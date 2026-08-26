Joanna Mucha ostro o Tusku, Hołowni i prawicy. "Doszłam do ściany". fot. naTemat

Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceministra edukacji narodowej, ma złe przeczucia przed wyborami w 2027 roku W Rozmowie naTemat przewiduje, że nowy rząd stworzy de facto prezydent Karol Nawrocki. Swojej, demokratycznej stronie, zarzuca tchórzostwo i lenistwo. Z kolei polityków prawicy nazywa siewcami chaosu. Po 20 latach w parlamencie Mucha przyznaje, że coś w niej pękło. – Ja naprawdę kocham Polskę. I naprawdę mam wrażenie, że obserwuję oddawanie jej w pazury ludzi, którzy chcą wyłącznie własnej władzy i wzbogacenia się – mówi.

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Joanna Mucha w Rozmowie naTemat skomentowała między innymi sprawę 450 tys. zł, które fundacja Zbigniewa Ziobry, Instytut Polski Suwerennej, otrzymała od Przemysława Krala, szefa osławionej, upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Zbiegły polityk PiS tłumaczy, że on i jego ludzie dostali pieniądze nie z zondacrypto (a więc nie kosztem ludzi, którzy stracili środki finansowe – przyp. red.), ale z kancelarii prawnej Krala, a były im one bardzo potrzebne.

Mucha o Ziobrze i aferze zondacrypto

"Znaleźliśmy się w sytuacji dramatycznej, bo wielu osobom z naszego środowiska blokowano konta, zabierano pieniądze, przedstawiano bezpodstawne, motywowane politycznie zarzuty. To wszystko wymagało obrony, a więc też pieniędzy" – przekonuje Zbigniew Ziobro. Była ministra Joanna Mucha nie uznaje tych wyjaśnień.

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– Proszę sobie sprawdzić podobieństwa tej sytuacji i sytuacji Marine Le Pen czy Donalda Trumpa. Prawica uważa, że skoro oni mają jakąś misję światową, to wolno im naginać reguły – ocenia posłanka Mucha w Rozmowie naTemat.

Jej zdaniem afera zondacrypto nie pogrąży umoczonych w niej polityków, bo zdołali przekonać swoich wyborców, że wolno im więcej.

– Po prawej stronie są siewcy chaosu. My jako demokraci jesteśmy tą stroną, która chce, żeby były bardzo czytelne zasady, między innymi prawo. Bardzo duża część ludzi tego nie rozumie. I uważa, że jeśli intencje są dobre, to można naginać zasady – mówi Joanna Mucha.

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Poza tym w podcaście Rozmowa naTemat Joanna Mucha mówi o tym: