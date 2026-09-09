"Totalna magia 2" z Sandrą Bullock i Nicole Kidman zbiera pierwsze recenzje. To klątwa Hollywoodu Fot. materiał prasowy / Netflix

"Totalna magia 2" z Sandrą Bullock i Nicole Kidman jeszcze przed trafieniem na duży ekran zaczęła zbierać pierwsze recenzje od krytyków filmowych, potwierdzając obawy, jakie widzowie mają względem spóźnionych o dekady kontynuacji. Film o siostrach-czarownicach został obrzucony "zgniłymi pomidorami" na Rotten Tomatoes.

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"Totalna magia" (oryg. "Practical Magic") oczarowała widownię swoim jesiennym urokiem, podejściem do siostrzeństwa i niezastąpioną chemią między odtwórczyniami głównych ról. W produkcji z 1998 roku Sandra Bullock ("Miss Agent") i Nicole Kidman (recenzja filmu "Babygirl") wcielają się w Sally i Gillian Owens, które po śmierci rodziców trafiają pod opiekę ciotek-czarownic i opanowują tajniki czarnoksięstwa. Niestety na siostrach ciąży wielkopokoleniowa klątwa – każdego mężczyznę, którego pokochają, czeka śmierć. W dorosłości bohaterki szukają sposobu, by opóźnić wizytę kostuchy u ich kochanków.

Po 28 latach od premiery pierwszej części twórcy z Fabryki Snów postanowili ponownie sięgnąć po powieść Alice Hoffman. Tym razem padło na sequel "Totalnej magii" (zaznaczmy, że w zasięgu ręki był też prequel perypetii sióstr Owens). Na plan zdjęciowy powróciły znajome twarze, ale czy okazały się wystarczającym gwarantem dobrego kina? Pierwsze recenzje krytyków wskazują na klątwę współczesnego Hollywoodu, które żyje odgrzewanymi kotletami.

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"Totalna magia 2" z Sandrą Bullock i Nicole Kidman ma pierwsze recenzje. Nie jest dobrze

Sally i Gillian myślały, że najgorsze mają już za sobą. Gdy dorastające córki pierwszej z nich zaczynają odkrywać mroczne sekrety swoich przodków, nad wszystkimi kobietami z rodziny Owens gromadzą się czarne chmury. Siostry chcą raz na zawsze przełamać zły urok, który od wieków dręczy ich linię. Podróż zaprowadzi je z Nowej Anglii, która ma bogatą historię polowań na czarownice, aż do deszczowej Wielkiej Brytanii.

W filmie "Totalna magia 2" w reżyserii Susanne Bier ("Nie otwieraj oczu", "Od nowa") znów widzimy nie tylko Sandrę Bullock i Nicole Kidman, ale również Stockard Channing ("Grease") oraz Dianne Wiest ("Edward Nożycoręki") w rolach ciotek Frances i Bridget Owens. Córki Sally – Kylie i Antonię – odegrały zaś Joey King ("The Act") i Maisie Williams (Arya Stark z "Gry o tron"). W obsadzie wymieniono także Lee Pace'a ("Fundacja"), Xolo Maridueñę ("Cobra Kai") i Solly'ego McLeoda ("Ostatnie zanurzenie").

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Przed polską premierą, która odbędzie się 11 września, w agregatorze Rotten Tomatoes ukazały się pierwsze recenzje "Totalnej magii 2". Druga część przygód sióstr Owens zdobyła odznakę "zgniłego pomidora", zbierając jedynie 36 proc. pozytywnych recenzji (na podstawie 42 artykułów). Krytycy filmowi twierdzą, że nawet świetny duet Bullock i Kidman nie jest w stanie uratować tego sequela.

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"Kobiety z rodu Owensów wciąż stanowią czarujące towarzystwo, ale ta spóźniona kontynuacja zamienia nieokiełznaną, feministyczną magię oryginału na coś rozczarowująco konwencjonalnego. Margarity o północy powracają, magia niestety nie" – napisała Leila Latif na łamach brytyjskiego magazynu "The Empire", podkreślając, że scenariusz jest bardzo skoncentrowany na mężczyznach.

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"Totalna magia 2" nie ma magii oryginału

"'Totalna magia 2' mogłaby być lepsza od poprzedniczki. Zamiast tego, ten późny sequel odwołuje się do drogowskazów, które uczyniły oryginał uwielbianym przez niektórych kinomanów, jednocześnie nie korygując jego wad" – czytamy w tekście Todda Gilchrista z amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety". "Zamiast tego jest bałagan z zawiłą i nijaką fabułą, która nikogo nie zauroczy" – dodała Taylor Gates z portalu Collider.

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Krytycy są rozczarowani tym, że Kylie i Antonia nie tworzą własnego dziedzictwa na miarę Sally i Gillian. "Przez większość filmu są rozdzielone nie tylko od siebie, ale też od reszty swoich bliskich" – zaznaczyła Angie Han z amerykańskiego czasopisma "The Hollywood Reporter".