3 filmy idealne na 1 września i koniec wakacji (LISTA) Fot. materiał prasowy

Wakacje dobiegły końca, właśnie rozpoczął się nowy rok szkolny. Z okazji 1 września z zakamarków streamingu i portali "na życzenie" wygrzebaliśmy trzy filmy o dorastaniu, trudach młodości i rodzących się przyjaźniach. W nich komedia łączy się z dramatem. Listę otwiera hit z Emmą Watson, który ma niezapomnianą ścieżkę dźwiękową.

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W bibliotekach platform streamingowych i serwisów z ofertami "na życzenie" natknięmy się na wiele produkcji o dojrzewaniu. Wybraliśmy trzy filmy coming-of-age, które naszym zdaniem najlepiej spełniają swoją rolę. Są świetne zarówno dla nastolatków, jak i ich rodziców.

3 filmy idealne na 1 września. Nimi uczcisz koniec wakacji i początek roku szkolnego

Seanse tych filmów warto zaplanować, zanim zabrzmi pierwszy dzwonek. Nowy rok szkolny przyniesie 12 zadziwień.

1. Charlie (2012)

Mae Whitman, Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller i Erin Wilhelmi w filmie "Charlie". Fot. materiał prasowy

Stephen Chbosky wyreżyserował i napisał scenariusz "Charliego", adaptacji własnej książki young adult "The Perks of Being a Wallflower" z 1999 roku, która była inspirowana "Buszującym w zbożu" autorstwa J.D. Salingera. Filmowa wersja jest chwalona przez krytyków za sposób, w jaki uchwyciła burzliwy okres dojrzewania w latach 90. ubiegłego wieku, choć części czytelników oryginału nie spodobały się zmiany względem powieści, która ma charakter epistolarny i znacznie posępniejszą narrację.

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Tytułowy nastolatek, Charlie Kelmeckis, który od dziecka cierpi z powodu depresji i samotności, idzie do pierwszej klasy liceum, gdzie poznaje zbuntowane przyrodnie rodzeństwo, Sam i Patricka. Introwertyczny chłopak nareszcie ma prawdziwych przyjaciół. Niestety życie bohatera komplikuje się, gdy powracają do niego wyparte z pamięci wspomnienia z dzieciństwa.

W produkcji z 2012 roku zagrali m.in. Logan Lerman ("Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna"), Emma Watson (Hermiona Granger z filmowej serii "Harry Potter"), Ezra Miller ("Musimy porozmawiać o Kevinie"), Paul Rudd ("Ant-Man") i Nina Dobrev ("Pamiętniki wampirów").

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2. Gorzka siedemnastka (2016)

Hailee Steinfeld i Woody Harrelson w filmie "Gorzka siedemnastka". Fot. materiał prasowy

Nadine Franklin ma 17 lat, zmaga się ze społecznym lękiem i czuje, że powoli traci najważniejszą osobę w swoim życiu – najlepszą przyjaciółkę Kristę, która zaczyna potajemnie umawiać się z jej "idealnym" bratem. Dziewczyna nie radzi sobie z własnymi emocjami. Ponadto po tym, jak cztery lata wcześniej zmarł jej tata, łączy ją trudna relacja z matką (podobnie jak bohaterkę "Lady Bird", czyli głośnego filmu Grety Gerwig). Nadine spędza przerwy między lekcjami na zwierzaniu się ze swoich przeżyć ciętemu nauczycielowi historii. Max Bruner traktuje ją bez taryfy ulgowej.

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"Gorzka siedemnastka" w reżyserii Kelly Fremon Craig ("Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret") to komediodramat z rodzaju coming-of-age, który z niezwykłą szczerością portretuje nastoletnie lata. Bawi, wzrusza i trafia w najczulszy punkt każdego, kto nie mógł znaleźć sobie miejsca w szkole.

Film z 2016 roku ogląda się z wielką przyjemnością, dzięki przekonującej dynamice między postaciami i błyskotliwemu scenariuszowi. Sceny z Hailee Steinfeld ("Grzesznicy") i Woodym Harrelsonem ("Urodzeni mordercy") to aktorska bomba. Na ekranie widzimy też m.in. Haley Lu Richardson ("Biały Lotos") i Kyrę Sedgwick ("Podkomisarz Brenda Johnson").

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3. Ósma klasa (2018)

Elsie Fisher w filmie "Ósma klasa". Fot. materiał prasowy

W niezależnym filmie "Ósma klasa" amerykański komik Bo Burnham bez żadnych upiększaczy prezentuje opowieść o dorastaniu, stawiając na organiczne aktorstwo i kręcenie scen z ręki, by lepiej oddać chwiejną naturę "pożegnania z dzieciństwem". Komediodramat koncentruje się przede wszystkim na momencie, gdy dzieci zderzają się z trudną rzeczywistością (będącą preludium do dorosłości), w której o przynależeniu do grupy decydują zupełnie inne kryteria niż na początku podstawówki.

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Kayla Day rozpoczyna ostatni tydzień nauki w gimnazjum Miles Grove. Dziewczyna ma problemy z nawiązywaniem przyjaźni w szkole, prowadzi vloga o akceptacji (choć sama wcale nie stosuje się do wygłaszanych przez siebie porad), a wieczory spędza na scrollowaniu mediów społecznościowych. Tata stara się utrzymywać bliską relację z córką, która zaczyna podejmować ryzykowne decyzje

W produkcji z 2018 roku wystąpili m.in. Elsie Fisher ("Tego lata stałam się piękna"), Josh Hamilton ("Alive, dramat w Andach"), Fred Hechinger ("Gladiator 2"), Luke Prael ("Fałszywa dwunastka"), Emily Robinson ("Jak dogryźć mafii").

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