O co właściwie chodzi w aferze Zondacrypto? Wyjaśniamy. Fot. naTemat

O co chodzi w aferze Zondacrypto? Upadek znanej giełdy kryptowalut był początkiem lawiny, która nabiera coraz większej prędkości. Którzy politycy korzystali z pieniędzy Zondacrypto? Co się stało z Sylwestrem Suszkiem? Kogo może się obawiać Przemysław Kral i kto może się bać taśm Przemysława Krala? O tym w Rozmowie naTemat mówi Jacek Walewski, dziennikarz InnPoland.pl, który od lat śledzi sytuację na rynku kryptowalut w Polsce i rozmawiał z Suszkiem tuż przed jego zaginięciem.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Premier Donald Tusk wskazuje palcem winnego afery Zondacrypto: PiS. Za rządów Jarosława Kaczyńskiego prokuratura aż cztery razy umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości na giełdzie kryptowalut. Z kolei były premier Mateusz Morawiecki, do niedawna PiS, teraz Rozwój Plus, obarcza odpowiedzialnością za aferę Zondacrypto Donalda Tuska.

Mariusz Błaszczak podnosi, że prokuratura w Katowicach umorzyła sprawę po raz kolejny już za rządów Koalicji 15 października. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek odpiera, że prokuratura w Katowicach nadal jest w rękach ludzi zbiegłego Zbigniewa Ziobry. O co chodzi w aferze, która coraz mocniej trzęsie polską polityką?

REKLAMA