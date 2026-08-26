Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro zabrał głos ws. Zondacrypto i pieniędzy dla jego fundacji Fot. zrzut ekranu, Youtube.com / Ministerstwo Sprawiedliwości

Jak informuje prokuratura, śledztwo wokół upadłej giełdy Zondacrypto w ostatnich miesiącach zaczęło nabierać tempa, a to za sprawą nowych dowodów i ustaleń. W sprawę zamieszany jest także Zbigniew Ziobro, który właśnie potwierdził, że zgodził się na przyjęcie przez jego fundację 450 tys. zł od Przemysława Krala.

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Przypomnijmy, że sprawa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto powróciła na pierwsze strony gazet w poniedziałek 24 sierpnia. Wówczas pojawiły się głośne doniesienia Onetu o tym, że Przemysław Kral, szef Zondacrypto, miał usłyszeć zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Według portalu to dowód na to, że Kral podjął współpracę z prokuraturą i że będzie zeznawać w zamian za złagodzenie kary.

Z kolei we wtorek 25 sierpnia mec. Roman Giertych potwierdził, że jest obrońcą szefa Zondacrypto. W mediach na nowo urosła więc burza wokół upadłej giełdy, a kolejni politycy zamieszani w sprawę starają się budować swoją linię obrony przed dalszymi ustaleniami w śledztwie.

Ziobro tłumaczy przyjęcie środków i rolę Chodzińskiego

Zbigniew Ziobro w rozmowie z serwisem Niezależna potwierdził, że jego Fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała 450 tys. zł. Zaznaczył jednak, że pieniądze nie pochodziły bezpośrednio od Zondacrypto, a od kancelarii prawnej należącej do mec. Przemysława Krala. Były minister tłumaczył, dlaczego jego środowisko potrzebowało takiego wsparcia finansowego.

"Znaleźliśmy się w sytuacji dramatycznej, bo wielu osobom z naszego środowiska blokowano konta, zabierano pieniądze, przedstawiano bezpodstawne, motywowane politycznie zarzuty. To wszystko wymagało obrony, a więc też pieniędzy" – wskazywał Ziobro w wywiadzie. Następnie dodał: "Potrzebowaliśmy środków na walkę prawną i medialną z autorytarnymi działaniami dzisiejszej władzy".

To właśnie w tym momencie pojawił się na horyzoncie Przemysław Kral. Jak jednak stanowczo zaznacza Ziobro, nigdy nie rozmawiał z szefem Zondacrypto osobiście i wcześniej w ogóle nie znał też samej tej giełdy. Rozmowy o możliwości uzyskania wsparcia, a później także już o samej ofercie, prowadził z Arturem Chodzińskim. To jeden z najbardziej zaufanych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie rządów PiS, którego polityk cenił i uważał za osobę wiarygodną.

"Chodziński powiedział mi, że Przemysław Kral bardzo wysoko ocenia moją działalność jako Prokuratora Generalnego, zwłaszcza rozbicie mafii VAT-owskich i walkę ze zorganizowaną przestępczością. Według jego relacji bardzo krytycznie oceniał obecną władzę: jej nieudolność, a zarazem bezczelne łamanie zasad prawa, także wobec mnie i mojego środowiska. Padały nawet słowa, że uważa Tuska za przestępcę. Z powodów ideowych i własnych przekonań miał więc chcieć wesprzeć działalność mojego środowiska" – relacjonował były minister sprawiedliwości. Ziobro podkreślił jednocześnie, że Chodziński zapewniał go o bezinteresowności tego wsparcia ze strony szefa giełdy.

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Komunikat prokuratury i badane wątki finansowania

We wtorek 25 sierpnia Prokuratura Krajowa opublikowała oświadczenie Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka. Przekazano w nim, że "w ostatnich miesiącach nastąpił istotny przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto".

"Postępowanie w sprawie ZondaCrypto ma charakter dynamiczny – pozyskiwane są nowe dowody, przeprowadzane kolejne czynności procesowe, a w ich wyniku dokonywane są nowe ustalenia, istotne dla pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy" – dodano w komunikacie.

Prokurator przekazał jednak, że z uwagi na dobro toczącego się postępowania oraz tajemnicę śledztwa, organy ścigania nie mogą w tej chwili ujawniać szczegółów swoich działań, podawać nazwisk podejrzanych ani informować o treści stawianych im zarzutów.

W komunikacie udostępniono jednak konkretną listę wątków, które śledczy obecnie weryfikują "w oparciu o zabezpieczony w sprawie materiał dowodowy". Chodzi o możliwość popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zondacrypto m.in.: fundacji Zbigniewa Ziobry, fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współdziałających, Telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza, konferencji środowisk konserwatywnych CPAC, ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej Radosławowi Piesiewiczowi, a także działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu Marcinowi Romanowskiemu.

"Z uwagi na dobro i tajemnicę prowadzonego śledztwa prokuratura nie może na obecnym etapie wypowiadać się na temat stanu materiału dowodowego zgromadzonego w odniesieniu do tych wątków" – zaznacza jednak Waldemar Żurek.