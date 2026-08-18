Jeśli w najbliższy weekend planujesz ucieczkę od miejskiego zgiełku i spacer po Puszczy Kampinoskiej, mam dla ciebie bardzo ważną wiadomość. Darmowe parkowanie w Kampinoskim Parku Narodowym powoli przechodzi do historii. Od wtorku, 18 sierpnia 2026 roku, za pozostawienie samochodu w jednym z najpopularniejszych punktów wypadowych trzeba będzie zapłacić.
Mowa o parkingu w Granicy w gminie Kampinos. To drugie miejsce na mapie parku, zaraz po parkingu w Roztoce, gdzie oficjalnie pojawiły się parkomaty i wprowadzono opłaty za postój.
Ile kosztuje parkowanie w Granicy? Cennik i aplikacje
Za obsługę systemu odpowiada firma EUROPARC, a na miejscu stanął już fizyczny parkomat. Dla wszystkich, którzy nie noszą przy sobie gotówki, dobra wiadomość: płatność za parking jest możliwa za pomocą karty płatniczej oraz systemu BLIK. Dostępny jest też zakup przez aplikację ePark.
Tak prezentuje się oficjalny cennik parkingu w Granicy:
Warto mieć na uwadze, że opłata za parkowanie obowiązuje również pojazdy osób z niepełnosprawnościami. Bilet z parkomatu lub potwierdzenie abonamentu należy bezwzględnie umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą zaraz po zaparkowaniu.
Pamiętajmy, że jest to parking niestrzeżony, a parkowanie poza wyznaczonymi miejscami jest surowo zabronione. Władze parku i operator nie zamierzają przymykać oka na cwaniactwo czy ignorowanie parkomatów.
Brak ważnego biletu parkingowego będzie słono kosztować, bo opłata dodatkowa za brak biletu wynosi 250 zł. Biorąc pod uwagę stawkę 5 zł za godzinę, próba zaoszczędzenia kilkunastu złotych może skończyć się bardzo bolesnym mandatem.
Dlaczego Kampinoski Park Narodowy wprowadza płatne parkingi?
Decyzja dyrekcji parku dla wielu kierowców może być rozczarowaniem, ale z punktu widzenia zarządców terenu to konieczność. Kampinoski Park Narodowy bije rekordy popularności. W słoneczne weekendy leśne szlaki pękają w szwach, a wraz z masowym napływem turystów drastycznie rosną koszty utrzymania infrastruktury turystycznej.
Wywóz ton śmieci, bieżące sprzątanie, utrzymanie i serwis toalet oraz naprawy leśnej infrastruktury kosztują krocie. Władze KPN podkreślają, że starały się utrzymać bezpłatny wjazd tak długo, jak było to możliwe. Pieniądze zebrane z biletów parkingowych mają trafić bezpośrednio na ochronę przyrody w KPN oraz bieżący serwis szlaków i parkingów.
1 / 12 To na początek zmora wielu kierowców. Ta kontrolka oznacza problem...
Alternatywa dla kierowców? Zamiast auta można wybrać transport publiczny. Do Granicy dojeżdżają autobusy GPA (Grodziskie Przewozy Autobusowe), które dają również możliwość bezpiecznego przewozu rowerów.