Oblegany parking pod Warszawą wprowadza opłaty. Koniec z darmowym wypadem do lasu Fot. Kampinoski Park Narodowy / Facebook

Jeśli w najbliższy weekend planujesz ucieczkę od miejskiego zgiełku i spacer po Puszczy Kampinoskiej, mam dla ciebie bardzo ważną wiadomość. Darmowe parkowanie w Kampinoskim Parku Narodowym powoli przechodzi do historii. Od wtorku, 18 sierpnia 2026 roku, za pozostawienie samochodu w jednym z najpopularniejszych punktów wypadowych trzeba będzie zapłacić.

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Mowa o parkingu w Granicy w gminie Kampinos. To drugie miejsce na mapie parku, zaraz po parkingu w Roztoce, gdzie oficjalnie pojawiły się parkomaty i wprowadzono opłaty za postój.

Ile kosztuje parkowanie w Granicy? Cennik i aplikacje

Za obsługę systemu odpowiada firma EUROPARC, a na miejscu stanął już fizyczny parkomat. Dla wszystkich, którzy nie noszą przy sobie gotówki, dobra wiadomość: płatność za parking jest możliwa za pomocą karty płatniczej oraz systemu BLIK. Dostępny jest też zakup przez aplikację ePark.

Tak prezentuje się oficjalny cennik parkingu w Granicy:

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Każda rozpoczęta godzina: samochód osobowy – 5 zł , autobus lub kamper – 10 zł Opłata dzienna (ważna do godz. 23:59): samochód osobowy – 30 zł , autobus lub kamper – 60 zł Abonament miesięczny (w aplikacji ePark): samochód osobowy – 150 zł

Warto mieć na uwadze, że opłata za parkowanie obowiązuje również pojazdy osób z niepełnosprawnościami. Bilet z parkomatu lub potwierdzenie abonamentu należy bezwzględnie umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą zaraz po zaparkowaniu.

Pamiętajmy, że jest to parking niestrzeżony, a parkowanie poza wyznaczonymi miejscami jest surowo zabronione. Władze parku i operator nie zamierzają przymykać oka na cwaniactwo czy ignorowanie parkomatów.

Brak ważnego biletu parkingowego będzie słono kosztować, bo opłata dodatkowa za brak biletu wynosi 250 zł. Biorąc pod uwagę stawkę 5 zł za godzinę, próba zaoszczędzenia kilkunastu złotych może skończyć się bardzo bolesnym mandatem.

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Dlaczego Kampinoski Park Narodowy wprowadza płatne parkingi?

Decyzja dyrekcji parku dla wielu kierowców może być rozczarowaniem, ale z punktu widzenia zarządców terenu to konieczność. Kampinoski Park Narodowy bije rekordy popularności. W słoneczne weekendy leśne szlaki pękają w szwach, a wraz z masowym napływem turystów drastycznie rosną koszty utrzymania infrastruktury turystycznej.

Wywóz ton śmieci, bieżące sprzątanie, utrzymanie i serwis toalet oraz naprawy leśnej infrastruktury kosztują krocie. Władze KPN podkreślają, że starały się utrzymać bezpłatny wjazd tak długo, jak było to możliwe. Pieniądze zebrane z biletów parkingowych mają trafić bezpośrednio na ochronę przyrody w KPN oraz bieżący serwis szlaków i parkingów.

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