ipsos, zwraca uwagę, że notowania gospodarza Białego Domu stale spadają – jeszcze na początku miesiąca wynosiły 35 proc.

Sondaż jak zły sen dla Donalda Trumpa. Poparcie najgorsze w drugiej kadencji

Teraz spadek do zaledwie 33 proc. poparcia to najgorszy wynik od jego powrotu do władzy. I zrównanie rekordowo niskiego wyniku z pierwszej kadencji (dokładnie z grudnia 2017 roku).

Reuters przypomina, że świeżo po tym, jak Trump został ponownie prezydentem USA, cieszył się uznaniem u niemal połowy Amerykanów. Jego notowania zaczęły spadać gwałtownie po tym, jak nakazał przeprowadzenie ataków na Iran wspólnie z Izraelem. To wpłynęło na około jedną piątą światowego handlu ropą, doprowadziło też do dużego wzrostu cen. Agencja wspomina też o problemie dla republikańskich sojuszników Trumpa, którzy w listopadowych wyborach uzupełniających będą bronić większości w Kongresie. Z ich poparciem też będzie jednak "krucho" w tej sytuacji.

A jeszcze w czasie kampanii Trump obiecywał "utrzymanie inflacji pod kontrolą" i "uniknięcie długotrwałych wojen". Teraz wszystko zaczyna się sypać. A konflikt z Iranem, który miał trwać kilka tygodni, wciąż się przedłuża.

Reuters, powołując się na najnowszy sondaż, podaje, że około 80 proc. respondentów (w tym 87 proc. Demokratów i 71 proc. Republikanów) uważa, że "zaangażowanie USA wojnę z Iranem będzie trwało jeszcze przez dłuższy czas". Zaledwie 16 proc. było zdania, że konflikt "może zakończyć się w ciągu kilku tygodni".

Co ciekawe, tylko jeden na pięciu badanych (a wśród Republikanów blisko połowa) wskazał, że "wojna była tego warta".

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Notowania wśród Demokratów i Republikanów

Sierpniowe badania Reuters/Ipsos przynoszą też przełom w ocenach amerykańskich partii. Po raz pierwszy od blisko dekady wyborcy wyżej oceniają kompetencje gospodarcze Demokratów niż Republikanów.

  • Gospodarka i koszty życia: 38 proc. wyborców uznało, że Demokraci lepiej poradziliby sobie w tej dziedzinie, podczas gdy tylko 35 proc. wskazało Republikanów
  • Imigracja: Twarda polityka Donalda Trumpa uderzyła w wizerunek Republikanów. Choć ich podejście do imigracji przez całą kadencję Trumpa cieszyło się większym poparciem niż propozycje Demokratów, to Republikanie zaczynają jednak tracić przewagę w tej kwestii w związku ze śmiertelnymi konfrontacjami z udziałem agentów służb migracyjnych i rosnącą liczbą zatrzymanych, w tym dzieci.
  • Historyczny spadek: Choć Republikanie wciąż prowadzą w kwestii imigracji (40 proc. do 38 proc.), ich przewaga skurczyła się do zaledwie 2 punktów procentowych. Dla porównania, w styczniu 2025 roku wynosiła aż 26 punktów procentowych.