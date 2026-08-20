W podstawówkach uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów podczas lekcji i przerw. To jedna z największych zmian od września Fot. Zoran Zeremski / Shutterstock

Nowy rok szkolny 2026/2027 przynosi uczniom aż 187 dni wolnego i kilkanaście dużych nowości w nauce. Zmiany obejmują zakaz telefonów w szkołach podstawowych, edukację zdrowotną i pilotaż darmowego, rządowego e-Dziennika.

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Wakacje powoli dobiegają końca. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie we wtorek, 1 września 2026 roku. Wprowadzane rozporządzeniami reformy dotkną łączenia, przedmiotów, sposobu oceniania oraz jadłospisów w stołówkach. Uczniowie będą też częściej wychodzić poza szkolne mury.

Rewolucja w edukacji. Zmiany wprowadzane od nadchodzącego semestru

Serwis Mamadu zebrał nowości przygotowane na ten rok przez minister Barbarę Nowacką. Nowelizacje wchodzą w życie etapami za pomocą rozporządzeń, co jest reakcją resortu na prezydenckie weto wobec ustawy Kompas Jutra.

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Nowa podstawa programowa. Reforma wchodzi do przedszkoli oraz klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej. Dzieci częściej opuszczą szkolne mury, aby zdobywać wiedzę poprzez praktykę w terenie. Lekcje nastawią się na rozwijanie przydatnych w życiu kompetencji, odchodząc od żmudnego wkuwania teorii. Więcej godzin dla dyrektora. Władze szkół zyskają wolną rękę dzięki zwiększeniu puli nieobowiązkowych godzin z sześciu do dziewięciu. To pozwoli lepiej dostosować ofertę zajęć do konkretnych potrzeb młodzieży i specyfiki danej placówki. Zmiany przedmiotowe. Układ planu lekcji ulegnie mocnemu przetasowaniu. Uczniowie klas IV-VI otrzymają zintegrowaną przyrodę, a fizyka, chemia, biologia i geografia wejdą jako odrębne przedmioty dopiero w siódmej klasie. Tradycyjny WOS zniknie na rzecz edukacji obywatelskiej, natomiast technikę zastąpią zajęcia praktyczno-techniczne. Obowiązkowa edukacja zdrowotna . Przedmiot ten staje się stałym elementem planu lekcji dla wszystkich uczniów od nowego semestru. Resort zareagował jednak na protesty wokół tematów związanych z seksualnością. Nauczyciele zrealizują te konkretne zagadnienia wyłącznie w ramach godzin nieobowiązkowych, dając rodzicom pełen wybór. Nauka przez doświadczenie. Szkoły postawią na praktyczne ćwiczenia, ograniczając dyktowanie notatek z tablicy. Zadaniowy tryb nauki obejmie nie tylko chemię czy fizykę, ale także pozostałe przedmioty. Dzieci zrealizują część materiału na świeżym powietrzu, by lepiej zrozumieć omawiane zjawiska. Tydzień projektowy . Od 1 września 2026 roku ten mechanizm wejdzie jako opcja, a rok później stanie się obowiązkiem. Uczniowie z różnych klas stworzą mieszane zespoły i wspólnie zrealizują zadania badawcze. Taka formuła rozwinie kreatywność i nauczy młodzież efektywnej współpracy. Moduły tematyczne. Nowa podstawa wprowadza sześć konkretnych obszarów: filozoficzny, ekonomiczno-finansowy, medialny, klimatyczny, kultury oraz bezpieczeństwa i obrony. Ten podział połączy podręcznikową teorię z codziennymi problemami otaczającego świata. Zakaz telefonów w szkołach. Komórki znikną z rąk uczniów szkół podstawowych podczas lekcji oraz przerw. Dzieci użyją sprzętu przed startem zajęć i po ostatnim dzwonku, a w trakcie dnia wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach terenowych. Młodzież w szkołach średnich podporządkuje się z kolei nowym regulaminom wpisanym prosto do statutu placówki. Centralny e-Dziennik. Rządowy system rusza z fazą pilotażową dokładnie 22 września 2026 roku. Wybrane placówki przetestują to darmowe narzędzie jako alternatywę dla drogich, komercyjnych platform, co ma oznaczać koniec z opłatami za e-dziennik. Udane testy oznaczają debiut aplikacji we wszystkich polskich szkołach w 2027 roku. Zdrowsze posiłki w stołówkach . Nowe reguły wymuszają zdecydowanie zdrowszy model żywienia młodzieży. Jadłospisy uwzględnią więcej ryb i roślin strączkowych, ucinając jednocześnie potrawy mocno smażone. Kucharze radykalnie ograniczą sól, cukier i sztuczne słodziki na rzecz zbilansowanej diety. Uczniowie z Ukrainy. Znikają dotychczasowe zasady opierające się na statusie uchodźców. Ukraińska młodzież wejdzie w ogólny system kształcenia dla cudzoziemców, co zmieni reguły wsparcia psychologicznego i nauki języka polskiego. Program Pracownie Kompas Jutra. Resort edukacji przekaże szkołom fundusze na wyposażenie klas do nauki przyrody oraz zajęć technicznych. Dyrektorzy kupią nowoczesny sprzęt, by uczniowie mogli bezpiecznie eksperymentować na lekcjach.

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Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 z nowymi terminami

Nadchodzący rok szkolny daje aż 187 dni wolnego. Bilans ten tworzy 177 dni ustawowych oraz maksymalnie 10 dni oddanych w ręce dyrekcji. Taka ogromna wyrwa w kalendarzu nauki zmusza rodziców do mocnego lawirowania urlopami.

Przerwa bożonarodzeniowa i dni dyrektorskie

Grudzień przyniesie wyjątkowo długą przerwę bożonarodzeniową, trwającą od 23 do 31 grudnia 2026 roku. Wigilia przypada w środę, podobnie jak styczniowe Święto Trzech Króli, co daje idealną przestrzeń na długi odpoczynek. Szkoły z dużą pewnością wykorzystają pulę dni dyrektorskich do stworzenia nieprzerwanego maratonu wolnego aż do 6 stycznia.

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QUIZ: Robisz tak na wakacjach? Sprawdź, czy mogą cię uznać za "turystę niskiej jakości"

Quiz 1 / 14 Czy na wczasach all inclusive korzystasz tylko z oferty hotelowej? Nie wychodzisz z obiektu, aby zjeść "na mieście", odwiedzić kluby, zakupić pamiątki lub zwiedzić lokalne atrakcje? Tak Nie

Ferie zimowe 2027 w trzech turnusach i przerwa wielkanocna

Ministerstwo utrzymuje trzyetapowy model ferii zimowych, który ostatecznie wyparł system czterech tur. Turnusy startują 18 stycznia i potrwają do 28 lutego 2027 roku, co zmusza do wczesnej rezerwacji wyjazdów.

W pierwszej grupie (18-31 stycznia) odpoczną województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie i opolskie. Następnie od 1 do 14 lutego ferie mają mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie oraz lubelskie.

Ostatnia tura (15-28 lutego) przypada na województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i małopolskie. Wiosenna przerwa wielkanocna zablokuje natomiast lekcje między 25 a 30 marca 2027 roku.

Długie weekendy i zakończenie zajęć dydaktycznych

Majówka w przyszłym roku wypadnie słabo. Święto Pracy (1 maja) przypada w sobotę, zostawiając tylko poniedziałkowy 3 maja jako jedyny dodatkowy dzień wolny. Rodzice złapią oddech jesienią, bo Święto Edukacji Narodowej (14 października) oraz Święto Niepodległości (11 listopada) dają wolne w czwartki, co prosi się o dobieranie piątkowych urlopów.

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