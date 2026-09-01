Po prawie 30 latach wreszcie ława przysięgłych wskazała winnego zabójstwa Tupaca Shakura Fot. Shutterstock

W ciągu ostatnich 30 lat sprawa śmierci Tupaca Shakura pozostawała nierozwiązana. Wszystko zmieniło się w poniedziałek, gdy ława przysięgłych z Las Vegas uznała za winnego jego zabójstwa byłego przywódcę gangu South Side Compton Crips. Krewni zmarłego rapera mieli płakać podczas odczytywania werdyktu.

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Tupac Shakur miał zaledwie 25 lat, gdy w 1996 roku został postrzelony w mieście Paradise w Nevadzie. Wracał wówczas z walki Mike'a Tysona z Brucem Seldonem, która odbyła się w Las Vegas w Nevadzie. W trakcie drogi powrotnej do BMW przewożącego rapera podjechał biały Cadillac, z którego padły strzały. Nadzieja hip-hopu została trafiona cztery razy i spędziła prawie tydzień na oddziale intensywnej terapii w University Medical Center w światowej stolicy rozrywki. Niestety, muzyk zmarł 7 września tamtego roku w wyniku obrażeń wewnętrznych.

Przez prawie trzy dekady śmierć Tupaca Shakura (znanego prywatnie jako Lesane Parish Crooks) nie dawała spokoju miłośnikom rapu. Artysta miał przed sobą świetlaną przyszłość – w jego twórczości dostrzegano poezję. Słuchacze doceniali go również za jego aktywizm społeczny, w końcu nie bał się mówić głośno m.in. o systemowym rasizmie w Stanach Zjednoczonych i policyjnej brutalności. Wygląda na to, że zagadka okoliczności, w jakich odszedł, nareszcie doczekała się finału.

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Sprawa śmierci Tupaca Shakura została rozwiązana. Za winnego zabójstwa uznano byłego lidera gangu

W poniedziałek (31 sierpnia) ława przysięgłych z hrabstwa Clark w stanie Nevada uznała za winnego zabójstwa Tupaca Shakura byłego przywódcę gangu South Side Compton Crips z Compton – Duane'a "Keffe D" Davisa. 63-latek usłyszał werdykt dotyczący zarzutu morderstwa pierwszego stopni z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Proces trwający 11 dni odbył się w sali sądowej w Las Vegas.

Byłemu liderowi gangu z Kalifornii grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Wyrok zostanie ogłoszony 13 października bieżącego roku. Davis oświadczył w sądzie, że zamierza odwołać się od decyzji ławy przysięgłych.

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Przypomnijmy, że zgodnie z twierdzeniem prokuratorów Davis był zły na ekipę Shakura, która 7 września 1996 roku miała pobić jego siostrzeńca w kasynie w Las Vegas. Jak usłyszeliśmy w mowie końcowej prokuratora Binu Palala, mężczyzna w odwecie miał zdobyć broń palną, zwołać swoich ludzi i "ruszyć na polowanie na pana Shakura". Davis miał podać broń, która zadała raperowi śmiertelne rany, osobie siedzącej na tylnym siedzeniu białego Cadillaca.

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Sprawa śmierci Shakura przez dekady tkwiła w martwym punkcie z powodu braku silnych dowodów. W 2019 roku Duane "Keffe D" Davis opublikował autobiografię zatytułowaną "Compton Street Legend", w której wspominał o swoim współudziale w strzelaninie na skrzyżowaniu w Paradise we wrześniu 1996 roku.

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